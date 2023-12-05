يهدف التعاون إلى إحداث ثورة في مجال حماية البيانات وإدارتها وتحليلها للشركات في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "آميفيز" AmiViz، أول سوق B2B للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع DECE Software، الشركة التقنية الرائدة في مجال البرمجيات، لتعزيز حلول حماية البيانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الشراكة انضمت DECE Software إلى سوق B2Bالتابع لشركة "آميفيز" ، وأصبحت منصتها الخاصة GEODI متاحة للموزعين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر ومصر والأردن ، إلى جانب توفرها في دول أخرى في المنطقة من خلال بوابة "آميفيز" عبر الإنترنت أو تطبيق "آميفيز" للهاتف المحمول.

تقدم منصة GEODI مجموعة شاملة من الحلول ، مثل وظائف البحث والاكتشاف والتصنيف والإخفاء التي توفر حماية متقدمة للبيانات، وإدارة وتحليل البيانات، كما تتميز بسهولة الواجهة، وقدرات الذكاء الاصطناعي القوية والتي تمكن المستخدمون من تحليل كميات هائلة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة بسرعة وكفاءة عالية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للخدمات المصرفية والتأمين والرعاية الصحية والاتصالات وغيرها من الصناعات.

أصبحت هناك حاجة واضحة بشكل متزايد إلى حلول بيانات تتميز بالكفاءة والفاعلية، خاصة مع استمرار المؤسسات في مواجهة تحديات متزايدة في إدارة كميات هائلة من البيانات، لذلك توفر منصة GEODI ، التي طورتها DECE Software ، أحدث الأدوات لمساعدة الشركات على تسخير قوة بياناتها، وتمكينها من اتخاذ قرارات وإجراءات مستنيرة واكتساب ميزة تنافسية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل "آميفيز" على الاستعانة بخبرتها الواسعة في سوق الشرق الأوسط لتوسيع نطاق منصة GEODI، وتزويد الشركات بحلول متطورة لإدارة البيانات، ومن خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما، ستمكن كل من "أميفيز" و"DECE Software" المؤسسات الإقليمية من تحسين عملياتها وتعزيز الإنتاجية ودفع نمو الأعمال.

صرح "إلياس محمد"، مدير العمليات لدى شركة "آميفيز": "تسرنا الشراكة مع DECE Software والترويج لمنصة GEODI في الشرق الأوسط. هذا التعاون يتماشى تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تمكين المؤسسات من خلال حلول برمجية مبتكرة تُحدث ثورة في كيفية استخدام بياناتها، ونحن على ثقة من أن منصة GEODI ستوفر قيمة هائلة للشركات في المنطقة، مما يمكنها من إطلاق الإمكانات الكاملة لأصول البيانات."

وقال "سردار أك"، الرئيس التنفيذي لشركة :DECE Software "سعداء ببدء التعاون مع شركة "آميفيز" الرائدة والتي تقدم القيمة المضافة في المنطقة، ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن حلول منصة GEODI الخاصة بنا سوف تتماشى بسلاسة مع مساعي حماية بيانات العملاء، وتتطلب هذه المراحل التحولية دعمًا من موزع قوي وكفء مثل أميفيز".

وأضاف: "إن نظرتنا للمستقبل والمساعي التجارية المشتركة مع "أميفيز" كبيرة للغاية، ونحن ممتنون بشدة لكل عضو في فريق "آميفيز"، في الماضي والمستقبل، على مساهماتهم التي لا تقدر بثمن".

تشتهر "آميفيز" بتقديم حلول برمجية استثنائية مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها، ومن خلال الشراكة مع DECE Software ودمج منصة GEODI في محفظتها ، تؤكد "آميفيز" من جديد التزامها بتوفير أحدث التقنيات التي تدفع التحول الرقمي وتمكن الشركات من التكيف مع المشهد الرقمي سريع التطور.

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عن "أميفيز" (Amiviz)

"أميفيز" AmiViz هو أول سوق للمؤسسات B2B يركز على صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط ، وهو مصمم خصيصا لخدمة مصالح بائعي التجزئة والبائعين في المؤسسات. وبفضل الابتكار والتكنولوجيا التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي، توفر المنصة منصة تعاون فريدة من نوعها من خلال تطبيق للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، بالإضافة إلى منصة قائمة على الويب لبائعي المؤسسات والاستشاريين وشركات تكامل الأنظمة وشركاء القنوات والبائعين.

تقدم AmiViz منصة فريدة من نوعها للتجارة الإلكترونية على غرار المستهلك مع مزيج من اللمسة الإنسانية، وتقدم منتجات وخدمات تلبي ظروف السوق المحلية والإمتثال للوائح في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.amiviz.com