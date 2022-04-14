المجموعة دشنتها كمزود إقليمي للمحتوى الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

اتفاقيات شراكة مع منصة Garena والاتصالات الكورية الجنوبية LG U+ لتطوير ونشر المحتوى الرقمي الترفيهي

الكويت - أطلقت مجموعة زين كيانها الرقمي الجديد Dizlee الاسم الجديد لـ "منصة واجهة برمجة التطبيقات" الخاصة بأعمالها في المنطقة، الذي ستتوسع من خلاله كمزود إقليمي للخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، وغيرها.

وأعلنت زين المشغل الرائد للابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الكيان التشغيلي الجديد يجسد التطور الذي شهدته منصة واجهة برمجة التطبيقات في السنوات الأخيرة، إذ تعبر العلامة التجارية Dizleعن مدى الارتباط الذي تجمعه بين الحلول الرقمية المبتكرة، ومحتوى الوسائط الثري، وخيارات العملاء، وأيضا الشراكات العالمية على منصة ديناميكية واحدة.

وكشفت المجموعة التي دشنت العلامة التجارية الجديد Dizlee أن الكيان التشغيلي الجديد سيوحد الخدمات الرقمية الرئيسية لعمليات شركاتها على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك لشركة "عمانتل" المشغل الرائد في سلطنة عمان.

الجدير بالذكر أن المجموعة وقعت اتفاقيات شراكة مع منصة Garena المتخصصة في تطوير ونشر المحتوى الرقمي الترفيهي، وهي مبتكرة لسلسلة من الألعاب الإلكترونية واسعة الانتشار من بينها Free Fire ، ووقعت أيضا مع شركة الاتصالات المتنقلة الكورية الجنوبية LG U+ التي انضمت إلى 15 شريكاً عالمياً آخر بما في ذلك شركات: Apple وGoogle وDigital Virgo وDocomo Digital وغيرها الكثير إلى بيئة أعمال Dizlee، وينتظر من هذه الاتفاقية المزيد من التعاون في تطوير المحتوى الرقمي الترفيهي، والألعاب الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "إن منصة Dizlee قادرة على تغيير قواعد اللعبة في تطوير المحتوى الرقمي في المنطقة، وذلك بالنسبة لشركائنا وعملائنا الرقميين، وبينما تواصل مجموعة زين الاستثمار في الابتكارات الرقمية، والتقدم في مسارات متعددة لتوفير تجربة اتصالات متطورة لعملائها، فإن إطلاق العلامة التجارية Dizleeسيفتح آفاقا جديدة أمام عقد المزيد من الشراكات العالمية مع مزودي المحتوى الرقمي".

وأوضح حمود "تستهدف منصة Dizlee الرقمية المتطورة أن تكون مزوداً رائداً لأنظمة بيئات الأعمال الرقمية، هذا الأمر يدفع بطموحنا في بناء مشغل رقمي متكامل، كما أنه يدعم توجهاتنا الاستراتيجية في ضمان تجربة عملاء فائقة الجودة، حيث ستساعدنا خطوة توحيد الخدمات الرقمية لعملياتنا تحت العلامة التجارية الجديدة في مواصلة الدفع في اتجاه تقديم أفضل تجربة عملاء، وتعزيز توسع أعمال محفظة خدماتنا الرقمية في أسواق المنطقة".

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة LG U + هيون سيك هوانج " يسعدنا العمل مع شركة زين الرائدة في صناعة الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط، وإتاحة الوصول إلى تجربة LG UPlus الرقمية الغنية والمتنوعة، إذ ستعمل LG U + عن كثب لتحقيق المزيد من التعاون في هذا المجال مع زين".

وقال رئيس مؤسسة Garena في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هانز صالح " نسعى جاهدين لمواصلة تزويد لاعبي Free Fire بمحتوى عال الجودة ومستوى تجارب أفضل في الأداء، حيث شهدنا نموا مشجعا في صناعة الترفيه الرقمي على مدار السنوات القليلة الماضية، لذا يسعدنا العمل مع العلامات البارزة في المنطقة لتطوير هذه الصناعة، ونأمل أن تخدم هذه الشراكة المزيد من العملاء".

ومن ناحيته قال هانز صالح رئيس Garena الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " نسعى جاهدين لمواصلة تزويد لاعبي Free Fire بمحتوى عال الجودة وتجارب مفعمة بالغمامرة، حيث شهدنا نموا مشجعا في صناعة الترفيه الرقمي على مدار السنوات الأخيرة، لذا، يسعدنا العمل مع الأسماء البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير هذه الصناعة بشكل أكبر، ويسرنا التعاون معDizlee ، حيث نأمل أن تخدم هذه الشراكة قاعدة عملاء مجموعة زين".

الجدير بالذكر أن خطوة مجموعة زين بإطلاق علامتها التجارية الموحدة لعملياتها الرقمية الرئيسية لمنصة واجهة التطبيقات الخاصة بها ستعمل على تخطي حاجزاً كبيرا أمام تطور خطط أعمالها، إذ ستساعدها على الانطلاق نحو تطوير سلسلة شراكاتها الرقمية، والدخول في شراكات دولية جديدة مربحة في الأسواق العالمية، وستعزز هذه الخطوة مسار طرح خدمات الترفيه والألعاب الجذابة لقاعدة عملائها في أسواق المنطقة.

وتعد مجموعة زين مشغل الاتصالات المتنقلة الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدم منصة مركزية مع عرض بيع فريد ونموذج متجر شامل للشركاء (مزودو خدمة الإنترنت، مزودو خدمات الـ OTT، العلامات التجارية العالمية التي توفر المحتوى الرقمي، ومشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الآخرين) الذين يخططون لدخول منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى قاعدة عملاء تصل إلى نحو 50 مليون عميل.

وتميزت رحلة واجهة برمجة تطبيقات زين منذ إطلاقها في يونيو 2018 بمحطات تشغيل قوية، إذ بدأت هذه الرحلة بالشراكة مع Google Cloud بتطوير من شركة FOO، واكتسبت المنصة 20 من مزودي حلول الـ OTT العالميين الرائدين الذين يقدمون 41 ابتكاراً رقمياً جذاباً عبر الوسائط المتنقلة، الترفيه، المحتوى والتوثيق الرقمي، والحلول المالية، ونجحت خلال هذه الرحلة في تنفيذ أكثر من 132 مليون معاملة دفع، وقد ولدت أكثر من 125 مليون دولار كإيرادات إجمالية (بمعدل نمو سنوي هائل يزيد عن 100% على مدار السنوات الثلاث الماضية)

وإذ تتطلع شركات زين في المنطقة أن تبدأ في جني ثمار عملية توحيد منصة واجهة البرمجيات بتوليد تدفقات نقدية جديدة، فإن هناك فرص هائلة في اتجاه النمو المتزايد لمجالات المدفوعات الرقمية ومنصات المحتوى، إذ تمنح وصولا سهلا للاعبين الرقميين الكبار ولمطوري البرامج الأفراد كي يصبحوا قادرين على أن يطلقوا خدمات متطورة، وعلى نحو آخر، ستدفع العلامة النجارية الجديدة Dizlee بأعمال منصة واجهة التطبيقات لتصبح مركزا عالميا للخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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