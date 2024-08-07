دبي، الإمارات العربية المتحدة- DeepL، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، أدرِجَت في قائمة فوربس Cloud 100 للعام 2024، وهو تصنيف لأفضل 100 شركة خاصة في العالم في مجال الحوسبة السحابية تنشره مجلة فوربس بالشراكة مع Bessemer Venture Partners وSalesforce Ventures.

وتعليقاً على ذلك، قال يارِك كوتيلوفسكي، مؤسس DeepL ورئيسها التنفيذي "نهدف في DeepL إلى هدم حواجز اللغة لكي تتمكن كل شركة من تنفيذ عملياتها بسهولة على نطاق العالم وباستخدام الذكاء الاصطناعي. ويعد إدراج شركتنا في قائمة فوربس Cloud 100 على مدى عامين متتاليين دليل على التزامنا الراسخ بالبحث والابتكار في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في هذا المجال ويؤكّد أن منتجاتنا لا تزال في الطليعة على مستوى الدقة والأمان والتطور. ويبيّن ذلك أيضاً الأثر الكبير والمثبت الذي تحدثه منصة DeepL في عمل الشركات في جميع أنحاء العالم ومسار نموّها".

بفضل شبكة العملاء السريعة النمو التي تضم أكثر من 100,000 شركة وحكومة في العالم، من ضمنها 50% من الشركات المدرجة على قائمة Fortune 500، وشركات رائدة مثل Zendesk وNickei وCoursera وDutsche Bahn، أصبحت DeepL منصة الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي المفضلة لدى الشركات عالمياً. فهي تقدم حلولاً متطورة للترجمة والكتابة من خلال منصتها المتخصصة في الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي التي أصبحت استثماراً بالغ الأهمية لنمو الأعمال وتوسعها على صعيد العالم. وتعالج المنصة التحديات التي تواجهها الشركات في التواصل من خلال توفير عدة تطبيقات يمكن استخدامها في سياقات مختلفة تتراوح من العمليات الداخلية إلى دعم العملاء.

وعلى عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة، تعتمد برمجيات DeepL على نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في مجال اللغات، مما يولّد ترجمات أكثر دقة تتلائم مع استخدامات متنوعة وتخفف من احتمالات من نسبة الأخطاء اللغوية. حيث تعد الدقة في الترجمة والكتابة ضمن قطاع الأعمال في غاية الأهمية، مما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة الحل المفضّل والأكثر موثوقية لدى الشركات العالمية.

يعد هذا التصنيف أحد أحدث إنجازات DeepL خلال فترة النمو والزخم الكبيرين التي شهدتها الشركة مؤخراً. ففي الشهر الماضي، كشفت DeepL عن نموذج اللغة الكبير من الجيل التالي (LLM) الذي يتفوق على GPT-4 وGoogle وMicrosoft من حيث جودة الترجمة، ليصبح معياراً جديداً للدقة والأداء. وكشفت DeepL في الآونة الأخيرة أيضاً عن DeepL للمؤسسات، وهو حل مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة للشركات التي تسعى إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها.

وأعلنت الشركة كذلك عن حصد استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون دولار ووصول قيمتها إلى مليارَي دولار في شهر مايو، وقد تولت قيادة جولة الاستثمار هذه شركة Index Ventures المعروفة في مجال الاستثمار في المرحلة المتأخرة.

وللسنة التاسعة على التوالي، تنظر قائمة Cloud 100 في الطلبات المقدمة من مئات الشركات الناشئة والخاصة التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية كل عام. وتضمنت عملية التقييم التي أجرتها Cloud 100 تصنيف الشركات وفق أربعة عوامل، هي: الريادة في السوق (35%)، والقيمة التقديرية (30%)، ومقاييس التشغيل (20%)، والموارد البشرية والثقافة (15%). وفيما يتعلق بالريادة في السوق، تستعين Cloud 100 بمساعدة لجنة تحكيم من الرؤساء التنفيذيين لشركات عامة في مجال الحوسبة السحابية الذين يساعدون في تقييم وتصنيف الشركات الخاصة النظيرة.

وفي هذا الصدد، قال أليكس كونراد، محرر قائمة Forbes Cloud 100، إن "القائمة، على مدار تسع سنوات، دأبت على الإشادة بالشركات الخاصة الرائدة في العالم التي تعمل في مجال الحوسبة السحابية، من الذكاء الاصطناعي إلى برمجيات العمل والبنية التحتية والأمن. وتضمّ Cloud 100 هذا العام المجموعة الأقوى من الشركات منذ إطلاق القائمة، وذلك من حيث الإيرادات والتقييمات ووتيرة النمو التي ستجعلها في نهاية المطاف شركات ذات اكتتابات عامة أولية تاريخية".

ومن جهة أخرى، قالت ماري دونوفريو، الشريكة في شركة Bessemer Venture Partners، إنه "على مدار تسع سنوات من جمع البيانات، لم نشهد حتى الآن مجموعة تنافسية من الشركات مثل مجموعة Cloud 100 لعام 2024. فقد وصلت قيمة الشركات المدرجة في القائمة هذا العام إلى 820 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ قائمة Cloud 100. وليس من المستغرب أن الذكاء الاصطناعي هو الفئة الأعلى قيمة حالياً. وما زلنا نتابع باهتمام كبير مدى سرعة توسع شركات الذكاء الاصطناعي وطريقة تغييرها للحوسبة السحابية ودفعها للموجة المقبلة من النمو، مما سيؤدي إلى قفزة هائلة في القيمة السوقية على أساس سنوي تتجاوز 150 مليار دولار".

وقال بول دروز، الشريك الإداري في شركة Salesforce Ventures إن "العام الماضي شهد خطوة تاريخية إلى الأمام في مجال الابتكار، ونظراً إلى أن الذكاء الاصطناعي هو العنصر الأهمّ على هذا المستوى، فإننا نشهد أحد أهم التحولات منذ عقود. وتضمّ قائمة Cloud 100 نخبة الشركات، ونحن ننظر إلى المستقبل بحماس كبير، لا على مستوى الحوسبة السحابية فحسب بل أيضاً على مستوى قطاع التكنولوجيا بأسره. نحن فخورون بما أنجزه مؤسسو هذه الشركات والبيئات المحيطة بهم بالفعل، ونتطلع إلى متابعة التحوّلات التي سيواصلون إنجازها في هذا القطاع مستقبلاً".

ويُشار إلى أن قائمتي Forbes 2024 Cloud 100 و‎20 Rising Stars تُنشَران على الموقع الإلكتروني www.forbes.com/cloud100. ويظهر أبرز ما جاء في القائمة في عدد أغسطس/سبتمبر 2024 من مجلة Forbes.

وهذا العام، سيُكَرَّم الرؤساء التنفيذيون للشركات المدرجة في قائمتي Forbes 2024 Cloud 100 و‎20 Rising Stars من خلال إطلاق منشور رقمي، وإقامة الاحتفال الحصري لقائمة Cloud 100 الذي تستضيفه Bessemer Venture Partners وSalesforce Ventures وForbes. شكر خاص لرعاة الحدث، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS)، وBank of America، وCooley، وDeloitte، وGoldman Sachs، وHSBC، وJ.P. Morgan، وMorgan Stanley، وNasdaq.

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغوية التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. يضع أكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية وتحسين مستوى الكتابة.

وتستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والتي تهدف إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017، وتضم حالياً أكثر من 900 موظف يملؤهم الشغف وتحظى بدعم مستثمرين ذوي سمعة عالمية، مثل Benchmark وIVP وIndex Ventures.

نبذة عن شركة Bessemer Venture Partners

تساعد شركة Bessemer Venture Partners رواد الأعمال على إنشاء أسس قوية لبناء وتأسيس شركات طويلة الأمد. وتوفّر الشركة، التي يضمّ سجلّها أكثر من 145 اكتتاباً عاماً أولياً ولديها 300 شركة في محفظتها تعمل في مجالات التجارة وخدمات المستهلكين والرعاية الصحية، الدعم للمؤسسين والرؤساء التنفيذيين منذ إطلاق شركاتهم وخلال كل مرحلة من مراحل النمو. وتشمل محفظتها العالمية كلاً من Pinterest، وShopify، وTwilio، وYelp، وLinkedIn، وPagerDuty، وDocuSign، وWix، وFiverr، وToast، ولديها أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 18 مليار دولار. ولدى Bessemer فرق من المستثمرين والشركاء في تل أبيب وسيليكون فالي وسان فرانسيسكو ونيويورك ولندن وهونغ كونغ وبوسطن وبنغالور. وُلِدَت الشركة من ابتكاراتها في مجال الصلب منذ أكثر من قرن، وقد أتاح تاريخها الحافل لشركائها الفرصة للاستفادة من أفضل قراراتها الاستثمارية والتدقيق فيها (انظر Memos) وكذلك التعلم من أخطائها (انظر Anti-portfolio).

نبذة عن Forbes

تدعم Forbes النجاح من خلال الإشادة بالذين تمكّنوا من بلوغ النجاح والذين يطمحون إلى بلوغه. وهي تجمع القادة ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً الذين يقودون دفّة التغيير ويحدثون تحولاً في مجال الأعمال وتأثيراً كبيراً في العالم. تصل علامة Forbes اليوم إلى أكثر من 140 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من خلال صحافتها الموثوقة، وفعاليات LIVE والفعاليات الافتراضية التي تقيمها، وبرامج التسويق المخصصة، و43 إصداراً محلياً مرخصاً في 69 بلداً. وتشمل امتدادات العلامة التجارية لـ Forbes Media اتفاقيات ترخيص في قطاع العقارات والتعليم والخدمات المالية.

نبذة عن شركة Salesforce Ventures

تساعد شركة Salesforce Ventures المؤسسين على بناء شركات تعمل في مجال الابتكار وتغيير طريقة العمل في العالم. وعلى مدار أكثر من 15 عاماً، استثمرنا في أكثر من 400 شركة من أكثر شركات البرمجيات المؤسسية نجاحاً في العالم وعقدنا شراكات معها منذ تأسيسها وحتى الاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك Airtable، وDatabricks، وDocuSign، وGuild Education، وHopin، وmonday.com، وnCino وSnoflake، وSnyk، وStripe، وTanium، وZoom. ونحن نستفيد من خبرتنا الممتدة على مدى عقود في مجال الحوسبة السحابية وعلاقاتنا الطويلة الأجل مع صنّاع القرارات الرئيسيين في آلاف الشركات حول العالم لمنح الشركات في محفظتنا خصائص تميزها عن غيرها من الشركات ومساعدتها على بناء المصداقية وتسريع النمو. لدى Salesforce Ventures محفظة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي تضم أكثر من 300 شركة في أكثر من 25 دولة، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في سان فرانسيسكو وإيرفين ونيويورك ولندن وطوكيو وسيدني. يمكن متابعة @SalesforceVC والتعرف على المزيد في الرابط التالي http://www.salesforceventures.com.

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