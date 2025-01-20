دبي، الإمارات العربية المتحدة: إختتمت شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، مشاركتها بنجاح كراعٍ فضي في منتدى "Dell Technologies 2025 " الذي انعقد مؤخرًا في دبي. وجاءت هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي مما يُبرز إلتزام "فيرتف" بابتكاراتها التكنولوجية المتقدمة وتقديم حلول متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ويؤكد ريادتها في قيادة التحول الرقمي وتعزيز قدرات الحوسبة الطرفية على المستوى العالمي.

ويعد منتدى "Dell Technologies 2025" منصة رئيسية لاستعراض القوة التحويلية للحلول المدمجة بالذكاء الاصطناعي والتي تسهم في إعادة تشكيل العمليات التجارية، وتعزيز مستويات الإنتاجية، وابتكار أساليب متطورة لمعالجة التحديات المعقدة بفعالية.

وخلال مشاركتها في المعرض، سلطت "فيرتف" الضوء على حلها المبتكر Vertiv™ SmartCabinet™ ID، وهو حل متكامل لمراكز البيانات الصغيرة يتميز بسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل البيئات الصناعية القاسية التي تتسم بالغبار، والأتربة، والرطوبة، والتقلبات الحادة في درجات الحرارة. ويدمج هذا الحل إدارة فعالة للطاقة، ونظام تبريد موفر للمساحة، وآلية مرنة للتخلص من الحرارة ، بالإضافة إلى رفوف غنية بالمميزات ما يوفر حماية فائقة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحيوية. ويُمكِّن هذا الحل الشركات من إدارة تحديات الحوسبة الطرفية بكفاءة .

وقد حظي المشاركون بفرصة فريدة لتجربة العروض التوضيحية الحية لحل Vertiv™ SmartCabinet™ ID، واكتشاف كيف يُمكنه تحسين أداء البنية التحتية في البيئات الصناعية والتجارية. وقدمت "فيرتف" أيضا" عرضًا تناول المتطلبات المتزايدة الحالية والمستقبلية لأحمال العمل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لإدارة التبريد الطاقة. كما قدم خبراء "فيرتف" للحضور رؤى قيمة حول مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC)، مما أتاح فرصة للتعمق في الابتكارات التي تدعم هذه المجالات الحيوية.

ومثَّلت مشاركة "فيرتف" في الحدث الذي عُقد في دبي المحطة الثالثة والأخيرة ضمن جدول فعاليات منتدىDell Technologies 2024-2025، وذلك بعد مشاركتها الناجحة في كل من وارسو، وبولندا، وماينز وألمانيا. كما شكل هذا الحدث انطلاقة قوية لمشاركات فيرتف لعام 2025 في الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز شراكتها الاستراتيجية مع "Dell Technologies " ويبرز أوجه التكامل التي تسهم في تحقيق نجاحهما المشترك من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية.

وقال ناصيف يزبك، مدير مبيعات القنوات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى لدى شركة فيرتف: "وفَّر منتدى Dell Technologiesمنصة استثنائية لربط مجتمع القنوات والشركات مما أتاح بيئة ديناميكية تشجع على الحوار البناء والتعاون المثمر. وتؤكد مشاركتنا الفاعلة في هذا الحدث على على قوة الشراكة التي تجمعنا مع Dell Technologies وعلى إلتزامنا المشترك بتمكين ودعم الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي. كما استعرضنا خلال مشاركتنا حلولنا المتطورة وتفاعلنا بشكل مثمر مع شركائنا وعملائنا وقمنا بتوجيه النقاشات حول سبل تعاون فيرتف وDell Technologies لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية ".

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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