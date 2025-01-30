دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لـــ "دو"، اليوم، عن أسماء الفائزين الرئيسيين في سحبها الكبير للفوز بجوائز قيمة تبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، لمستخدمي تطبيق "du Pay" في خدمات التحويلات المالية الدولية. وقد تأهل للفوز أصحاب التحويلات المالية التي أجريت عبر تطبيق "du Pay" بمبلغ يزيد عن 400 درهم إماراتي خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024. وفاز بالجائزة الكبرى، وتبلغ 100 ألف درهم إماراتي، المقيم من الجنسية الباكستانية، مُدثر محمد طارق ، في حين فاز كل من حمزة رشيد خان ، وعبدالواجد صمد بجوائز تبلغ 50 ألف درهم لكل منهما.

وبينما تُسلط الجوائز الضوء على مدى التزام "du Pay"، بتقديم خدمات مالية ذات قيمة عالية للعملاء من خلال دمج تجارب المستخدمين الاستثنائية مع الخدمات الرائدة في مجال المعاملات المالية. فإن الفائزين يُجسدون مواصلة "du Pay" جهودها لتوفير الخدمات المتميزة التي تناسب كافة فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب الفائزين الثلاثة الأوائل، تم منح أربعة فائزين آخرين جوائز بقيمة 25 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى خمسة فائزين آخرين تلقوا جوائز بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، وعشرة فائزين حصلوا على 5,000 درهم لكل منهم، حيث تم اختيار الفائزين من خلال سحب إلكتروني أُجري تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بما يضمن حصول جميع المشاركين على فرصة متساوية للفوز.

وبحسب شروط المسابقة، فإنه سيتم تحويل قيمة الجوائز مباشرة إلى حسابات "du Pay" على الهواتف الخاصة بالعملاء الفائزين، مما يتيح لهم الاستفادة من التجربة التي يقدمها التطبيق، حيث يجمع بين السهولة والأمان في إرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم، مع إمكانية الفوز بمكافآت وجوائز مالية كبيرة. ومن خلال استخدام خدمات "du Pay"، تؤكد الشركة مواصلة التزامها بتعزيز تجارب المستخدمين وتوفير المزيد من الفرص والابتكارات الرائعة في المستقبل.

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نبذة عن "du Pay":

تُعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول "du Pay"، يرجى زيارة:

www.dupay.ae

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