إنشاء محادثات مخصصة عبردمج جميع قنوات الاتصال في منصة واحدة

بناء منظومة للشركاء وقادة القطاع وخبراء الحلول في سوق منصة الاتصال كخدمة (CPaaS)

دبي: أعلنت "e& المؤسسات" (e& enterprise) التابعة لمجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) اليوم عن إطلاقها "إنغيج إكس" (engageX)، وهي منصة متطورة من منصة الاتصال كخدمة (CPaaS) تقوم بتخصيص تجربة المستخدم النهائي بطريقة سلسة وذات قنوات اتصال متعددة.

وتتيح منصة الاتصال كخدمة (CPaaS) إمكانات الاتصال في الوقت الفعلي من خلال نموذج التنفيذ المستند إلى السحابة، مما يساعد الشركات على تسريع برامج التحول الرقمي الخاصة بها من خلال تعزيز مشاركة العملاء وتخصيصها، كما تشكل حلاً بديلاً للبنية التحتية القديمة والواجهات والتي كانت تعتبر عائقا أمام الشركات التي تأمل في تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة.

وبحسب توقعات شركة (Gartner) ستستخدم 95٪ من الشركات العالمية منصات الاتصال كخدمة (CPaaS ) بحلول عام 2025، حيث تدعم هذه الحلول واجهة برمجة التطبيقات (API) لرفع مستوى قدرتها التنافسية الرقمية[1]، كما أنه من المتوقع أن ينمو سوق منصة الاتصال كخدمة (CPaaS) العالمي بشكل متسارع بمقدار 10.19 مليار دولار خلال 2022-2026 ، بمعدل نمو سنوي قدره 17.85 %[2]. وستشهد حلول (CPaaS) المزيد من الانتشار مع قدرة الشركات على إضافة إمكانيات الاتصال في الوقت الفعلي إلى أي تطبيقات أعمال موجودة مسبقًا من خلال نشر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تشمل هذه الإمكانات الرسائل القصيرة والصوت والفيديو والمراسلة الفورية.

وتتماشى منصة (engageX) مع رؤية "e& المؤسسات" الرامية إلى تمكين الشركات والحكومات من تبني التكنولوجيا الجديدة، ودفع عجلة التحول الرقمي الحقيقي وإنشاء قيمة ذكية، وتعديل الحلول المقدمة باستمرار لتناسب متطلبات العملاء على أفضل وجه.

وفي هذا الإطار، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة e& المؤسسات: " نطلق اليوم منصة (engageX) وهي منصة الاتصال كخدمة (CPaaS) الخاصة بنا والهادفة إلى رفع جودة تجارب عملائنا من الجهات الحكومية والشركات في المنطقة وسنعمل جاهدين من أجل الارتقاء بنظام منصة الاتصال كخدمة ( CPaaS)، من خلال الشراكات الإستراتيجية التي تجمعنا مع قادة القطاع، والخدمات المهنية الشاملة بما في ذلك المطورين والخدمات الاستشارية".

وتعمل منصة (engageX) على تعزيز تجارب المستخدم كجزء من الخدمات المهنية التي تقدمها حيث تقوم بتحديد قنوات الاتصال الحالية ثم تقييم وإنشاء وتنفيذ رحلة مستخدم سلسلة للقنوات المتعددة (Omnichannel) الخاصة بكل عميل، كما تقدم الاستشارات في مجال الحلول ودعم المطورين التي تضمن الإدارة الناجحة لتجارب العملاء، وتؤمن خدمات دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجودة مثالية للخدمات.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e& في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة ولا تزال أعمال الاتصالات في المجموعة تدار من قبل اتصالات الإمارات التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات منe& " في سوقنا المحلية، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية " e& الدولية" ما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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"e& المؤسسات"، من "e&"

"e& المؤسسات"، التابعة لمجموعة "e&"، هي شركة رائدة في التحول الرقمي، وتسريع تنبي الأنظمة الرقمية للشركات والحكومات والمؤسسات الكبيرة. وتجمع بين المرونة والخبرة التي تتمتع بهما شركة خدمات محترفة ومدارة رقمياً من جهة، مع القوة وقدرات الاتصال الكبيرة الذين تتمتع بهما شركة اتصالات من جهة أخرى. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

تعمل حالياً "e& المؤسسات" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتقدم حلولاً رقمية مبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والرعاية الصحية الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات شبه الأوتوماتيكية، والتصنيع والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية باستخدام منصات سحابية ذكية وآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

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