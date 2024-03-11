ستدعم الشراكة أكثر من 100 ألف تاجر في باكستان

المملكة العربية السعودية، الرياض: عززت شركة ادفع باي "EdfaPay"، شركة المدفوعات التقنية السعودية الرائدة، خططها الاستراتيجية الجديدة للتوسع وتوفير حلولها للتقنية المالية في مختلف أنحاء العالم من خلال شراكتها مع شركة التقنية المالية Digikhata في باكستان، لتشكل تعاونًا استراتيجيًا بهدف تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المالية في المنطقة.

مع وجود ادفع باي في الصدارة كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التقنية المالية بالمملكة وانطلاقًا لأنحاء العالم، فإن الشراكة مع Digikhata تعتبر خطوة مهمة، كونها تمثل فرصة لتوفير تقنيات مالية متطورة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز البنية التحتية التقنية لشركة Digikhata وبالتالي تحسين تجربة عملائها.

وفي هذا السياق علق غرم الله، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ادفع باي، قائلًا: "إن شراكتنا مع Digikhata - واحدة من أفضل الشركات المالية في باكستان - هي تجسيد لالتزامنا بتقديم أفضل التقنيات المالية وتمكين الشركات من تحقيق أهدافها التجارية بكفاءة وفعالية. نحن متحمسون للعمل مع Digikhata وتقديم تقنيات متطورة لدعم نموهم ودفع نجاحهم في سوق باكستان المتنامي."

من جانبه، أضاف نضال صباح، مؤسس ورئيس التقنية بادفع باي، بقوله: "نحن ملتزمون بدعم شركاءنا في Digikhata بكل الطرق الممكنة، ونسعى جاهدين لتحقيق نجاح مشترك يعزز مكانتهم في سوق التكنولوجيا المالية."

ستوفر الشراكة بين ادفع باي وDigikhata حل نقاط البيع على الأجهزة الذكية (SoftPOS) لأكثر من 100 ألف تاجر في باكستان، ومن المتوقع أن تحدث الشراكة تطورًا ملحوظًا في نظم الدفع للتجار موفرة سلاسة ومرونة في تعاملاتهم في مختلف القطاعات.

وتتميز هذه الشراكة بفوائد عديدة، بما في ذلك توفير حلول تقنية مبتكرة، وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة في باكستان. ومن المتوقع أن تسهم بتعزيز التنافسية وتطوير البنية التحتية التقنية لصناعة التقنية المالية في المنطقة.

وتعكس الشراكة رؤية ادفع باي في بناء علاقات استراتيجية متينة تسهم في تعزيز التعاون والتطور المستدام في قطاع التقنية المالية في مختلف أنحاء العالم.

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عن ادفع باي:

ادفع باي هي شركة تقنية مالية سعودية تأسست في عام 2022 وتقدم تقنيات الدفع الحديثة للتجار بجميع الأنواع والأحجام؛ بينها خدمة نقاط البيع على أجهزة أندرويد، وخدمات بوابة الدفع والفوترة الإلكترونية. حلول ادفع باي تتمتع بالكفاءة لتوفير المال والوقت والجهد، وتشغيل وتنمية الأعمال من خلال لوحة تحكم واحدة.

للتواصل:

الموقع الإلكتروني: https://edfapay.com/

البريد الإلكتروني: info@edfapay.com

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