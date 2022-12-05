تماشياً مع رؤية تحويل دبي إلى "مدينة صديقة لأصحاب الهمم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مطارات دبي برنامجاً جديداً شاملاً لضمان تقديم تجربة سفر رائدة وشاملة وسلسة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية المسافرين عبر مطار دبي الدولي (DXB).

يأتي إطلاق هذه المبادرة التي تحمل رسالة "نرى العالم بمنظور مختلف"، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف خطة دبي 2021 لتحويل إمارة دبي إلى "مدينة صديقة لأصحاب الهمم"، ومجتمع خالٍ من العوائق يسعى إلى تمكين جميع المسافرين من أصحاب الهمم والترحيب بهم. وسيتم إطلاق البرنامج على مرحلتين تمتد على مدى عامين، بحيث يعمل جميع الشركاء الاستراتيجيين عبر مجتمع مطار دبي الدولي (DXB) جنباً إلى جنب للارتقاء بتجربة المسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد والتعب المزمن واضطراب ما بعد الصدمة.

وبهدف وضع خيارات متعارف عليها تسهل حركة المسافرين من أصحاب الهمم، ستوفر مطارات دبي مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر، وكذلك ممر صديق للتوحد، إلى جانب منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة. ويمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار شريط "دوار الشمس". وبذلك، سيكون من السهل على الموظفين المدربين تقديم الدعم اللازم للمسافرين من أصحاب الهمم، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال دبابيس عباد الشمس، لتسهيل التواصل بين الجانبين طوال الرحلة عبر المطار.

وفي إطار البرنامج، سيتم إطلاق حملة تعليمية شاملة لزيادة الوعي حول التوحد، وتحديداً فيما يتعلق باللغة المقبولة اجتماعياً وأساليب التعامل الصحيحة. ستشتمل الحملة كذلك على توزيع مواد تدريبية على جميع الجهات العاملة في المطار لضمان تقديم دعم مستمر وتجربة إيجابية للمسافرين من أصحاب الهمم. علماً بأنه كان قد تم اعتماد مطارات دبي من قبل مركز دبي للتوحد كبيئة صديقة للتوحد.

وستشهد المرحلة الثانية من بدء تطبيق البرنامج حلولاً إضافية ومبتكرة، بما في ذلك المطارات المتصلة، وتخصيص غرف هادئة لاستقبال أصحاب الهمم، وتنظيم جولات "سفاري" في المطار.

من جهته، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تلتزم مطارات دبي بتعزيز مشاركة وإدماج أصحاب الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من قاعدة ضيوفنا المسافرين، وذلك من خلال تقديم أعلى مستويات الرعاية وخدمة العملاء. كما نعمل باستمرار على توفير الخدمات والمرافق الأساسية من خلال التعاون مع مركز دبي للتوحد وجميع العاملين في قطاع الطيران لزيادة الوعي حول الإعاقات غير المرئية".

وأضاف قائلاً: "هذه المبادرة ليست سوى بداية لسلسلة من الخطوات التي سنعمل على تنفيذها من أجل إحداث تحولات جذرية على تجربة سفر أصحاب الهمم المسافرين عبر مطاراتنا ".

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مطارات دبي المستمر بتعزيز زمن وسلامة المسافرين وتقديم تجربة سفر، حيث تعمل المؤسسة بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لضمان توفير الموارد اللازمة وتدريب الموظفين على التواصل مع العملاء بشكل سلس ومتسق.

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