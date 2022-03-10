الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة دكانتك Dukkantek، المنصة الأولى لإدارة المتاجر في الإمارات العربية المتحدة والتي تمكّن التجار التقليديين والمتاجر الصغيرة من المنافسة في السوق لاستقطاب العملاء في ظل تطورات التحول الرقمي في العالم، عن جمع تمويل بقيمة 5.2 مليون دولار لدعم توسع عملياتها في باقي دول الخليج العربية. وتسمح الجولة الأولى من التمويل للشركة المبتكرة في مواصلة تحسين مقوماتها التقنية وتوسعة نطاق المنصة لتخدم قاعدة متنامية من التجار.

ففي ضوء الجائحة العالمية، تأثرت الشركات التي لا تمتلك تواجدًا رقميًا و التي لا تتيح الدفعات الإلكترونية لعملائها، حيث تعرضت لآثار ملموسة بسبب انخفاض عدد العملاء الذين يزورون المتاجر و يستخدمون النقد كوسيلة للدفع. ونتيجة لذلك، و بغرض تلبية الطلب المتزايد للتطورات الرقمية في قطاع تجارة التجزئة والمتاجر الصغيرة، انطلقت منصة دكانتك Dukkantek على أيدي ثلاثة مؤسسين في يناير 2021. وتقدم الشركة للمتاجر صناديق متطورة مجهّزة بنظام متكامل وكذلك نظام نقاط البيع يمكن الدخول إليه من أي مكان في العالم، حيث تسمح تلك البرمجيات السحابية بمتابعة التعاملات والمبيعات وحساب ضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير وحساب هامش الربح. كما أن وظيفة إدارة المخزون السحابية تساعد في تتبع المخزون وإدارة قيمته وتنظيمه وإدارة السلع سريعة الدوران وإعداد التقارير والتحليلات.

يذكر أن Dukkantek استكملت جولة التمويل الأوّلي قبل بداية العام الحالي لتحصل على تمويل قدره 5.2 مليون دولار. وتمت تلك الجولة بقيادة شركة جلوبال فاوندرز كابيتال وبمشاركة كول كابيتال بارتنرز و كايوس فينتورس وومضة كابيتال وبلج آند بلاي وكوما كابيتال، إضافة إلى عدد من المستثمرين الاستراتيجيين مثل النويس كابيتال وأنيكس انفستمنت وإي إم كيه إنفستمنت أوفيس.

في تعليقها على الأمر قالت مريم كريمر، الشريك لدى جلوبال فاوندرز كابيتال: "تتميز Dukkantek بإمكانيات مبهرة وواعدة على المدى الطويل وفريق قوي وحلول متميزة بالإضافة إلى عروض متكاملة للتجار الذين ينضمون إلى المنصة، وقد سعدنا بقيادة هذه الجولة التمويلية وبالشراكة مع فريق Dukkantek للمساعدة في تحقيق رؤيتهم على أرض الواقع فيما نواصل تقديم دعمنا للشركات الناشئة الواعدة بالنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وقالت فيكتوريا جريس، الشريك المؤسس لدى كول كابيتال بارتنرز: "يتزايد إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات على استخدام التكنولوجيا، وتحرص Dukkantek على قيادة هذا التغيير في منطقة دول الخليج العربية بفضل الرؤية الواضحة والشغف لدى مؤسسيها، مما مكّن فريق الشركة من التعامل مع مشكلة كبيرة تمثلت في وجود شريحة واسعة من المتاجر غير المخدومة بالتقنيات في السوق، وأردنا مساعدتها في دعم نمو قاعدة التجار. يؤكد النمو الهائل والسريع الذي حققته Dukkantek وجود حاجة ملحّة إلى حلول المنصات في المجال والقوة الاستثنائية لما تقدمه الشركة من عروض، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه العلاقة الاستراتيجية لتنمية أعمال Dukkantek في المنطقة وخارجها وتوفير تقنياتها لمن يحتاجونها."

من الجدير بالذكر أن Dukkantek هي الشركة الرائدة في دول الخليج العربية في تلبية الحاجة الواضحة لدى الأعمال الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من تقنيات التسوق الإلكتروني بشكل شامل، حيث لاحظت الشركة نموًّا ضخمًا في أعمالها مؤكداً على وجود شريحة كبيرة من المشاريع والأعمال التي تحتاج لهذه الحلول والتقنيات. وبفضل هذا الاستثمار، يمكن لـ Dukkantek مواصلة جهودها في تمكين التجار التقليديين من تحقيق الازدهار في العالم الرقمي والتوسع بشكل كبير في تقنياتها المتكاملة.

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