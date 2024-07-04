دبي، الإمارات العربية المتحدة- وقعت شركة Dubai Media مذكرة تفاهم مع شركة NEP Group الرائدة في مجال توفير الخدمات الإعلامية والداعمة للرواد في مجال البث وإنشاء المحتوى على مستوى العالم، في خطوة لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف ميادين الخدمات الإعلامية. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها شركة Dubai Media الهادفة إلى دعم القدرات اللوجستية والفنية وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في الاقتراب من الجمهور.

تهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها على هامش المشاركة في الدورة الثانية والعشرين من منتدى الإعلام العربي الذي اختتمت أعماله مؤخرًا في مركز دبي التجاري العالمي، إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، والاستفادة من الأدوات الرقمية والتكنولوجيا والموارد البشرية التي توفرها المجموعة لدعم عمليات البث الخارجي لشركة Dubai Media داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إذ سيعمل ذلك على تعزيز القدرات الإنتاجية والتشغيلية للمؤسسة، إلى جانب إبراز قدراتها في تغطية الأحداث بجودة عالية. إضافةً إلى ذلك، تتيح مذكرة التفاهم لشركة Dubai Media الاستفادة من مركز شركة NEP المستقبلي والاتصال العالمي بمرافق المجموعة.

معلقًا على الحدث، أكد صالح لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقسم الدعم الفني في شركة Dubai Media على أهمية مذكرة التفاهم هذه ودورها في دعم صناعة المحتوى الإعلامي وتقديمه للجمهور وفقًا لأعلى المعايير العالمية، قائلاً:"تسعى شركة Dubai Media مستعينةً ببرامجها التلفزيونية والإذاعية المتنوعة إلى تطوير صناعة المحتوى الإعلامي التي تعد من أسرع القطاعات الإعلامية نموًا في الوقت الحالي. ومن جانبنا، فنحن نبذل جهودًا كبيرة لتعزيز قدراتنا وتحسين إمكانياتنا اللوجستية وتطوير مهارات الموارد البشرية، واضعين نصب أعيننا هدف إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة يلبي التطلعات التنموية الرئيسية لمدينة دبي والإمارات العربية المتحدة."

وقد أكد سيادته أن هذه الشراكة الفعالة مع شركة NEP تمثل خطوة جديدة تدعم التزام شركة Dubai Media بتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في النهوض بقطاع الإعلام وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإنشاء المحتوى، مضيفًا:"توفر مذكرة التفاهم فرصة رائعة لتطوير عمليات البث التلفزيوني والإذاعي لدينا وتوسيع نطاقها العالمي، بما يعكس مكانة شركة Dubai Media كواحدة من أكبر وأبرز المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

أعرب Saeed Izadi، رئيس شركة NEP في سنغافورة والهند والشرق الأوسط، عن سعادته إزاء هذه الشراكة البناءة مع شركة Dubai Media الهادفة إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات المتميزة التي تقدمها المجموعة، قائلاً:"يحدونا بالغ الفخر إزاء مد جسور التعاون مع شركة Dubai Media ودعمها، والمساهمة في مجموعة كاملة من الخدمات الإعلامية، من ضمنها الإنتاج التلفزيوني المباشر وإنتاج البث عن بُعد وخدمات الفيديو حسب الطلب والإنتاج الافتراضي والعديد من الحلول الرائدة في الصناعة. هذا، وستدعم هذه الشراكة البناءة شركة Dubai Media وتمكّن فرقها من الاستفادة من أفضل تقنيات البث وتطوير خبراتها على صعيد تغطية الأحداث والأنشطة الخارجية بغية تقديم محتوى متميز للجمهور داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها."

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