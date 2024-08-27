60% من إجمالي مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج والأجانب

قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة "DEN" للاستشارات التسويقية إن الشركة حققت مبيعات لصالح مطورين عقاريين بقيمة 5 مليار جنيه منذ بداية العام وحتي الآن، ضمن خطتها للتوسع في مجال التسويق العقاري.

وأضاف أنه من المستهدف ان تصل المبيعات لـ10 مليار جنيه بنهاية العام، لافتا إلي أن الشركة تتولي عملية التسويق لأكثر من 200 مشروع عقاري بمناطق مختلفة، وتتنوع المشروعات ما بين سكني وتجاري وإداري وفندقي.

أوضح أنه تم تأسيس الشركة فى شهر أغسطس الماضى، ويمتلك أحمد الباز صاحب سلسلة مطاعم قصر الكبابجى، 100% من الشركة، لافتا إلي أن الشركة لديها 4 فروع، فرعين في الساحل الشمالي وفرعين في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وتابع عبدالله أنه من المستهدف افتتاح فرع جديد للشركة في مدينة الشيخ زايد، بنهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقاري.

وأشار إلي أن الشركة تتولي التسويق لعدد كبير من الشركات العقارية أبرزها تطوير مصر، مراكز، مصر إيطاليا، وريكدون، والعتال، وأورا، وكريد، وهوم تاون، وماونتن فيو، وتاج مصر.

وأضاف أن 60% من إجمالي مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج والأجانب، لجنسيات متنوعة أبرزها السعودية، وبلجيكا، والإمارات، وألمانيا، موضحا أن السوق العقاري قوي، وقائم علي طلب حقيقي.

ولفت إلي أن مشروعات الساحل الشمالي صاحبة النصيب الأكبر من مبيعات الشركات العقارية خلال العام الجاري ، حيث استحوذت علي 70% من إجمالي المبيعات.

أوضح أن مبيعات مشروعات الساحل اللشمالي تضاعفت منذ بداية العام بالتزامن مع صفقة رأس الحكمة التي غيرت من ملامح الخريطة الاستثمارية بالمنطقة، فضلا عن بدء تشغيل مدين العلمين الجديدة وتوافر الخدمات والمحلات التجارية.

وتوقع استقرار أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة استقرار سعر الدولار، مع وجود زيادات سعرية في أسعار العقارات بنسبه تتراوح من 10 إلي 15% كحد أقصي، خاصة أن النسبة الأكبر من الزيادة حدثت بالفعل خلال 2023.

ولفت إلي أنه من المتوقع التعاقد علي 10 مشروعات جديدة بنهاية العام الجاري، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، في مناطق القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل سيتي.

وأضاف أن الشركة تستهدف إقامة عدد من المعارض العقارية خلال الفترة القادمة، المعرض الأول مقرر انعقاده بنهاية الشهر الجاري، وهو معرض عقاري أون لاين يتستهدف المصريين العاملين بالخارج.

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