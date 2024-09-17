أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إتش إل، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز التزامهما المشترك بالحفاظ على البيئة. وبموجب هذه الشراكة المتجددة، سيستمر مصرف أبوظبي الإسلامي في استخدام خدمة DHL GoGreen Plus، مما سيمكنه من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاق الثالث بنسبة 70% مقارنة بالانبعاثات الناجمة عن طرق الشحن الجوي التقليدية.

وامتداداً للنجاح الذي حققه الطرفان العام الماضي، سيساهم تجديد هذه الشراكة في تقليل الانبعاثات الناجمة عن الخدمات اللوجستية بشكل كبير من خلال استخدام الوقود الجوي المستدام الذي لا يضر بالبيئة، وبالتالي سيقلل مصرف أبوظبي الإسلامي من الانبعاثات غير المباشرة بنسبة 70% للشحنات الجوية الدولية، مما يتوافق مع أهداف العمل المناخي في دولة الإمارات إلى جانب إرساء معيار جديد للاستدامة في القطاع المالي.

وللاحتفال بهذا الإنجاز، أقيم حفل التوقيع في مركز خدمات دي إتش إل في أبوظبي وحضره كبار التنفيذيين من كل من مصرف أبوظبي الإسلامي ودي إتش إل، حيث تم تسليط الضوء على التزام المؤسستين بتعزيز الحلول المستدامة.

وبهذه المناسبة، علق السيد محمود حاج حسين، مدير عام دي إتش إل إكسبرس في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يشكل تجديد شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي لحظة فخر لنا. فمن خلال خدمة GoGreen Plus واستثمارنا في الوقود الجوي المستدام، سنساعد مصرف أبوظبي الإسلامي في تحقيق انخفاض بنسبة 70% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاق الثالث مقارنة بالانبعاثات الناجمة عن طرق الشحن الجوي التقليدية. كما تعكس هذه الشراكة المتجددة مدى التزامنا بتوفير حلول ملموسة لحماية البيئة".

من جانبها، صرحت السيدة بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي، , ورئيس مجلس إدارة كوادر قائلةً: "يؤكد تجديد شراكتنا مع دي إتش إل التزام مصرف أبوظبي الإسلامي الراسخ بمواصلة التقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتنا. وباستمرارنا في اعتماد خدمة GoGreen Plus من دي إتش إل والتي ستساعدنا على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاق الثالث بنسبة 70% مقارنة بطرق الشحن الجوي التقليدية، نقترب أكثر من تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا البيئية الطموحة. نحن نثمّن شراكتنا مع دي إتش إل ودعمها المستمر ونحرص على العمل معاً وتكثيف جهودنا لبناء مستقبل أكثر استدامة".

ومع المراجعة المستمرة من قبل هيئة مستقلة معتمدة من قبلSociété Générale de Surveillance (SGS)، سيحصل مصرف أبوظبي الإسلامي على شهادة اعتماد، تؤكد إنجازاته في خفض الانبعاثات بموجب هذه الاتفاقية المتجددة.

وخلال العام الماضي، كان مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع على خدمة DHL GoGreen Plus.

يُشار إلى أن هذه الشراكة بين مصرف أبوظبي الإسلامي ودي إتش إل تشكل مثالاً قوياً على تعاون القطاعين المالي واللوجستي ومساهمتهما معاً في تحقيق الأهداف المناخية.​​​​​​​

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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