· حلول Dyna.Ai العربية تسرّع التطوير في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 135.2 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول 2030

· الشركة تواصل التوظيف في المملكة تلبية للطلب على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل الخوارزميات المتطورة، وتقنيات التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والبشر، وتحليلات البيانات الضخمة

· موظفو الذكاء الاصطناعي في الشركة يعززون مهارات المتخصصين الماليين، بتقديم خدمات فورية على مدار الساعة بدقة تزيد على 95% وأوقات استجابة لا تتجاوز 200 ميلي ثانية.

· Dyna.Ai ستعرض قدراتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية لأول مرة في حدث Money 20/20 بالرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة Dyna.Ai (http://www.dyna.ai/) العالمية البارزة في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي كخدمة، عن عزمها تعزيز استثماراتها وتوسعة حضورها في المملكة العربية السعودية. ويُنتظر أن تباشر الشركة العمل على توطيد علاقات الشراكة التي تجمعها بأهم المؤسسات المالية في المملكة لتسريع تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب افتتاح مكاتبها في العاصمة الرياض.

وتعتزم Dyna.Ai الكشف عن منصتي Agentic AI Suite وAI Employees بنسختيهما العربية الموجهتين لمنطقة الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض Money 20/20 الذي ينعقد بين 15 و17 سبتمبر الجاري في الرياض. وصُممت منصة الذكاء الاصطناعي Agentic AI Suite خصيصًا للمؤسسات العاملة في القطاع المالي، وتأتي مزودة بوكلاء متسمين بقدرات الذكاء والتعاون البنّاء، ومن شأنها تعزيز مستويات الأتمتة والتعاون بين الوكلاء وتخصيص الحلول لتناسب الاحتياجات والمتطلبات المحلية، إيذانًا بحقبة جديدة من التحول الرقمي المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتسهم Dyna.Ai في رسم ملامح مستقبل العمل بإطلاق "موظفي الذكاء الاصطناعي" الرقميين المصممين لدعم القدرات البشرية والاندماج بسلاسة في مهام العمل بالمؤسسات في مختلف القطاعات. ويمكّن موظفو الذكاء الاصطناعي، مثل مستشار الذكاء الاصطناعي، ووكيل الائتمان، وشريك المعرفة، ومستشار التوظيف، الشركات في السعودية من تقديم خدمة عملاء فورية وتخصصية متوافقة مع المعايير المحلية، مع إتاحة المجال أمام الموظفين للتركيز على الابتكار والنمو عالي القيمة، وذلك بفضل أوقات الاستجابة التي تقل عن 200 ميلي ثانية والدقة التي تتجاوز 95%.

وفي هذه المناسبة، أعرب توماس سكومال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Dyna.Ai، عن سروره بترسيخ حضور الشركة في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى كونها مركزًا رائدًا للابتكار في الشرق الأوسط. وقال: "نرسّخ اليوم التزامنا ببناء علاقات شراكة طويلة الأمد مع الشركات وأصحاب الكفاءات في البلاد بفضل فريقنا العامل على أرض المملكة، وهدفنا يتمثل بتقديم حلول ذكاء اصطناعي متطورة ومحلية الطابع، مثل باقة Agentic Suite وموظفي الذكاء الاصطناعي، ما يُمكّن القطاع المالي من تحقيق نتائج ملموسة".

وتتضمن باقة Agentic AI ما يلي:

· Dyna Agent Studio – منصة لبناء الوكلاء تتسم بالسرعة والدقة والحماية والمرونة.

· Agent Store – سوق نشطة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المختصين بخدمة العملاء ودعم مهام عمل الموظفين.

· AI Employee – عضو رقمي في فريق العمل، يفهم الطلبات، ويتعلم باستمرار، ويتخذ القرارات، وينفذ المهام، ويعمل بسلاسة مع زملائه من البشر.

· TextGPT – روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستجابات فورية وتخصصية.

· VoiceGPT – ميزة ذكاء اصطناعي صوتية باستجابة فورية، مدركة للنبرات العاطفية، وقادرة على إجراء محادثات طبيعية متعددة الأدوار.

· AvatarGPT – موظفون رقميون واقعيون يقدمون دعمًا متعدد اللغات وواعيًا للسياقات.

ويُمكّن Agent Studio من Dyna.Ai الشركات من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مُصممين خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة، وتدريبهم وتوظيفهم بسرعة. وتُعد المنصة المشتملة على قدرات اللغة العربية، جاهزة لإتاحة تفاعل شديد التخصيص، وضمان امتثال مُعزز بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة قابلة للتطوير للمؤسسات المالية، كالبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين.

وتُقدم Dyna.Ai نهجًا مرنًا يقوم على التوصيل والتشغيل الفوري للحلول، من خلال متجر الوكلاء وسوق موظفي الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن الشركات من تحقيق النجاح في أعمالها، وضمان الأمن، والحفاظ على المزايا التنافسية في الأسواق المتسمة بسرعة التطور. وتعتزم الشركة مواصلة تعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في علاقات الشراكة، والموهوبين، ومراكز الابتكار.

من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تأثيرًا بقيمة 320 مليار دولار في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بما يشمل الإسهام بقيمة تبلغ 135.2 مليار دولار (12.4%) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. ويُؤكد هذا التوسع التزام Dyna.Ai برؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتدعم حلول Dyna.Ai الشركات من المؤسسات المالية وغيرها، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بحلول ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدفع عجلات النمو، وتعزيز الامتثال، وإحداث تطور نوعي في تجارب العملاء.

وتعرض الشركة حلولها في مؤتمر ومعرض Money20/20 الشرق الأوسط، في الجناح رقم H1K30.

نبذة عن Dyna.Ai

Dyna.Ai شركة رائدة في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي كخدمة، مقرها سنغافورة، وتتسم بالالتزام بتطوير القطاع المالي وغيره من القطاعات من خلال منتجات وحلول متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتشمل خبرتها أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات المتطورة، وتقنيات التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والإنسان، وتحليلات البيانات الضخمة. وتقدّم هذه القدرات حلول ذكاء اصطناعي رفيعة الطراز تُمكّن العملاء من تحقيق النجاح في أعمالهم والحفاظ على المزايا التنافسية في الأسواق سريعة التطور.

