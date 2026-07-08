دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة "دو"، بالتعاون مع "GCash"، المحفظة الرقمية الأكثر استخداماً في الفلبين، والتابعة لشركة "Globe Telecom"، حملة تستهدف تقديم تجربة تحويلات مالية أكثر ذكاءً وسهولة للعمالة الفلبينية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل هذه المبادرة استكمالًا للشراكة الاستراتيجية بين "du Pay" و"GCash"، والمبنية على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، حيث تجمع بين اثنتين من أكثر منصات التكنولوجيا المالية موثوقية في المنطقة، والمدعومتين بخبرات واسعة في قطاع الاتصالات، لتقديم تجربة متكاملة وسلسة وآمنة للتحويلات المالية العابرة للحدود، تتيح للمستخدمين إرسال الأموال مباشرة من تطبيق "du Pay" إلى محافظ "GCash" الرقمية في الفلبين.

وخلال فترة الحملة، سيحظى عملاء "du Pay" الذين يرسلون الأموال إلى محافظ "GCash" الرقمية، بمكافآت حصرية وعروض ترويجية، في خطوة تعزز مزايا التحويلات الرقمية وتشجع أفراد الجالية الفلبينية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد على التحويلات الرقمية كخيار أول في تحويل الأموال.

وتتيح "du Pay" لعملائها عملية تسجيل سلسة باستخدام رقم الهاتف المتحرك والهوية الإماراتية، وإجراء تحويلات مالية فورية إلى أي محفظة "GCash"في الفلبين على مدار الساعة، وذلك عبر منصة آمنة وخاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة، مع الاستفادة من أسعار صرف تنافسية ورسوم تحويل منخفضة، بما يعزز كفاءة التحويلات ويضمن أكبر استفادة من المبالغ المحولة.

وتتجاوز مزايا استلام الأموال عبر "GCash"، بالنسبة للأسر في الفلبين، عملية التحويل ذاتها، إذ تصل الأموال بشكل فوري وتصبح متاحة للاستخدام مباشرة ضمن منظومة الخدمات المالية المتكاملة التي توفرها "GCash"، ما يجعل خدمة تحويل الأموال عبر "du Pay" أداة حقيقية للتمكين المالي.

وفي هذا السياق، قال روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لـ"du Pay"، إن: “الجالية الفلبينية هي إحدى أكثر الجاليات نشاطًا وتفانيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجسد كل تحويل مالي يرسلونه التزامهم تجاه عائلاتهم، وتسهم شراكتنا مع "GCash"، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة التي تنتمي، مثل "du Pay"، إلى قطاع الاتصالات، في تمكين الجالية الفلبينية من الوفاء بهذا الالتزام، عبر خدمات مالية رقمية أكثر سهولة وسلاسة وبتكلفة مناسبة، حيث يجسد دعم العاملين الفلبينيين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتعميق روابطنا مع مجتمعهم، الجوهر الحقيقي لرسالة "du Pay"، كما تمثل هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لالتزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات العابرة للحدود".

من جانبه، قال أرجون فارما، المدير العام لـ"GCash International": " نؤمن في "GCash" أن من حق كل الفلبينيين الوصول إلى الخدمات المالية التي يحتاجونها، سواء كانوا داخل الفلبين أو على بعد آلاف الأميال من الوطن، وتخدم هذه الشراكة مع "du Pay" هذا الالتزام، إذ أنها تتيح للقوى العاملة الفلبينية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال الأموال إلى عائلاتهم عبر خدمة سلسة وذات موثوقية عالية، تضمن الوصول الفوري للأموال والاستفادة منها مباشرةً من خلال منظومة الخدمات المالية المتكاملة التي توفرها "GCash"، بدءًا من النفقات اليومية وسداد الفواتير، وصولًا إلى خدمات الادخار والائتمان والتأمين وغيرها. إن التحويلات المالية المباشرة بين المحافظ الرقمية تمثل مستقبل حركة الأموال، ويتيح تعاوننا مع "du Pay"، وصول مستخدمينا لهذه الحلول المستقبلية اليوم".

وأكدت كل من "du Pay" و"GCash" التزامهما ببناء شراكة مستدامة طويلة الأمد، ترتكز على رؤية مشتركة تهدف إلى التوسع المستمر وتطوير الخدمات المقدمة للجالية الفلبينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلاتهم في الفلبين، ما يضمن أن تصبح التحويلات المالية الرقمية أسرع وأكثر تمكيناً للأفراد والأسر مع كل مرحلة جديدة من هذه الشراكة.

ويمكن للفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الخدمة فورًا من خلال تحميل أو تحديث تطبيق "du Pay" المتوفر عبر متجري "Apple App Store" و " Google Play Store".

وللمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا https://dupay.ae/ar

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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