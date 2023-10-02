شركة DSV تختار مجمع أجيليتي اللوجستي باعتباره الخيار الأكثر كفاءة في موزمبيق

الكويت - اختارت شركة DSV، وهي إحدى أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، مجمع أجيليتي اللوجستي في موزمبيق ليكون الموقع الذي ستدير فيه عمليات التخزين والتوزيع لعملائها العالميين في صناعة المرطبات.

أجيليتي للمجمعات اللوجستيةALP ، هي شركة رائدة في توفير المستودعات في مابوتو عاصمة موزمبيق. ولقد استأجرت DSV مساحة قدرها 12,000 متراً مربعاً في الشركة مع إمكانية إضافة 2,000 متر مربع وذلك لمساعدة عملائها على تلبية الطلب الموسمي للمواد الخام والعبوات ومواد التغليف والمنتجات الجاهزة.

ولقد علق السيد/ فيليب بوكلر، العضو المنتدب لشركة DSV موزمبيق قائلاً: "إن طبيعة عملنا في DSV ترتكز على توفير مركز آمن ومناسب بشكل فعّال لعمليات التوزيع. ولقد وجدنا في مستودعات أجيليتي البنية التحتية التي تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة، وتلبي متطلبات التشغيل الخاصة بنا. كما أن شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية تضمن وتتشدد في تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة داخل مجمعها، وهو أمر مهم للغاية للعمليات المثلى. وتعتبر شراكتنا مع أجيليتي إحدى المعالم الرئيسية في استراتيجيتنا الخاصة بسلاسل الإمداد، والتي ستدعم نمو أعمالنا في موزمبيق."

يقع مجمع أجيليتي اللوجستي على طريق مابوتو الدائري في تشيانغو، بمنطقة ماراكوين، ويشغل موقعاً استراتيجياً يعزز كفاءة التوزيع إلى جميع أنحاء موزمبيق وضمن العاصمة مابوتو. ويقع المجمع ضمن دائرة نصف قطرها 25 كيلومتراً من ميناء ومطار مابوتو، والطريق السريع N4 المؤدي إلى جنوب أفريقيا، ومركز الأعمال في العاصمة.

وتقوم أجيليتي بتمويل وتطوير 300,000 متراً مربعاً من المستودعات والمرافق اللوجستية في الموقع، الذي يعتبر مركزاً متميزاً للتخزين في المنطقة من أجل دعم الشركات العاملة في موزمبيق وتلك التي تتم إدارتها عملياتها من موزمبيق. وتوفر مستودعات أجيليتي البنية التحتية الأساسية المطلوبة لكل من الشركات العالمية والشركات المحلية التي تحتاج إلى مساحات للتخزين والتوزيع والتعبئة والانتاج والتصنيع الخفيف.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ جيفري وايت، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي أفريقيا: "نحن سعداء بقيام شركة DSV باستئجار أحد مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي في مابوتو. ونعتقد أن توفيرنا لمستودعات ذات معايير دولية للتخزين والتوزيع والتصنيع الخفيف يعتبر أحد اللبنات الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي. لقد كان الطلب في مابوتو قوياً بعد جائحة كوفيد-19 من قبل الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، ونحن نعمل الآن على توسيع مساحة مجمعنا اللوجستي وكذلك الاستثمار في المزيد من مستودعات التخزين لدعم النمو الاقتصادي والوظائف والازدهار في موزمبيق."

وأضاف: "تقوم أجيليتي في جميع أنحاء أفريقيا بتمويل وتطوير المجمعات اللوجستية التي توفر مستودعات جاهزة للانتقال، مما يوفر ميزة الانتشار السريع والمرونة، ويقلل من الالتزامات الرأسمالية لعملائنا الحاليين والجدد. وإن توفير مستودعات آمنة وعالية الجودة وجاهزة للتأجير إلى جانب توفر الطاقة الكهربائية والاتصال بشبكة تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر في سوق مابوتو يعتبر عامل تمكين حقيقي للنمو والازدهار في أفريقيا."

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نبذة عن أجيليتي للمجمعات اللوجستية

تعتبر أجيليتي للمجمعات اللوجستية واحدة من أكبر مالكي ومطوري المجمعات التخزينية والصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي تقوم بتمويل وبناء وإدارة مرافق وبنى تحتية على أحدث المواصفات العالمية تساعد الشركات على ممارسة أعمالها في الأسواق العالمية الأسرع نمواً. أجيليتي للمجمعات اللوجستية وشركتها الأم؛ أجيليتي من الشركات الرائدة في الأسواق الناشئة ومن المستثمرين والمطورين الرواد للتكنولوجيات الحديثة بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. أجيليتي شركة مساهمة مدرجة، مع 2.8 مليار دولار أمريكي عوائد سنوية.