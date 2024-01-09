الرياض: في إطار انعقاد ندوة الصناعة 4.0 التي نظمتها وكالة "بيزنس فرانس" في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6 ديسمبر 2023، قامت"DFYA"، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، بدور محوري خلال هذه الفعالية المهمة التي تعتبر بمثابة منصة ديناميكية لتعزيز التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في قطاع الصناعة الذي يشهد تطورات سريعة.

قدّمت شركة "DFYA" خلال الفعالية تجربتها وحلولها المتقدمة المتوافقة مع مفاهيم الصناعة 4.0، مما يُظهر التزام فرنسا بتطوير التكنولوجيا وتعزيز التعاون الصناعي. وركّزت المشاركة الفاعلة للشركة على إمكانية إقامة شراكات مجديّة بين الشركات الفرنسية والسعودية في مجالات مثل الأتمتة والتصنيع الذكي والتحول الرقمي.

ومن خلال المشاركة النشطة في النقاشات وتبادل الأفكار واستكشاف الفرص التعاونية، ساهمت "DFYA" في تعزيز مكانة فرنسا كلاعب رئيسي في ساحة الصناعة العالمية. ولم تقتصر أهمية الندوة على التبادل التكنولوجي فقط، بل نشرت أيضًا روح التعاون بين البلدين، مما يفتح الأفق للتعاون المستمر لتشكيل مستقبل الصناعة من خلال الابتكار والتعاون.

من جانب آخر، وقبل بضعة أشهر، دخلت" فيوتشر ماستر"، الشركة الرائدة في مجال حلول تخطيط سلسلة التوريد وإدارة الترويج للتجارة وتحسينها (TPx) ، في اتفاقية إعادة بيع استراتيجية القيمة المضافة (VAR) مع "DFYA" ، الشركة المبتكرة في مجال إدارة سلسلة التوريد. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم "DFYA" ببيع وتنفيذ حلول "فيوتشر ماستر" المتقدمة.

يعتمد هذا الاتفاق الاستراتيجي على الاستفادة من حلول "فيوتشر ماستر" المتقدمة وخبرتها في قطاع الصناعة، إلى جانب التقنيات المتطورة لـ "إكسوبرين" (exobrain) من شركة "DFYA". وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات اتخاذ القرارات في سلسلة التوريد وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء المنطقة، وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُسهّل رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل.

تعقيبا على الموضوع، أعرب السيد أمين بن مصباح، الشريك المؤسس لشركة "DFYA". عن حماسه لهذه الشراكة، قائلا: "إن تمثيل" فيوتشر ماستر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد خطوة مهمة نحو سلسلة توريد متقدمة تقنيا في هذا المجال. معا، نقدم الجيل التالي من حلول "فيوتشر ماستر" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي ستحفز التحول الرقمي الجاري حاليا. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستدعم المنطقة في تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤية 2030، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا التحول المستقبلي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تتماشى مع خطة رؤية 2030 الطموحة، والتي تعد خارطة طريق للمملكة العربية السعودية للتنويع الرقمي والاقتصادي بهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، مع تعزيز القطاعات غير النفطية للاقتصاد. إن الخبرة المشتركة لكل من "فيوتشر ماستر" و "DFYA"، مدفوعة بحلول" فيوتشر ماستر" المبتكرة، ستمد الشركات بالدعم خلال هذه الرحلة التحولية.

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نبذة عن شركة "DFYA":

تكمن مهمة "DFYA" في تعديل مستقبل سلسلة التوريد من خلال استثمار علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، مدعومة بخبرة فريدة في عمليات الأعمال وذكاء القرار، فضلاً عن منصات منخفضة الترميز. توفر "DFYA" نظام "إكسوبرين" الذي يعزز قدرات صنع القرار والتنفيذ لفِرَق سلسلة التوريد في جميع جوانب العمل اليوميّ. من خلال ربط مؤسستك بنظام "إكسوبرين" ومجموعة المساعدين الرقميين، يتحقق تعزيز المرونة وتحسين الكفاءة والاستدامة لمؤسستك.

نبذة عن شركة "فيوتشر ماستر":

"فيوتشر ماستر" هي شركة رائدة تقدم حلولًا متقدمة في تخطيط سلسلة التوريد وإدارة ترويج التجارة وتحسينها (TPx). تعمل الشركة مع أكثر من 600 عميل في مختلف الصناعات، حيث تساعدهم على استخدام قدرات سلسلة التوريد الخاصة بهم من خلال التعامل مع تعقيدات صناعاتهم، مما يحولها إلى ميزات تنافسية. يجمع نظام "بلوم" الذي طورته "فيوتشر ماستر" بين أحدث التقنيات والبيانات والخبرات التجارية لتوفير الحلول المثلى التي تعزز السرعة والمرونة والأداء الأمثل.