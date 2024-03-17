المملكة العربية السعودية، الرياض: حصلت شركة ادفع باي (EdfaPay)، الرائدة في مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، على اعتماد تقني مهم من شبكة ديسكفر العالمية (Discover Global Network)، والتي تُعد واحدة من أهم وأبرز الشبكات العالمية في مجال المدفوعات؛ بضمها علامات بارزة مثل دينرز كلوب إنترناشيونال، وأكثر من 270 مليون حامل بطاقة حول العالم.

وفي هذا السياق، أكد المهندس غرم الله الغامدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ادفع باي، على أهمية هذا الاعتماد العالمي في تحقيق رؤية الشركة في السوق المحلية والإقليمية. وأشار إلى أن الاعتماد سيساهم كثيرًا في دعم خطط التوسع الإقليمي للشركة، حيث تعمل حاليًا في عدة أسواق مثل أمريكا الجنوبية وباكستان.

ستتمكن ادفع باي من خلال الاعتماد الجديد من ديسكفر العالمية من فتح أسواق جديدة وتصدير التقنية المالية السعودية إلى العالم، ما يسمح بتقديم حلول دفع رقمية متكاملة للعملاء عالميًا.

ويُعتبر الاعتماد تأكيدًا على الثقة العالية التي تحظى بها شركة ادفع باي في قدرتها على تقديم حلول دفع موثوقة ومبتكرة، ويبرز مكانتها كلاعب رائد في صناعة التقنية المالية على المستوى العالمي.

عن ادفع باي:

ادفع باي هي شركة تقنية مالية سعودية تأسست في عام 2022 وتقدم تقنيات الدفع الحديثة للتجار بجميع الأنواع والأحجام؛ بينها خدمة نقاط البيع على أجهزة أندرويد، وخدمات بوابة الدفع والفوترة الإلكترونية. حلول ادفع باي تتمتع بالكفاءة لتوفير المال والوقت والجهد، وتشغيل وتنمية الأعمال من خلال لوحة تحكم واحدة.

#بياناتشركات

-انتهى-