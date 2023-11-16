تمت دعوة باحثين أمنيين من "أوريكس لابس"، التابعة لمجموعة ايدج، لتقديم مجموعة الأدوات في هذا الحدث المرموق والانتقائي للغاية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أوريكس لابس"، الشركة الرائدة الحائزة على جوائز في مجال الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة، اليوم عن إطلاق مجموعة أدواتها الأمنية مفتوحة المصدر لاختبار "خادم "DNS، والتي سيقدّمها باحثوها في مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الرائد "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا".

ويستقبل مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الرائد "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا" أكثر من 40 ألف متخصص في مجال أمن المعلومات وأكثر من 300 جهة عارضة و300 متحدث عالمي مشهور من أكثر من 120 دولة. ويقام الحدث في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للتقنيات السيبرانية والفضاء في ايدج: “يعدّ حلّ اختبار "خادم DNS " أحدث حلول الحماية من المخاطر الرقمية التي تؤكد التزام مجموعة ايدج بتمكين منظومة قوية للأمن السيبراني في دولة الإمارات. ونحن فخورون بإتاحة الفرصة لنا لعرض مهارات وخبرات الباحثين في شركة "أوريكس لابس" خلال معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا"، مما يدعم التزامنا بتعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وسيعرض الباحثان المسؤولان عن التقديم، اللذان تم اختيارهما بعناية من قبل منظمي "بلاك هات"، خبرتهما خلال ثلاث جلسات مختلفة خلال المعرض. وسيقوم إيفان جيديك، كبير الباحثين الأمنيين في "أوريكس لابس"، بتقديم أداته الخاصة لاختبار PolarDNS” “النافذ، بالإضافة إلى الحديث عن أمان محلّل “DNS”، بينما سيناقش ماريو روخاس كيف يمكن أن يصبح الذكاء مفتوح المصدر نقطة قوة أمنية. وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة باحثي "أوريكس لابس" للتقديم في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأشار سوميت دار، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريكس لابس": “إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدّم مجموعة أدواتنا لاختبار "خادم DNS " في "بلاك هات"، مما يعزز سمعة شركات الأمن السيبراني الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويدعم التوسع الدولي لبلادنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويدلّ هذا الإنجاز الكبير على الجودة والعمق المهني والمعرفة المتخصصة التي يتمتع بها باحثونا الأمنيون. كما نفخر باختيارنا للمشاركة في هذا الحدث المرموق، مما يؤكد التزامنا بالتميز والدقة والأبحاث الأمنية المستندة إلى القيمة والتي تحظى بتقدير كبير من قبل عملائنا".

وتُركّز استراتيجية "أوريكس لابس"، التي تأسست عام 2020، على القابلية العالية للتطوير والابتكار السريع والبراعة الهندسية لمعالجة مشكلات الأمن السيبراني المعقدة. وتتخصص الشركة في صياغة الحلول المعيارية لتلبية متطلبات عملائها. ومن خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة في علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث الأمنية، والبيانات الضخمة، قامت "أوريكس لابس" بتكوين فريق متميز من مطوري البرامج الذين يمكنهم التعامل بفعالية ودقة وابتكار مع تحديات الأمن السيبراني المعقدة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.