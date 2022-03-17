ينضم التحالف إلى المساهمين الحاليين في "ستارزبلاي أرابيا"، ومنهم "ستارز"، "إس إي كيو إنفيسترز"، إلى جانب مساهمة "رؤية الإمارات" بحصتها في هذا التحالف

أبوظبي: أعلنت كلٌ من شركة "رؤية الإمارات"E-Vision - التابعة لمجموعة "e&" (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)- و"القابضة" ADQ))، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها إمارة أبوظبي، اليوم عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57 في المئة من "ستارزبلاي أرابيا"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث الفيديو، واشتراكات مشاهدة الفيديو عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

سيستحوذ التحالف الذي تقوده مجموعة "e&" على حصة مسيطرة من "ستارزبلاي أرابيا"، بناءً على تقييم مالي للمنصة بعد ضخ الاستثمار، تبلغ قيمته 420 مليون دولار أمريكي، بينما يستثمر أيضاً حصة "رؤية الإمارات" الحالية والاستثمارات الثانوية لينضم إلى المساهمين الآخرين، ومنهم "ستارز" و"إس إي كيو إنفيسترز". وستستمر "ستارز" وشركتها الأم "لايونزجيت" بالعمل بالإتفاقات التجارية لترخيص المحتوى لهذا المشروع. وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وإجراءات إدارية محددة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ "e& الحياة"، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "رؤية الإمارات": "(ستارزبلاي أرابيا) هي منصة رائدة في بث الفيديو عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي الاستحواذ تماشياً مع جهودنا المستمرة لتسخير المستقبل الرقمي لعملائنا عبر باقة من المنتجات المختارة بعناية، ومنصات الاتصال الذكية. ويُعد هذا الاستحواذ محطة فارقة في مسيرة (رؤية الإمارات)، وسيكون عاملاً محفزاً لقطاع الأعمال المخصص للمستهلكين الأفراد (e& الحياة)، الذي يعد جزءاً من مجموعة (e&). ويعزز هذا الاستحواذ أيضاً مزايا الخدمة التي نقدمها، ويرتقي بمكانة (ستارزبلاي أرابيا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. لقد غيرت منصات بث الفيديو بشكل جذري الطريقة التي نستهلك بها المحتوى المرئي، وأصبحت شائعة الاستخدام من قبل الأفراد في المنازل في مختلف دول العالم. كما نمت توقعات المستهلكين مع هذا التوسع؛ مع استمرار ارتفاع الطلب على المحتوى ذي الجودة العالية والبث السلس ".

وأضاف: "يسعدنا العمل مع منصة ستارزبلاي أرابيا لتصميم خيارات المحتوى الذي نقدمه لعملائنا. وبفضل سرعات التنزيل الفائقة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، وندرة تقطع البث، لدينا فرصة مثالية للارتقاء بتجربة خدمات الفيديو عبر الإنترنت إلى آفاق جديدة، مع قدرة المشاهدين على الحصول على تجارب متميزة في برامجهم وأفلامهم المفضلة باستخدام الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR). ومن المتوقع أن يدعم هذا التطور تحول شركة (رؤية الإمارات) من التركيز على أعمال شركات الاتصالات إلى توفير خدمات البث المباشر للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

قال ياب كالكمان، رئيس المحافظ الاستثمارية للمجموعة في "القابضة" (ADQ): “يوفر الاستثمار في ستارزبلاي أرابيا فرصة قيّمة لـ "القابضة" (ADQ) للتعاون مع أحد أبرز مزودي خدمات الاشتراك بالفيديو حسب الطلب وخدمات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت (OTT) في المنطقة. واستطاعت ستارزبلاي أرابيا أن تحتل مركزًا فريدًا في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بفضل استخدامها لأحدث التقنيات ولطبيعة محتواها المقنع والجذّاب وقوة توزيعها، وهي الآن مستعدّة لمرحلة جديدة من النمو".

ومن جانبه، قال جيفري هيرش، المدير والرئيس التنفيذي لـشركة "ستارز": "نحن فخورون بما أنجزه مُعاذ وفريقه خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قاموا ببناء واحدة من أبرز المنصات الرائدة في تقديم خدمات اشتراكات الفيديو حين الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشكلت (ستارزبلاي أرابيا) المبادرة الدولية الأولى لنا، في وقت كانت لا تزال فيه خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت في بداياتها الأولى دولياً. وشكلت نموذجاً للنمو أتاح لنا إمكانية انتشار علامة ستارزبلاي بسرعة حول العالم، وتوسيع حضورها في الوقت الراهن في أكثر من 60 بلداً".

وأضاف: "يسرنا أن نواصل شراكتنا المثمرة مع شركة (رؤية الإمارات)، وإضافة "القابضة" ADQ)) إلى مشروعنا، وهم شريكان تسهم خبراتهم في السوق المحلية في مساعدتنا لمواصلة تسريع نمو أعمالنا معاً، وتحقيق عوائد قيّمة"

ومن جهته، قال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارزبلاي أرابيا": "أحدثت (ستارزبلاي أرابيا) تحولاً في قطاع الترفيه في المنطقة؛ من خلال توفير كفاءات محلية حقيقية؛ لتلبية الطلب السريع النمو على خدمات البث. وسيُمَكِّننا استثمار "رؤية الإمارات" و"القابضة" ( (ADQمن تعزيز نمونا؛ من خلال إتاحة المجال لنا للتركيز على إنتاج المحتوى الأصيل، وعمليات تصميم المحتوى لعملائنا. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم إليهم بالشكر والامتنان لثقتهم برؤيتنا وبشركائنا المساهمين "ستارز" و"إس إي كيو إنفيسترز" لدعهم فكرتنا وتمكيننا من تحويل شغف شركتنا الناشئة إلى أعمال مزدهرة على أرض الواقع".

تجدر الإشارة إلى أن "ستارزبلاي أرابيا" لديها قرابة مليوني مشترك في 19 بلداً، مما يتيح الفرصة لشركة "رؤية الإمارات" لتكون في الريادة في مجال تجميع المحتوى، ودخول فضاء الأعمال الخاص ببث الفيديو، الذي يشهد نمواً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤدي الاستثمار الجديد إلى تعزيز إمكانات إطلاق منتجات جديدة، وزيادة التوسع الجغرافي، وتعزيز القدرات التقنية. كما أن الاستحواذ يتيح المجال أمام التوسع الدولي، بالاستفادة من شبكة علاقات "ستارزبلاي أرابيا" مع 20 من مشغلي الاتصالات العالميين.

من خلال هذا الاستثمار المشترك، ستستفيد "ستارزبلاي أرابيا" من المحتوى الذي تقدمه "رؤية الإمارات" و شركات مجموعة "القابضة" (ADQ)، مما يقلل الإنفاق على شراء المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، ستكسب "ستارزبلاي أرابيا" توسعاً مهماً؛ من خلال الوصول الفوري إلى قاعدة العملاء الواسعة لمجموعة "e&". وتحت مظلة "رؤية الإمارات"، ستستفيد الشركة من تعزيز وفورات التوسع، ويمكنها تسريع انتشارها عبر الأسواق الرئيسة في المنطقة.

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