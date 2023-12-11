أعلنت شركة ساب عن اتفاقية مع القوات البحرية الأمريكية لتوفير مركبات تحت الماء شبه مستقلة تعمل عن بعد تسمى ’دبل إيجل Double Eagle (SAROV) ‘إلى القوة البحرية الكويتية وذلك ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) التابع للقوات البحرية الأمريكية.

تتمتع مركبات دبل إيجل بأنظمة تشغيلية ثابتة وآمنة تدعم التحكم عن بعد، وتستخدمها القوات البحرية في جميع أنحاء العالم لدعم مهام الإجراءات المضادة للألغام التباعدية (MCM). يمكن إطلاق مركبات دبل إيجل من أي نوع من السفن، أو من الشواطئ، كما يمكن حفظها في الحاويات مما يوفر حلًا قابل للنقل ويتيح الاستجابة السريعة لمخاطر الألغام. ومن الجدير بالذكر، أن يمكن استخدام مركبات دبل إيجل من طراز SAROVكآليات مستقلة القيادة تحت الماء (AUV) للكشف عن الألغام وتصنيفها وتحديد موقعها والتخلص الآمن منها عبر التحكم عن بعد.

وبهذه المناسبة، قال آريك سميث، الرئيس والمدير التنفيذي لدى شركة ساب في الولايات المتحدة الامريكية: " يسعدنا البدء في إنتاج أنظمتنا البحرية المبتكرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والاستفادة من خبرات كوادرنا في إنتاج المركبات البحرية ومرافقنا الإنتاجية الجديدة المجهزة على أعلى مستوى لتعزيز مكانتنا والتوسع في السوق الأمريكية بشكل أكبر".

وقال كيليان سويفت، نائب الرئيس التنفيذي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة ساب: " شهدت مسيرة شركة ساب في الشرق الأوسط نموًا على مر السنين. وتتوسع اليوم شراكاتنا في الكويت من خلال حلولنا المتميزة ذات الكفاءة العالية. نلتزم بالتميز دومًا ونعمل على إضافة القيمة إلى عملائنا عبر توفير حلولنا وأنظمتنا المبتكرة والآمنة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة".

يتم تطوير وإنتاج مركبات دبل إيجل في شركة ساب في لينشوبينغ بالسويد، وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة شركة ساب التي ستبدأ في إنتاج هذه المركبات في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يقوم قسم أنظمة القيادة الذاتية والبحرية التابع لشركة ساب في الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير أجزاء هذا النظام بالتعاون الوثيق مع مرافق الإنتاج الأخرى للشركة في السويد والمملكة المتحدة والدنمارك.

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نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 20000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.