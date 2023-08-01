أعلنت شركة "جولدن تاون" للتطوير العقاري عن طرح مشروعها الثالث "Dinero Tower" بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد تحقيق النجاح المبهر لمشروعاتها السابقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهم "The Fort Business Complex" و "Cascada Business Complex".



قال رأفت ماهر رئيس مجلس إدارة شركة "جولدن تاون" للتطوير العقاري تعتزم ضخ ما يقارب ال 3 مليار جنيه خلال الفترة القادمة بمستهدف مبيعات لا تقل عن 5 مليار جنيه حيث تمتلك الشركة محفظة أراضي أخري في أماكن مختلفة منها الساحل الشمالي بالقرب من العالمين وستطرح الشركة في خلال الشهور القادمة مشروعات اخرى سوف يتم الإعلان عنها قريبا.



وأشار "ماهر" ان الشركة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على حجم السيولة والأصول المالية لدى الشركة ولا تطرح أي مشروع او تعلن عنه الا بعد توفير الغطاء المالي لأغلب مراحل المشروع وان من أهم مميزات شركة "جولدن تاون" هي دراسة السوق باحترافية والتخطيط السليم لكل خطوة لتفادي اخطاء الأخرين



وأوضح "ماهر" ان مشروع "Dinero Tower" هو مشروع تجاري اداري فندقي على مساحة 5017 متر مكون من أرضي و14 دور، يوجد بالمبنى ثلاث جراجات، دور أرضي وأربع أدوار وحدات تجارية، ومن الخامس حتى الدور العاشر وحدات إدارية، ومن الدور الحادي عشر الى الدور الثالث عشر وحدات فندقية، ثم الدور الرابع عشر والأخير خدمات فندقية.



وتابع أن الشركة تعتزم طرح المشروع على أربع مراحل بناء على الدراسة العامة لسوق العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط تسليم الوحدات بنهاية عام 2026 م طبقا للجدول الزمني المقرر من جهاز العاصمة.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة اهتمت في المقام الأول باختيار الكوادر أصحاب الخبرات لتنفيذ مشروع "Dinero Tower"، وبناءً على ذلك تم التعاقد مع الاستشاري الهندسي "FRS" كما تم التعاقد مع شركة "MRB" للإدارة والتشغيل.



وقال " رأفت ماهر" أن من أهم ما يميز المشروع هو موقعه الفريد حيث أنه يقع في أول مدخل منطقة "الداون تاون" من المحور الغربي أمام فندق الماسة ومنطقة التنزه والتسوق وأمام الحي المالي والبنك المركزي وبالقرب من الحي الحكومي، بالإضافة الى التصميم الهندسي المميز، وأيضا انه أحدث برج متطور مطابق للمواصفات العالمية وحاصل على شهادة ال LEED وشهادة ال 41001 ISO.



وأوضح "ماهر" أن الشركة اهتمت عند دراسة وطرح الوحدات للبيع بالتسعير مراعية أن يكون سعر المتر عادل وأيضا تقديم أنظمة سداد وتسهيلات تناسب جميع العملاء، حيث يوجد بالشركة الكثير من أنظمة السداد وخصومات تبدأ من 10 % من السعر الأصلي ومقدم 10 % وتقسيط الباقي على 10 سنوات أقساط متساوية و نظام العائد 120 % من السعر الأصلي ومقدم 20 % وسداد الباقي على 6 سنوات ، ونظام أخر عبارة عن 40 % مقدم من السعر الأًصلي وأول قسط عند الاستلام لمدة 3 سنوات مع فائدة 60 % علي المقدم علي 3 سنوات، ويوجد خصم خاص للكاش وهو 35% للوحدات الإدارية والفندقية، و38% للوحدات التجارية.



وأوضح ان منطقة الداون تاون بما يحيط بها من معالم رئيسية واساسية للعاصمة الجديدة مثل الحي الحكومي، الحي المالي، منطقة البنوك والبنك المركزي، مسجد مصر (أكبر دار إسلامي) وسوق الذهب وغيرهم من المعالم التي من صعب ان تتكرر في مكان آخر.

#بياناتشركات

- انتهى -

