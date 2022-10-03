أعلنت شركة فيرست كابيتال للاستثمار عن بدء الإطلاق التجريبي لموقع وتطبيق ديل مارت (DealMart) مطلع ديسمبر المقبل.

من جانبه قال بلال عامر، المدير التنفيذي لفيرست كابيتال أن ديل مارت ستسهم في إحداث طفرة عالمية لا مثيل لها في التسوق الالكتروني عبر الإنترنت فضلًا عن تبنيها بعداَ اجتماعياً جديدا للتسوق في جميع أنحاء العالم بمنح العملاء فرصة لتغيير حياتهم حيث أنها تتيح لعملائها مجموعة من الجوائز الفاخرة ، تكمن في حصولهم على قسائم مجانية عند شراء أحد المنتجات في السحب على الجوائز ضمن الفئة التي يختارونها وبما يتناسب مع أعداد القسائم الخاصة بكل فئة من فئات الشراء.

مشيراً إلى أن ديل مارت (DealMart) ستقدم كافة أشكال الدعم الملائم لتجار التجزئة والجملة فضلاً عن تمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم علي نطاق محلي ودولي من خلال تقديم تجربة جديدة واستثنائية تمكنهم من تحقيق زيادة المبيعات عن طريق بناء ثقة العميل في منصة DealMart الإلكترونية.

يذكر أن شركة ديل مارت إحدى شركات فيرست كابيتال للاستثمار ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات وتمتلك العديد من الاستثمارات في الأسواق الأوروبية والآسيوبة، إضافة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، و تعمل في مجال التجارة والصناعة والتطوير العقاري وتقنية المعلومات ورقمنة المدفوعات والرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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