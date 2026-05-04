أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، الحدث الوطني الأبرز الذي يركز على تطوير القدرات الصناعية وتعزيز التميز في قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال مشاركة “du Tech”، العلامة التجارية التابعة للشركة، كشريك استراتيجي لـــــ "منصة الابتكار" ضمن فعاليات المعرض. ويُقام الحدث الكبير خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والوفود الدولية، وقادة القطاع الصناعي، ومختلف الجهات الفاعلة ضمن المنظومة الصناعية.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستقدم "du Tech" تجربة تقنية متقدمة ضمن "منصة الابتكار"، مُخصصة لكبار الشخصيات والمدعوين، حيث تستعرض من خلالها الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية السيادية والحلول الرقمية المُتقدمة في قطاع التصنيع. وسيضم جناح "دو" خلال المعرض عروضاً تفاعلية تُسلط الضوء على مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي من "du Tech" في مجالات تحسين العمليات التشغيلية الصناعية، وإدارة الأصول، وإدارة الجودة، وحلول الطاقة والمرافق.

وبهذه المناسبة، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دو: إن "معرض (اصنع في الإمارات) يمثل نقطة التقاء الرؤية الاستراتيجية الوطنية مع الإمكانات التكنولوجية المتقدمة، حيث تفخر (du Tech) بدعم (منصة الابتكار) خلال هذا الحدث. وتُجسد المشاركة مواصلة التزامنا بدعم مسيرة التحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نستعرض حلولاً عملية تُسهم بالفعل في إعادة تشكيل عمليات التصنيع في المنطقة. وتمثل (منصة الابتكار) نافذة على مستقبل الصناعة الذكية، حيث ندعو قادة القطاعات المختلفة لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية السيادية تسريع خطط التحول لديهم."

وتوفر "منصة الابتكار" نقطة انطلاق استراتيجية تُتيح لـ "du Tech" التواصل المباشر مع صُنّاع القرار المعنيين بمستقبل الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستعرض الزوار تطبيقات عملية لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعالج تحديات التصنيع الواقعية، بدءاً من عمليات الصيانة التنبؤية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وصولاً إلى ضمان الجودة وتحسين سلاسل التوريد والإمداد. كما تتيح العروض التفاعلية استكشاف كيفية رصد التحديات التشغيلية بشكل فوري، واقتراح الإجراءات التصحيحية، وتحقيق تحسينات ملموسة في الإنتاجية وكفاءة التكاليف.

وبصفتها جهة تمكين رقمية متكاملة تدعم التحول الصناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تُسلط"du Tech" ، الضوء على قدراتها في مجال الحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم حلول آمنة مُستضافة محلياً تدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز الاعتماد على القدرات التقنية الوطنية، وتُلبي في الوقت ذاته المتطلبات الصارمة للعمليات الصناعية الحديثة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات