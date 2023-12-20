أعلنت شركة DIG للتطوير العقاري تعيين محمد فوزي مديرًا تنفيذيًا للشركة بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارتها.



وأعرب فوزي عن سعادته بالمنصب الجديد موجها رسالة شكر لقيادات الشركة على ثقتهم في قدرته على تنفيذ خطط الشركة خاصة في ظل توجه DIG للتوسع في شرق وغرب القاهرة بمشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة.



وأضاف فوزي أنه بصدد إعداد خطة عمل قوية تناسب تطلعات الشركة نحو إنجازات جديدة ومشروعات مميزة، حيث تطمح DIG أن تنفذ عددا من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الذي حققته.



وأكد فوزي أن القطاع العقاري يشهد انتعاشة غير مسبوقة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ يعد ملاذا آمنا واستثمارا يحظى بثقة كبيرة من العملاء مما شجع الشركات على التوسع في مشروعات مختلفة سواء سكنية أو تجارية وإدارية.



وأشار إلى أن اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية خلال الفترة الأخيرة كان محفزا للمستثمرين على التوسع في مشروعات جديدة بل وتأسيس كيانات وشركات جديدة والدخول في شراكات واستقطاب شركات عربية للعمل في مجال التطوير العقاري، وجذب خبرات أجنبية في مجالات التصميم والإدارة.



وكان محمد فوزي قد شغل منصب رئيس قطاع التطوير بشركة DIG للتطوير العقاري، وتنفذ شركة DIG مشروعات Track 10، و Track 14، و Track 20 بالعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على مشروع Z4 جنة زايد في غرب القاهرة.

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