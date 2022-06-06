حسين صلاح رئيس مجلس الإدارة: الشركة تمتلك خطة توسعية طموحة ونخطط لإطلاق مشروعين جديدين قبل نهاية العام الجاري



هاني حلمي نائب رئيس مجلس الإدارة: نسعى لتقديم خدمات ومشروعات عالية الجودة بأعلى عائد استثماري لعملائنا



بسام سعيد رئيس قطاع المبيعات: مشروعات الشركة تمتلك مزايا تنافسية كبيرة ونستهدف تحقيق مبيعات بنحو 1.2 مليار جنيه من مشروعي "Track 10" و "Track 14"



أطلقت شركة DIG مشروعي "Track 10" و "Track 14" في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي مبيعات متوقعة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.



قال حسين صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة DIG (Deals investment Group)، إن مشروعي "Track 10" و "Track 14" يقعا في أميز منطقة بالداون تاون قرب شركات البترول وسوق الذهب، مؤكدا أنه تم الاستعانة بالاستشاري الكبير محمد حافظ لتقديم منتج عقاري مصمم على أحدث المعايير العالمية ولديه قدرة على المنافسة في السوق.



لافتا إلى أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما تدرس طرح مشروعين مع نهاية العام 2022.



أضاف صلاح، أن DIG تمتلك كذلك شركة للتسويق العقاري وشركة تطوير عقاري شقيقة تطور مشروعات بغرب القاهرة، مؤكدا أن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة ترمي إلى التوسع بضم كيانات جديدة، مؤكدا أن DIG والشركات الشقيقة تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية؛ لتوفير مستوى متميز من الخدمات لتلبية توقعات ومتطلبات عملائها، من خلال فريق من المهندسين ذوي الخبرة، وشركات التصميمات العالمية، وشركات تشغيل وإدارة المنشآت والمجتمعات العمرانية، والاستشاريين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال التطوير، والابتكار.



وأكد رئيس مجلس إدارة «DIG» أن الفترة الحالية مشجعة للاستثمار في العقار وهذا هو السبب الرئيسي الذي حفز الشركة على الإعلان عن خطتها التوسعية، مؤكدا أن تذبذب أسعار الذهب وحالة القلق من صعود وهبوط المعدن النفيس دفعت العملاء إلى الاتجاه نحو الاستثمار الآمن في العقار.



ومن جانبه قال بسام سعيد، رئيس قطاع المبيعات بشركة DIG، أن مشروع Track 10، تجاري إداري طبي، يقع على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من أرضي و 10 أدوار، ومن المقرر تسليمه في2025.



لافتا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 450 مليون جنيه مبيعات من المشروع.



وأضاف أن مشروع Track 14، تجاري إداري طبي، يقع على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من أرضي و 14 دور، ومن المقرر تسليمه في 2025، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف 750 مليون جنيه مبيعات من المشروع.



ويقع 10 Track في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الداون تاون بالقرب من سوق الذهب و المونوريل والحي الرئاسي والداتا سنتر، وتم تصميمه ليناسب جميع المجالات حيث يتكون من مختلف المساحات التجارية والإدارية والطبية ليكون



انطلاقة مختلفة لأصحاب المشروعات والمستثمرين ونقطة ثابتة لجميع قاطني العاصمة الإدارية وزائريها بفضل موقعه المميز وتصميمه المعماري الفريد.



كما تم اختيار موقع 14 Track بعناية حيث يقع في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية بإطلالة ممتدة على النهر الأخضر ومنطقة الأبراج السياحية بالقرب من الحديقة المركزية وأكثر الأحياء السكنية كثافة R8 - R7 ليضمن تجربة تسوق لجميع الزائرين.



صُمم 14 Track على مساحة كبيرة تضم جميع الوحدات التجارية الإدارية والطبية ليتيح التنوع في كافة الأعمال توفير جميع وسائل الراحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.



ومن جانبه أكد هاني حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة DIG، أن المجموعة تطمح إلى أن تصبح وجهة الاستثمار العقاري التي تقود وتوجه سوق العقارات المصري نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة من خلال تقديم خدمات ومشروعات عالية الجودة بأعلى عائد استثماري لعملائنا وتوفير أفضل بيئة عمل لموظفينا.



وأشار إلى أن DIG ركزت على إضافة قيمة وتعزيز مستويات التنمية العمرانية من خلال مشروعاتها المختلفة عبر محفظة أراضي الشركة، بالإضافة إلى الاستحواذ الأخير على شركة Infinity للتطوير العقاري.



يُذكر أن مجموعة DIG استحوذت مؤخرا على شركة «انفينيتي» التي تمتلك مشروعات تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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