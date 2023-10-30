دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، اليوم عن توقيعها عقداً مع شركة "ستروميك الإمارات للأساسات" لتنفيذ أعمال الدعم والحفر والأساسات في مشروع DG1 الذي أطلقته "دار جلوبال" في مايو الماضي.

تأسست شركة "ستروميك الإمارات للأساسات" عام 1994، وهي واحدة من شركات المقاولات المتخصصة والرائدة في الأساسات الميكانيكية. وعقب نجاحها في بناء سجل حافل بالمشاريع الناجحة والخبرة الهندسية، عززت الشركة حضورها داخل دولة الإمارات، وجمعتها شراكة طويلة الأمد مع "دار جلوبال". وتضم محفظة الشركة أكثر من 750 مشروعاً في منطقة الخليج، وقد تمكنت من تسهيل الأعمال الداعمة لمشروع W Residences المرتقب من "دار جلوبال".

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يسعدنا التعاون مع ’ستروميك الإمارات للأساسات‘، فهي شركة تعكس التزامنا بالتميز والجودة. ولا شك أن هذه الشراكة تدعم مساعينا لتوفير أنماط حياة فاخرة ومخصصة، كما تؤكد حرصنا على التقيد بالمواعيد المحددة في تسليم مشاريعنا، وبالتالي مواكبة تطلعات عملائنا وتوقعاتهم".

يهدف مشروع DG1 لتوفير أرقى معايير الحياة الفاخرة؛ حيث يقع في قلب منطقة الخليج التجاري الحيوية في دبي، ويتميز بإطلالات خلابة على قناة دبي المائية وبرج خليفة، مع تصميم هندسي لا مثيل له مقارنة بأي مبنى آخر على القناة.

لتسجيل الاهتمام بأول مبنى يحمل علامة "دار جلوبال" التجارية DG1، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.darglobal.co.uk.

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نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا. تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.3 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk