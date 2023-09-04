دبي، الإمارات العربية المتحدة: يوفر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فرصة استثنائية للعيش في واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة مع طرح مشروعه السكني الجديد "DIFC Living".

"DIFC Living"

يتمتع المشروع بموقع متفرّد وأفق آسر لأهم معالم المدينة، واستكمالاً لمسيرة الابتكار يستعد مركز دبي المالي العالمي لصياغة مفهوم جديد للتميز من خلال "DIFC Living"، مشروعه السكني الفريد الذي يثري المخيلة ويرُسي معايير جديدة في عالم العقارات. ويفتح هذا المشروع بوابة جديدة أمام عشاق التميز لعيش حياة راقية مع مجموعة استثنائية من الوحدات السكنية التي تتناغم مع المجتمع المزدهر للمركز وتجسد رؤيته في بناء مستقبل مستدام.

أسلوب حياة نابض

يتيح مشروع "DIFC Living" لقاطنيه وصولاً سهلاً إلى "جيت أفينيو" التي تضم مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، وعلامات الموضة الشهيرة، والمطاعم المميزة؛ وكذلك قرية البوابة بما تضمه من مطاعم راقية ومعارض فنية شهيرة في الهواء الطلق؛ فضلاً عن حي البوابة وباقته المتنوعة من المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، وصالونات التجميل وغيرها من المرافق الأخرى.

ترقبوا المزيد

تابعوا أحدث مستجدات مركز دبي المالي العالمي عبر قنواتنا الرسمية لمزيد من التفاصيل حول مشروع "DIFC Living". لمزيد من المعلومات، يمكنك تسجيل اهتمامك بالمشروع من خلال زيارة الموقع التالي: www.difcliving.ae.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على تويتر ولينكدان @DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـ:

نيفين وليم | أصداء بي سي دبليو

Nivine.william@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com | www.arabyouthsurvey.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

t-rasha.Mezher@difc.ae