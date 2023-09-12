أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع شركة "تسعة أعشار"، الوكيل الرسمي لشركة "دي جي آي" (DJI) في المملكة العربية السعودية، الرائدة في صناعة الطائرات من دون طيار للاستخدام التجاري والصناعي، وبموجب هذه المذكرة ستقوم "تسعة أعشار" على تزويد "زين السعودية" بتقنية منصة إقلاع الطائرات بدون طيار "دي جي آي دوك" (DJI Dock) الحديثة. وستساهم هذه الاتفاقية بتقديم حلول أكثر ابتكار ومرونة لاستخدامها. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة "زين السعودية" في فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال"، الذي أقيم من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في مركز المعارض والمؤتمرات، في العاصمة السعودية الرياض.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال المهندس صلاح بن عبد الله الغامدي نائب الرئيس التنفيذي للأسواق المحاذية في "زين السعودية": " نحرص في "زين السعودية" على تقديم منتجات وحلول تقنية مبتكرة، لا سيما في قطاع الأعمال الذي بات أكثر اعتماداً على حلول إنترنت الأشياء، ولنعزز من خلالها مسيرة التحول الرقمي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030". وأضاف: "إنَّ مواقع الأعمال الإنشائية والصناعية أصبحت أكثر تطوراً وضخامةً، وتحتاج إلى متابعة ومراقبة مستمرة على مدار الساعة. ومن خلال هذه الاتفاقية مع شركة "تسعة أعشار"، سنوفر منصات إقلاع الطائرات ذاتية القيادة لأسطولنا من طائرات الدرونز المتطورة". ".

بدوره قال نائب الرئيس للعمليات م. نايف الزهراني في شركة "تسعة أعشار" "أن الشركة أسست شراكات رئيسية مع العديد من الشركات المصنعة للطائرات من دون طيار وأنظمة الطائرات من دون طيار مثل شركة "دي جي آي" العالمية، والتي تمتلك نحو 70% من حصة السوق العالمية في مجال الطائرات من دون طيار وأنظمة الطائرات من دون طيار". وأضاف: "نفخر بشراكتنا مع زين السعودية، المزود الوطني الرائد في الخدمات الرقمية والاتصالات، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على تحقيق أقصى استفادة من قدرات فريق عملنا الذي يتمتع بمواهب وطنية سعودية مزودة بثروة من المعرفة والخبرة".

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