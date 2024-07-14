أقامت شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية AHLI FINTECH، المملوكة بالكامل للبنك الأهلي الأردني، حفلا ختاميا "Demo Day" للفوج الثاني من الشركات الناشئة ضمن مسرّع أعمال أهلي فنتك.

ورعى الحفلَ معالي محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل الشركس، بحضور معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السيد أحمد الهناندة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء السابقين، ونخبة من القادة والإداريين في القطاع المالي في الأردن، ومستثمرين من الأردن والمنطقة من بينهم شركات رأس المال المغامر ومستثمرون ملائكيّون، ومؤثرون يلعبون دورا رئيسا في دعم وتنمية النظام البيئي الخاص بريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، إلى جانب إداريين في مناصب قيادية من البنك المركزي الأردني.

وأثنى راعي الحفل معالي د. عادل الشركس في كلمته على جهود القائمين على الفعالية، التي تخللتها عروض تقديمية لمؤسسي الشركات الناشئة المشاركة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكدا سعي البنك المركزي لتسهيل الطريق أمام رياديي الأعمال المتخصصين في مجال الحلول المالية والخدمات المصرفية في الأردن، ومشيرا إلى أن عددا من الشركات الناشئة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة محليا وإقليميا، وتركت بصمة وأثرًا واضحين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي السيد أحمد الهناندة إننا في الأردن نفتخر بالمستوى الذي وصلنا إليه في الريادة بقطاع التكنولوجيا المالية، فالتطور والنجاحات مستمرة منذ تأسيس أول شركة "فنتك" محلية قبل نحو 35 عاما وحتى يومنا هذا.

وأضاف الهناندة أن القطاع المصرفي الأردني في تطور دائم ويتبنى الإبداع والأفكار الريادية، معتمدا على بنية تحتية محلية تدعم بشكل كبير كلَّ جديد في قطاع التكنولوجيا المالية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني السيد سعد المعشر في كلمته أثناء الحفل إنّ المستقبل في مجال التكنولوجيا المالية مفتوح أمام الشركات الناشئة، مؤكدا أنّ البنك الأهلي الأردني كان من السبّاقين محليا في دعم الرياديين المتخصصين في مجالات حلول التكنولوجيا المالية من خلال مسرع أعمال "أهلي فنتك"، ولفت المعشر إلى أنّ "ثورة التكنولوجيا المالية" تعيد الآن تشكيل المشهد المالي العالمي، ففي عام 2023، مثلت شركات التكنولوجيا المالية المطروحة للتداول العام رأسَمال سوقيًا قدره 550 مليار دولار، وهو ضعف ما كانت عليه في عام 2019. فيما بلغت القيمة الإجمالية لشركات التكنولوجيا المالية المملوكة ملكية خاصة 936 مليار دولار، ما يعني أن قيمة شركات التكنولوجيا المالية "الخاصة" تضاعفت سبع مرات في خمس سنوات.

وأضاف المعشر أن إيرادات التكنولوجيا المالية يـــُـتوقّع أن تنمو خلال السنوات الأربع المقبلة بمعدل ثلاثة أضعاف معدل نمو قطاع الخدمات المصرفية ككل، مشيرا إلى أنّ الشرق الأوسط يسجّل أعلى مستوى عالميا في نمو الإيرادات المتوقعة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث يبلغ 35٪ سنويًا.

واختتم المعشر كلمته بالقول إن كثيرا من الشركات الناشئة حول العالم في هذا قطاع التكنولوجيا المالية استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة تتجاوز قيمتها المليار دولار، مما يجعلها، كما هو متعارف عليه في عالم رأس المال الاستثماري، شركة "Unicorn" أو وحيد القرن، نظرًا للندرة الشديدة التي لا يمكن تصورها لمثل هذه الشركات، مضيفا أنه حان الأوان لوصول إحدى شركاتنا الناشئة في الأردن المتخصصة بمجال التكنولوجيا المالية إلى هذا المستوى الرفيع من النجاح والإنجاز، وتصبح شركة مليارية تحمل لقب "يونيكورن".

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية د. أحمد الحسين، عبّر من جهته عن فخر البنك بإنجازات الشباب والشابات من الرياديين ضمن الفوجين الأول والثاني، الذين تلقوا دعما مباشرا من مسرع أعمال "أهلي فنتك"، مضيفا أنّ الحفل الختامي Demo Day يأتي في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة وتشجيعها، وتزويدها بالفرص الممكنة للحصول على الاستثمار، وتحفيز الشباب الأردني على المبادرة لتنفيذ أفكارهم المبتكرة، مما يسهم في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

وجمع الحدث أصحاب مشاريع الفوجين الأول والثاني ضمن مسرع أعمال "أهلي فنتك"، إذ أقامت كل شركة ناشئة زاوية لعرض حلولها المبتكرة التي طوّرتها في مجال التكنولوجيا المالية والشرح عنها للحاضرين، وتوضيح فرص الاستثمار المتاحة فيها.

والشركات الناشئة المشاركة هي: Whyise، InvoiceQ، Fintech Galaxy، Repzo، QuiqClaim، askPepper، Capifly، zypl.ai، Simma.

ويهدف مسرع أعمال أهلي فنتك "AHLI FINTECH Accelerator" إلى دعم المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيزها وتسريع نموها، وتوثيق نماذج أعمالها في الأسواق المستهدفة، ليصبح لهذه الشركات الناشئة تأثير إيجابي على قطاع الخدمات المالية ونمو الاقتصاد الرقمي في الأردن والأسواق المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط.

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