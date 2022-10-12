تغطية 5G بلغت 95% من نسبة المناطق المأهولة بالسكان في الدولة وبسرعة تحميل وصلت حتى 3.1 جيجابت

13.3 مليون عدد المشتركين في خدمات" اتصالات من e&" في الدولة خلال 2022

50 ألف نقطة وصول WI FI للجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة

روبوتات مدعمة بالجيل الخامس تعرض للمرة الأولى في جناح اتصالات في جيتكس 2022

اتصالات من e& في مسيرة تطور شامل من أجل تحقيق النمو والتحول والتميز

اتصالات جعلت اكسبو2020 الحدث الأسرع في العالم بفضل الاتصال عبر شبكات 5G

تقوم اتصالات بتطوير البنية التحتية لتقنيات الحوسبة السحابية الأصيلة وبتطبيق حلول الأمن السيبراني المبتكرة وذلك لتعزيز الخدمات المبتكرة ودعم القطاعات المختلفة وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية مثل الميتافيرس بكفاءة وسرعة عالية

كشف خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى "اتصالات من “e& عن تفاصيل المشاركة في "أسبوع جيتكس للتقنية" في دورته الـ 42 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022. مشيراً أن مشاركة "اتصالات من e&" تهدف إلى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الرقمية للعملاء وأحدث الحلول التكنولوجية في مجالات مختلفة أبرزها الميتافيرس ومزيج الواقع (مثل الهولولينز) وعرض التطور التكنولوجي لتوضيح الخدمات التي يمكن ان يستفيد منها المستهلكين خاصة الشركات في المستقبل وكذلك عرض مميز للروبوتات وغيرها الكثير من التجارب الممتعة.

وأكد مرشد أن "اتصالات من e&" قطعت شوطاً كبيراً في مجال الاستثمار في شبكات الجيل الخامس (5G) وحققت نجاحاً منقطع النظير عالمياً حيث أكدت سرعات 5G المسجلة عالمياً أن شبكة 5G في حدث إكسبو 2020 هي الأسرع على الإطلاق مما جعل اكسبو الحدث الأسرع في العالم، ثم واصلت "اتصالات من e&" رحلة نجاحها في مضمار الأجيال المتعاقبة لشبكات الهاتف المتحرك محلياً وعالمياً وخاصة شبكة الجيل الخامس والإعداد للأجيال اللاحقة حيث بلغت تغطية شبكة 5G إلى 95% من نسبة المناطق المأهولة بالسكان في الدولة وبسرعة تحميل وصلت 3.1 جيجابايت، و تطمح الشركة إلى وصول تغطية شبكة 5G إلى 97% بنهاية العام الحالي ولقد ساهم ذلك بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتميزة التي تقدمها الشركة للعملاء داخل الدولة إلى بلوغ عدد المشتركين في خدمات "اتصالات من e&" إلى 13.3 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام 2022.

وأضاف مرشد أن "اتصالات من e&" استطاعت خلال فترة وجيزة وبفضل جهدها المتواصل أن تكون واحدة من أسرع شبكات الهاتف المتحرك في العالم، وساهمت بفعالية طوال السنوات الماضية، في أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) حيث بلغت أكثر من 2.60 مليون منزل بإجمالي مسافة طولية تتخطي 12.7 مليون كيلومتر للألياف الضوئية.

كما تحدث الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدى "اتصالات من “e& في حوار شامل بمناسبة أسبوع جيتكس للتقنية 2022 وهذه تفاصيله:

ما هو جديد اتصالات في جيتكس 2022 على صعيد التكنولوجيا؟

لا شك أن أسبوع "جيتكس" للتقنية بات اليوم الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة باعتباره منصةً فريدة لتبادل الخبرات وعرض التقنيات المستقبلية والحلول الذكية، ويحظى بمشاركة واهتمام كبريات المؤسسات التقنية العالمية.

إننا في "اتصالات من e&" الإمارات، وكجزء من مجموعة “e&” المجموعة الرائدة عالميا في الاستثمار التكنولوجي نهدف من خلال مشاركتنا في جيتكس 2022 إلى تسليط الضوء على خدماتنا التي تتماشى مع الأهداف الوطنية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز تجارب العملاء الرقمية على صعيد الأعمال والمستهلكين الأفراد لذلك فإن جناحنا في جيتكس هذا العام يتضمن عرض العديد من الخدمات الرقمية الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تخدم مختلف القطاعات مثل عرضنا المتطور في الميتافيرس الذي تقدمه "اتصالات من e&" بالتعاون مع "هواوي" وهو تجسيد لمركز أعمال الشركة على الميتافيرس، يتيح للزوار لمحة شاملة عن تجربة التسوق في عالم ثلاثي الأبعاد بأسلوب مبتكر.

ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة مبيعات شبيهة بالواقع عبر نظارة الواقع الافتراضي والتفاعل مع خدمات ومنتجات "اتصالات من e&" عبر تتبع حركة اليدين أو من خلال أدوات التحكم وهو ما يوضح دور الميتافيرس في نقل تجارب العملاء إلى مستوى جديد بالكامل من خلال شبكة الجيل الخامس ذات السرعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، لتسمح للمستخدمين التواصل واستخدام الخدمات الرقمية في الوقت الفعلي. بالإضافة للتجارب التي تعتمد على تقنيات متطورة لشبكات 5Gوالتي ستمهد الطريق لتجارب أكثر سلاسة عند الاستخدام مثل الفيديو المباشر والبث المباشر ومشاركة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى إظهار قدرة شبكة الجيل الخامس الخاصة والانتقال السريع الذي توفره لقطاع الصناعة، كما نوفر في الجناح أيضاً دليل وجهاز التحكم عن بعد للمساعدة في استخدام مزيج الواقع HoloLens، كما عرضنا رؤية التطور التكنولوجي من خلال شبكات الأجيال المتعاقبة، لتوضيح الخدمات التي يمكن ان يستفيد بها المستهلكين والشركات في المستقبل لعام 2025 و 2030 وغيرها العديد من العروض التكنولوجية الرائدة والمبتكرة التي استطاعت جذب زوار المعرض إلى جناح اتصالات وإبهارهم.

في ظل توجه أنظار العالم حول تقنيات الجيل الخامس 5G وتقنيات الأجيال المتعاقبة كيف تمكنتم من توظيف هذه التقنيات لتعزيز الاتصال في دولة الإمارات؟

شبكة الجيل الخامس، هي شريان رئيس للتقنيات والحلول العصرية، التي يشهدها العالم في المعارض والأحداث العالمية الكبرى وهي شريك موثوق لأحدث الخدمات التي ستحدث تغييرات جذرية في مفاهيم الاتصال والتنقل الذكي، والرعاية الصحية الذكية والتجارة الذكية، والمدينة الذكية، والتعليم، وغيرها.

ولقد استطاعت اتصالات من e& الإمارات، أن تحقق قصة نجاح رائدة في هذا المجال في معرض اكسبو 2020 في دبي حيث كان أكثر من 40 % من إجمالي استهلاك البيانات قد تم عبر شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وأكدت سرعات 5G المسجلة عالمياً أن شبكة 5G في حدث إكسبو 2020 هي الأسرع على الإطلاق مما جعل اكسبو الحدث الأسرع في العالم.

أن نسبة تغطية 5G ، تبلغ اليوم نحو 95% في المناطق المأهولة بالسكان، ولازال العمل في الشركة جارياً لرفع هذه النسبة إلى حوالي أكثر من 97 % مع نهاية العام الحالي. لقد حرصت الشركة على تحقيق التوازن بين كثافة وجودة الاتصال بشبكة الجيل الخامس في المدن الرئيسة، وفي الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق المزدحمة، مثل المراكز التجارية والمناسبات الكبرى التي تتطلب سعة وجودة اتصال عالية.

على صعيد التقدم الشبكي استطاعت "اتصالات من e&" تحقيق خطوات مهمة ومتقدمة ما هي أبرز ملامح هذا التقدم؟

إن تفوق شبكة الألياف الضوئية في الدولة، أسهم بشكل كبير في دعم استخدام خدمات الباقات المنزلية، حيث وصلت نسبة شبكات الألياف الضوئية الموصولة بالمنازل أكثر من 99%.

ووصلت قاعدة مشتركي الهواتف المتحركة لدى «اتصالات من e&» في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2022، إلى 13.3 مليون مشترك.

وفيما يخص نسب التغطية للأجيال السابقة من الشبكات، وصلت نسبة تغطية الجيل الثالث 99.84% بسرعة تحميل لغاية 42 ميغابايت في الثانية، والجيل الرابع المتقدم 99.74% بسرعة تحميل لغاية 480 ميغابايت في الثانية، والجيل الخامس إلى 95% بسرعة تحميل تفوق 3.1 جيجابيت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، وستظل "اتصالات من e&" مستمرة في البحث وإجراء التجارب نحو تطوير أدواتها في هذا المجال واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتحول والتميز.

كيف أسهمت استثمارات "اتصالات من e&" في تطوير قطاع الاتصالات في المجتمع الإماراتي؟

نجحت استثمارات اتصالات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات منذ الإطلاق الأول لشبكة الهاتف المتحرك في منطقة الشرق الأوسط عام 1982، ثم أطلقت شبكة الألياف الضوئية عام 1986 كما أطلقت خدمات الإنترنت التجاري الأولى من نوعها في المنطقة عام 1995، وصولاً إلى إطلاق أول شبكة للجيل الخامس في المنطقة تجارياً عام 2018، وغيرها العديد من الإنجازات التي رسخت الريادة لاتصالات على مستوى المنطقة.

أن البنية التحتية التي ضخت فيها «اتصالات» استثمارات ضخمة، على مدار 45 عاماً، أتاحت للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد، مفاهيم وأدوات وحلول التحول الرقمي، وكانت رؤية القيادة الرشيدة والحكومة، بأن تستمر «اتصالات» في ضخ هذا الكم الهائل من الاستثمارات، للحفاظ على صدارة الدولة للمراتب العليا في قطاع الاتصالات الإقليمي، وحتى العالمي.

وبلغت استثمارات اتصالات في تركيب ونشر تقنيات الجيل الخامس في الإمارات العام الماضي ما يتجاوز 600 مليون درهم.

وتقديراً لجهودها الدائمة، والاستثمار في بناء واحدة من أكثر شبكات العالم تقدماً وتطوراً، استطاعت اتصالات من e& أن تكون واحدة من أسرع شبكات الهاتف المتحرك في العالم، وساهمت بفعالية طوال السنوات الماضية، في أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً، من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH).

في ذات الإطار قمنا بالتركيز على مجال الاستثمار التكنولوجي، مما عزز شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل Meta، من خلال استخدام تقنيات ميتافيرس، للوصول إلى أحدث الحلول، وتطوير التجارب الرقمية للمستهلك، وتجارب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والمحادثات وكذلك خطط الاتصال الرقمي. بما يضمن مواكبة الخطى الثابتة لحكومة الإمارات، في تحقيق الريادة الدولية على مستوى التحول الرقمي.

ومن منطلق حرصنا على تعزيز مستويات السعادة والرضى لدى العملاء سنواصل جهودنا لتمكين العملاء من تبني أسلوب حياة رقمي عبر توفير حلول الاتصالات الذكية وذلك بالتركيز على تقديم الخدمات الرقمية متعددة القطاعات مثل:

تطبيقنا الخاص "My Etisalat UAE" من e& والذي نحرص دائما على تطويره وتزويد عدد الخدمات التي يقدمها للعملاء، كذلك العمل على توفير الاتصال لسيارات لكزس في الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح اتصال إنترنت الأشياء وتقديم تجارب رقمية أمنة وقابلة للتطوير للعملاء.​

وسنواصل العمل والبناء بالارتكاز على أسسنا القوية للمحافظة على مكانتنا الرائدة إقليمياً وعالمياً وتحقيق طموحاتنا المستقبلية بحيث نشكل خياراً أمثل لعملائنا في عالم مترابط رقمياً.

كيف تصف الجهود التي بذلتها "اتصالات من e&" نحو تمكين التقنيات الحديثة لإثراء القطاعات المختلفة في دولة الإمارات؟

تشرفنا في "اتصالات" بالمساهمة في تسخير البنية التحتية والشبكية لخدمة كافة القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة سواءً الحكومية منها أو الخاصة، وتزويدها بأحدث الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، وبما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة نحو التقدم والريادة للمستقبل الرقمي.

تهدف "اتصالات من e&" إلى توفير أحدث خدمات الاتصالات والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال رحلة التحول الرقمي، ودعم إنتاجية قطاع الأعمال بطريقة مبتكرة وموثوقة.

ونوفر الكثير من الحلول التي ترتقي بأداء قطاع الأعمال مثل المنصات الرقمية المتخصصة وأدوات الاتصال الديناميكي وحلول الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، ومراكز التحكم المخصّصة لتطبيقات إنترنت الأشياء مثل خدمة مركز التحكم M2M الخاص بنا هو واحد من حلول الاتصال تم تصميمه لتطبيقات إنترنت الأشياء بحيث يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء الاتصال بسهولة. وكذلك حلول الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الشراكات في إطار تعزيز تواجد ووفرة مراكز البيانات الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونتيجةً لهذه الإنجازات، نجحت "اتصالات" في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات والجهات المحلية، وتشرفت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى. ونجحنا في نشر أكثر من 50000 نقطة وصول Wi-Fi للجهات الحكومية، والمؤسسات، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، كما ستواصل "اتصالات منe&" القيام بدورها كشريك موثوق لقطاع الأعمال، من خلال توفير أحدث إمكانات الربط والاتصال، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي.

ماذا عن تقنية الروبوتات التي تجذب الجمهور وهل سنشاهد روبوتات جديدة من اتصالات هذا العام في جيتكس؟

إن جهود «اتصالات» في معرض جيتكس هذا العام متواصلة وكبيرة من أجل تقديم نماذج مختلفة في كافة أوجه التقدم التكنولوجي وبالاعتماد الكامل على قوة شبكة الجيل الخامس 5G وسرعتها حيث عرضنا الروبوت الشبيه بالكلب الذي ينفذ المهام عن بعد بحيث يمكن للروبوت أن يرى ويسمع ويشم ويقيس ويتحرك ويتصرف بشكل مستقل حتى في الظروف الصعبة والغير ملائمة، كما يعمل على تحسين السلامة العامة للمرافق من خلال دقة التفتيش والتقاط بيانات عالية الجودة.

وهنالك دائماً طلب متزايد وحاجة للحصول على خدمات اتصال شبكات 5G، سواء من الأفراد أو الشركات، خصوصاً مع زيادة فرص الاستفادة من السرعات العالية لهذه التقنية في قطاعات مختلفة، مثل القطاع الصحي، وتطبيقات الواقع الافتراضي، والتجزئة والألعاب لذا ستظل اتصالات حريصة على تقديم المزيد والمزيد من الخدمات المتميزة على المستوى العالمي من أجل إرضاء عملائها وتلبية كافة احتياجاتهم الرقمية.

تشهد اتصالات الآن مرحلة تغير شامل ليس فقط في العلامة التجارية للشركة، ولكن في استراتيجيتها وهيكلها أيضا وتخوض غمار رحلة جديدة، ماذا يعني هذا التغيير ولماذا؟

تتناسب تسمية "اتصالات" مع دورنا الأساسي كمشغل رائد لخدمات الاتصالات. ولكن بعد 46 عاماً على انطلاق أنشطتنا في هذا القطاع، لم نعد مجرد مزود لخدمات الاتصالات التقليدية، ومن هنا كان تطورنا إلى e& - "اتصالات و ... أكثر من ذلك بكثير". وأطلقت e& (المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات") الهوية المؤسسية المحدّثة لـ “اتصالات الإمارات" تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، انسجاماً مع مكانة المجموعة وهوية e& التي أطلقتها مؤخراً في سياق تحولها إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً.

تمضي "اتصالات من e&" الرائدة في قطاع التكنولوجيا في مرحلة جديدة على مسار تطورها من أجل تحقيق النمو والتحوّل والتميز، انطلاقاً من نموذج أعمال يدعم استدامة موقعها الريادي ويعزز التجارب الرقمية للعملاء، ويحسن المرونة التشغيلية.

وفي إطار استراتيجيتها، ستعمل "اتصالات من e&" على تنمية خدماتها الأساسية والرقمية، من خلال إثراء تجارب العملاء عبر خدمات رقمية تنسجم مع أنماط الحياة الجديدة والاحتياجات المتزايدة جنباً إلى جنب مع خدمات الاتصالات التقليدية، من خلال توفير أحدث إمكانات الربط والاتصال وتحفيز الطلب المستدام على مجالات أكثر تطوراً مثل الشبكات الخاصة، والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

كيف تتطلعون إلى المستقبل من نافذة التطور التكنولوجي، وكيف ترون شبكة اتصالات في عام 2030؟

بالاستفادة من خبرتنا الواسعة في قطاع الاتصالات، ستبقى "اتصالات من e&" الشركة الأبرز حضوراً في هذا القطاع، وسنواصل جهودنا لتمكين العملاء من تبني أسلوب حياة رقمي عبر توفير حلول الاتصالات الذكية وذلك بالتركيز على خدمات الاتصالات الأساسية والتحول في الوقت نفسه إلى مزودين للخدمات الرقمية متعددة القطاعات ومن خلال العمل على مواكبة التطور العالمي في مجال تقدم الشبكات حيث نركز اليوم على رؤية التطور التكنولوجي لشبكات الأجيال المتعاقبة بما فيها تطوير إمكانيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة نحو الجيل السادس 6G، لتوضيح الخدمات التي يمكن ان يستفيد بها المستهلكين والشركات في المستقبل لعام 2025 و 2030، وسنواصل جهودنا في اختبار واستكشاف المزيد من تقنيات الأجيال المتعاقبة من الشبكات بهدف توفير افضل الخدمات وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة للحفاظ على دورنا الريادي في قيادة المستقبل الرقمي. كما تعمل اتصالات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية على تطوير التقنيات وتوفير الموارد اللازمة مثل موارد الطيف الترددي لعمل هذه الشبكات المتطورة في المستقبل.

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