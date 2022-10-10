إضافةً الى عرض أكثر من منصة ميتافيرس في جناحها بمعرض جيتكس 2022

منصة الميتافيرس بالشراكة مع SK Telecom تستعرض مستقبل الترفيه الرقمي

مركز أعمال "اتصالات من e&" على الميتافيرس مع "هواوي" لتجربة تسوق ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية 5G

أبوظبي: أعلنت "e&" (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات") عن الإطلاق الأولي لميتافيرس e& universe كخطوة استراتيجية تتماشى مع تحول e& إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار وتعزّز ريادتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتكون بذلك من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة والعالم في هذا المضمار.

ويتزامن إطلاق ميتافيرس e& universe مع أول أيام معرض جيتكس 2022، وتأتي المنصة بالشراكة مع HTC الرائدة عالمياً في تقنيات الواقع الافتراضي وصناعة الهواتف المتحركة، حيث اختارت مجموعة e& من كوكب المريخ موقعاً استراتيجياً لمنصة الميتافيرس وتحديداً في منطقة "أركاديا بلانيتيا" (Arcadia Planitia) بالارتكاز على الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن هذه المنطقة قد تكون الأكثر ملائمة للحياة المستقبلية على الكوكب الأحمر نظراً لكونها واحدة من المناطق القليلة التي يوجد فيها الجليد ومصادر المياه وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية. وسيشكل التصميم المعماري للميتافيرس في كوكب المريخ معلماً فنياً من حيث التصميمٍ المتميز والفريد بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها لاستكشاف الفضاء الخارجي التي تجسّدت في نجاح مهمة مسبار الأمل؛ أول مسبار عربي وإسلامي يدخل مدار كوكب المريخ.

وسيتيح ميتافيرسe& universe تجارب رقمية مميزة لمحبي التكنولوجيا والتجارب الرقمية المتطورة حيث يوفر لهم زيارة جناح مجموعة e& في جيتكس 2022 افتراضياً للمرة الأولى في تاريخ المعرض والاطلاع على المعروضات التقنية ضمن جناح المجموعة.

وستشهد المراحل المقبلة توسيع نطاق هذه المنصة وتطويرها بتجارب شيقة لتتيح لزوّارها الفرصة لاقتناء الأصول الرقمية، وحضور الحفلات الموسيقية، وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، ومشاهدة الأحداث الرياضية وغيرها الكثير من التجارب الرقمية التي ستكون الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة.

كما عرضت الشركة منصات أخرى للميتافيرس بالشراكة مع أبرز اللاعبين الدوليين في الاتصالات والتكنولوجيا، لتزويد زوّار المعرض بلمحة متكاملة وتفاعلية عن مستقبل التقنيات والتجارب الرقمية، وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تلوح في أفاق المستقبل الرقمي.

منصة ميتافيرس بالتعاون مع SK Telecom

وعرضت مجموعة e& منصة ميتافيرس بالتعاون مع SK Telecom، لتعزيز تجارب المستخدمين من خلال المساحات الافتراضية المتعددة والشخصيات الرمزية الفريدة، واستكشاف الفرص المتاحة للتواصل الاجتماعي في عالم الميتافيرس الجديد. وتتيح هذه المنصة فرصة زيارة المعرض الحصري الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs من e& إلى جانب الأعمال الفنية الخاصة لفنانين عالميين، والاستماع إلى موسيقى البوب الكورية الشهيرة، وقصائد الشعر، ومختلف العروض الترفيهية المتوفرة في عالم الميتافيرس من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز المتوفرة على المنصة.

ويمكن لمستخدمي هذه المنصة الاختيار من بين ستة رموز شخصية (أفتار) مصممة محلياً، وتشمل الاطلاع على تجربة الميتافيرس مع سعود الكعبي، الممثل والمنتج ومقدم البرامج الإماراتي وأحد أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك أبيات الشعر وتجربته الشخصية في استخدام الميتافيرس للمرة الأولى. وتهدف هذه الشراكة مع SK Telecom أيضاً إلى إحداث فارق جذري في الخدمات الإلكترونية وأنماط الحياة للارتقاء بمستقبل وسائل الإعلام والترفيه في المنطقة من خلال إطلاق المحتوى الحصري على الميتافيرس.

مركز أعمال "اتصالات من e&" على الميتافيرس بالتعاون مع "هواوي"

وشمل جناح مجموعة e& في جيتكس 2022 عرضاً متطوراً آخراً في الميتافيرس تقدمه "اتصالات من e&" بالتعاون مع "هواوي" وهو تجسيد لمركز أعمال الشركة على الميتافيرس، يتيح للزوار لمحة شاملة عن تجربة التسوق في عالم ثلاثي الأبعاد بأسلوب مبتكر. ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة مبيعات شبيهة بالواقع عبر نظارة الواقع الافتراضي والتفاعل مع خدمات ومنتجات "اتصالات من e&" عبر تتبع حركة اليدين أو من خلال أدوات التحكم وهو ما يوضح دور الميتافيرس في نقل تجارب العملاء إلى مستوى جديد بالكامل من خلال شبكة الجيل الخامس ذات السرعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، لتسمح للمستخدمين التواصل واستخدام الخدمات الرقمية في الوقت الفعلي.

ويتزامن إطلاق مجموعة e& لميتافيرس e& universe مع العديد من المبادرات والخطوات البارزة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تقنية الميتافيرس والتي جعلت من الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لهذه التقنية. وبدورها تواصل مجموعة &e العمل وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة والاستثمار في التقنيات الحديثة والعمل وفقاً لمناهج الابتكار والابداع لاستكشاف المستقبل الرقمي بإمكاناته اللامحدودة، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للحكومات وقطاع الأعمال والأفراد في دولة الإمارات والدول التي تعمل فيها المجموعة.

وتشير الدراسات إلى أن الشركات العالمية استثمرت أكثر من 120 مليار دولار [1]في بناء التكنولوجيا والبنية التحتية للميتافيرس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فقط، وهو أكثر من ضعف ما تم استثماره في هذا المضمار في عام 2021 بأكمله.

وتؤمن مجموعة e& بمساهمة التكنولوجيا في تغيير المستقبل للمجتمعات نحو الأفضل، والتفاعل بطرق فريدة، بالارتكاز على حلول الاتصالات والشبكات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس 5G، وتعتز بمواصلة توفير أحدث الابتكارات التكنولوجية وخلق التجارب الجديدة والمبتكرة من خلال ميتافيرس e& universe، الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة.

وتسعى e& لجعل المستحيل ممكناً عبر ابتكار الحلول بأساليب مختلفة، ومواصلة نهج الابتكار، وإطلاق الحلول التقنية التي من شأنها تمكين العملاء والشركات من تقديم تجارب تفاعلية فائقة الحداثة. وسيكون الانتقال إلى الميتافيرس خطوة حيوية ستشكل نقطة انطلاق لاستكشاف الحدود الجديدة للعالم الرقمي.

وحرصت المجموعة في معرض جيتكس هذا العام على أن تأخذ زوارها في رحلة ترتقي بتجاربهم الرقمية وتنقلهم إلى مستوى جديد تماماً من التواصل الاجتماعي، حيث يدور المستقبل حول إطلاق العنان للإبداع واستكشاف التجارب وسرد القصص الغامرة وبناء عالم من الاحتمالات الجديدة. وما زالت الرحلة في أولها لاستكشاف عالم الميتافيرس وقدراته على تحويل عالم التكنولوجيا ورحلات التحول الرقمي، وما يمكن أن يقدمه للمبدعين من بيئة مثالية لابتكار المحتوى وتخصيصه لوجهات نظر محددة. وبدورها تعمل مجموعة e& عن كثب مع شركائها لتحقيق الاستفادة القصوى من الميتافيرس وتطوير مزايا المنصة لتتيح لزوارها التفاعل بطرق فريدة وغير مسبوقة.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة e& الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

لاختبار عالم الميتافيرس في e& universe، يرجى زيارة الرابط etisalat.ae/eanduniverse.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 53.3 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 9.3 مليار درهم عام 2021، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من e&، وe& الدولية، وe& الحياة، وe& المؤسسات، وe& الاستثمار.

لمعرفة المزيد حول e&، يرجى زيارة https://eand.com/