إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في المملكة العربية السعودية مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLIP) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)

الدمام، المملكة العربية السعودية - في خطوة تمثل إنجازًا بارزًا في المنطقة، تُعلن إيمنسا، رائدة مجال التصنيع بالإضافة والتخزين الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصولها على شهادة DNV ("الشهادة") لتصنيع الأجزاء المعدنية بالإضافة، والتي تُعتبر المعيار الذهبي العالمي في القطاع.

تُمثل هذه الشهادة نقطة تحوّل في المنافسة، وهي أساسية لأي مُنتج يستخدم تقنية التصنيع بالإضافة يطمح إلى تصنيع وتقديم قطع غيار نهائية يُمكن للعملاء تركيبها بكل سهولة. إيمنسا تقف اليوم كأول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذه الشهادة.

تفتح الشهادة آفاقًا جديدة لتقليص اختبارات الإنتاج اللازمة وتسريع وقت التسليم. ولن تتوقّف إيمنسا عند هذا الحد، إذ تتطلع إلى توسيع نطاق الشهادة في الأشهر المقبلة ليشمل مجموعة أوسع من الخامات والأنظمة والمرافق، بالإضافة إلى عملية التحوّل الرقمي.

شركة Det Norske Veritas (DNV)، ومقرها النرويج، هي الجهة المانحة للشهادة وتعتبر رائدة في مجال البحث والاعتمادات، وتحظى بسمعة مرموقة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، فضلًا عن القطاع البحري. كما تُسهم خبرتها الصناعية والأكاديمية الواسعة في قيادتها لمبادرات عالمية متعددة الجنسيات في مجالات التصنيع بالإضافة والتخزين الرقمي.

يبرهن حصول إيمنسا على هذه الشهادة على التزامها المتجذر بدعم قطاعات الطاقة والنفط والغاز وغيرها نحو التحوّل إلى التصنيع بالإضافة، وتعزز من رؤيتها لتوحيد معايير التصنيع حسب الطلب على نطاق أوسع.

وفي خطوة استراتيجية أخرى، وقّعت إيمنسا مذكرة تفاهم في المملكة العربية السعودية مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الساعي لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي. وقد شملت مذكرة التفاهم أيضًا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قلب التطوير العلمي والبحوث في الرياض في الرياض.

تدير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مركز قدرات متقدم وتتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لإدارة هذا المركز في المنطقة الصناعية بالرياض، وكلاهما قد اختارا إمينسا، باعتبارها رائدة عالمية في مجال التصنيع بالإضافة، لتصبح شريكة لهما في نقل المعرفة وتطوير المهارات المحلية. ومن منطلق ريادتها في مجال التحوّل الرقمي وتوريد قطع الغيار حسب الطلب، ستواصل إيمنسا تسخير منصتها وخبراتها لتمكين الشركات المحلية من تبني التصنيع بالإضافة.

وتعقيبًا على هذا الإنجاز، قال فهمي الشوا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيمنسا: "يحدونا الفخر الشديد بكوننا أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال شهادة DNV للتصنيع بالإضافة للأجزاء المعدنية، إذ تُشكّل اللوائح والشهادات جوهر اعتماد تقنية قطع الغيار حسب الطلب في قطاع الطاقة، وتُرسي أسس الثقة والمصداقية وتضمن اتباع الوافدين الجدد على المجال للمعايير العالمية.

"كما نتطلع بحماس للتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية لتقديم أفضل الحلول الممكنة للتصنيع بالإضافة والتصنيع حسب الطلب لقطاع الطاقة. فمن خلال مذكرة التفاهم مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، سنتمكّن من تنفيذ الأطر المناسبة الفعّالة لإحداث ثورة في سلاسل التوريد وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي وقلب التصنيع بالإضافة."

ومن جهته، علّق د. ساستري كاندوكوري، الخبير الفني في DNV: "تعتبر هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لأي مُنتِج عالمي يستخدم تقنية التصنيع بالإضافة لتصنيع قطع غيار وفقًا لمعيار DNV-ST-B203 AM. وبفضل التزامها الحثيث بأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، تستحق إيمنسا بجدارة هذا التقدير."

تعمل إيمنسا في سوق قطع الغيار لقطاع الطاقة العالمي الذي يُقدّر حجمه بـ91 مليار دولار، ويُشكّل الشرق الأوسط 35% منه. وتتفرّد إمينسا بأهم ميزة في هذا القطاع بكونها الشركة الوحيدة التي تمتلك وتسيطر على كامل سلسلة التوريد الرقمية. وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع الشركات المصنعة الأصلية والمستخدمين النهائيين، محدثة ثورة في القطاع من خلال تحويل المخازن التقليدية إلى مخازن رقمية وخلق سلاسل توريد أكثر مرونة وسرعة، متجاوزة بذلك القيود التقليدية التي غالبًا ما تتعثر في تلبية احتياجات العملاء بسرعة وتكلفة ميسورة.

توفر سلسلة التوريد الرقمية مزايا عديدة لشركات الطاقة، تشمل المزايا المالية مثل تحرير السيولة وخفض تكاليف امتلاك المخزون، والمزايا التشغيلية مثل الإنتاج المحلي والتوريد الفوري، فضلًا عن الأثر البيئي الإيجابي المتمثل في تقليص الهدر وخفض البصمة الكربونية. وبذلك تساعد شركات الطاقة في الحد من الخسائر غير الضرورية تُقدر بـ30 مليار دولار سنويًا جراء عدم الاستفادة من هذه المزايا.

تأتي هذه الأخبار لتتوج مسيرة إيمنسا الملهمة، عقب نجاحها في تأمين تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بقيادة غلوبال فينتشرز، أبرز شركات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شارك في هذه الجولة مستثمرون جدد منهم صندوق إنديفور كاتاليست وEDGO، إلى جانب ضخ استثمارات من مستثمرين حاليين مثل إنيرجي كابيتال غروب (ECG) وشروق بارتنرز وغرين كوست إنفستمنتس. وتُعد هذه الجولة التمويلية هي الأولى لإيمنسا منذ جولتها التمويلية من السلسلة "أ" التي نجحت فيها في جمع 7 ملايين دولار في عام 2021.

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عن إيمنسا

منذ تأسيسها في 2016، برزت إيمنسا كقوة محورية في مجال خدمات التصنيع بالإضافة والتخزين الرقمي المتكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتفتخر الشركة بمراكزها المتطورة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتخدم نخبة من العملاء البارزين تضم شركات معدات أصلية متعددة الجنسيات تعمل في قطاعات النفط والغاز، فضلًا عن شركات النفط الوطنية والدولية. تجمع إيمنسا بين خبرتها الواسعة وفريقها الفني الضخم الذي يضم أكثر من 100 خبير ومهندس في التصنيع بالإضافة، لتتفرّد بامتلاك وإدارة كامل سلسلة التوريد الرقمية، مقدمّة حلولًا شاملة تغطي كافة جوانب التقييم والرقمنة والإنتاج حسب الطلب.

في ساحة قطاع الطاقة والكهرباء، حيث يُقدر الإنفاق السنوي على قطع الغيار بأكثر من 90 مليار دولار أمريكي، تقدم إيمنسا حلولًا تتجاوز مجرد التوفير في التكاليف لتتناول القضايا البيئية المُلحة. تشير الدراسات إلى أن التحوّل نحو إنتاج قطع الغيار حسب الطلب باستخدام تقنية التصنيع بالإضافة يُمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 12.39%. إن التصنيع بالإضافة والتخزين الرقمي المتكامل ليسا مجرد تقنيات مبتكرة، بل يُعدان ركائز أساسية ومسارًا واضحًا لمستقبل صناعي مستدام ومزدهر.

تكشف إيمنسا عن أبعاد جديدة للتصنيع بالإضافة من خلال إدراك القوة التحويلية لحلول التخزين الرقمي التي تمهّد الطريق، عبر تخزين نسخ رقمية لقطع الغيار، لإنتاج محلي مرن حسب الطلب، مما يلغي الاعتماد الكبير على عمليات. كما يُعزز هذا التكامل من الفوائد البيئية الهائلة للتصنيع بالإضافة، مُبشرًا بعهد جديد في عالم الصناعة يتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة.

تقف إيمنسا اليوم على مشارف تغيير جذري في مفهوم سلاسل التوريد الرقمية، مع تبنيها للتصنيع بالإضافة وتطويرها لمنصة DIS-RT الرائدة لتوفير حلول التخزين الرقمي الفورية. وبهذه الخطوة التي تعالج التحديات الأساسية في عملية تكامل التصنيع بالإضافة، تُعجّل إمينسا من وتيرة اعتماد هذه التقنية عالميًا، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مزيد من التفاصيل حول شهادة DNV

تمنح هذه الشهادة لإيمنسا مكانة ريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول شركة قادرة على استخدام تقنيات التصنيع بالإضافة المتقدمة التي تتضمن استخدام أشعة الليزر لإذابة المسحوق (PBF-LB) باستخدام سبائك الكوبالت-28 والكروم-6 والموليبدينوم حسب معيار ASTM F75 (UNS R30075)، بما يتوافق مع معياري DNV-ST-B203 وDNV-SE-0568