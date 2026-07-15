دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ حققت Dealing.com، المنصة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ المرموقة عن فئة "أكبر عدد من الأسهم المرمّزة المتاحة للتداول على منصة واحدة"، بعد أن أتاحت للمستثمرين أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تسجيل رقم قياسي عالمي فقط، بل يعزز مكانة Dealing بوصفها إحدى أبرز المنصات العالمية التي تعيد رسم ملامح الاستثمار المنظم في الأصول المُرمّزة، وتضع معياراً جديداً على مستوى الحجم، وسهولة الوصول، والابتكار.

وتسلّم السيد تاجندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا ومنصة Dealing، شهادة غينيس للأرقام القياسية من السيدة مبالي نكوسي، المُحكّمة الرسمية للمؤسسة، خلال حفل استثنائي أُقيم بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حضر الحفل ممثلون عن مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، ومجموعة فينفاسيا وشركة Dealing، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين، وقادة القطاع، وممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وجاء اعتماد هذا الرقم القياسي بعد عملية تحقق مستقلة وشاملة، تضمنت مراجعة دقيقة لبيانات المنصة ووثائقها وسجلاتها التنظيمية، وفق معايير صارمة أُجريت باستقلالية تامة. وأكدت نتائج التحقق أن 24,000 سهم مُرمّز كانت نشطة وقابلة للتداول ومتاحة للمستثمرين على منصة Dealing وقت إجراء المراجعة، وهو أعلى عدد موثق يُسجل على منصة استثمارية واحدة.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن القيمة الإجمالية للسوق العالمية قد تتجاوز 600 تريليون دولار أمريكي مع استمرار انتقال الأصول المالية إلى البنية التحتية القائمة على تقنية البلوكشين. ويأتي هذا الإنجاز الموثق في غينيس للأرقام القياسية™ في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد القائم على ترميز الأصول الحقيقية. وتعمل الدولة على بناء واحدة من أكثر المنظومات تطوراً في العالم لترميز الأسهم والعقارات والسلع والأصول البديلة من خلال تشريعاتها المتقدمة وسياساتها الداعمة للتحول الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد تاجندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا ومنصة Dealing: "نفخر بحصولنا على هذا اللقب، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة غينيس للأرقام القياسية™ على هذا التكريم. يشهد كل جيل تحولاً نوعياً يُحدث تغييراً جذرياً ودائماً في عالم التمويل، ونؤمن بأن ترميز الأصول يمثل هذا التحول في عصرنا. تمتلك هذه التقنية إمكانات هائلة لتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز السيولة، والحد من التعقيدات الإجرائية، إلى جانب إعادة صياغة مفهوم الملكية ذاته".

وأضاف: "يمثل هذا اللقب أكثر من مجرد الوصول إلى الرقم 24,323؛ فهو دليل عملي على ما أصبح ممكناً اليوم. وتلتزم منصة Dealing بإرساء البنية التحتية لمرحلة جديدة يصبح فيها الاستثمار عالمياً بطبيعته، ومدعوماً بتقنية الترميز، ومستنداً إلى أطر تنظيمية راسخة، ومصمماً لتلبية تطلعات المستثمرين. ونؤمن بأن المرحلة المقبلة من التمويل العالمي لن تُقاس بالموقع الجغرافي للمستثمر، بل باتساع الفرص الاستثمارية التي يمكنه الوصول إليها".

وتتيح منصة Dealing الوصول إلى أكثر من 70 ألف فرصة استثمارية عبر ما يزيد على 15 سوقاً عالمية من خلال حسابٍ واحد. ويشمل ذلك أكثر من 35 ألف أداة مالية تقليدية تغطي الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والعملات والسلع والأصول المشفرة والمؤشرات، إلى جانب أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز وأكثر من 12 ألف صندوق مؤشر متداول مُرمّز. وتمتلك المنصة أكثر من 30 ترخيصاً وتسجيلاً تنظيمياً حول العالم، وتجمع بين الوصول المنظم إلى الأسواق العالمية وأدوات الاستثمار الذكية. كما تسهم الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المحافظ الاستثمارية وآليات تنفيذ أوامر التداول الموجهة في تبسيط تجربة الاستثمار وإتاحة إمكانات لطالما كانت حكراً على المؤسسات المالية أمام جميع المستثمرين.

تُعد موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ المرجع العالمي لتوثيق الإنجازات القياسية منذ عام 1955، وقد اعتمدت عدداً كبيراً من الأرقام القياسية في دولة الإمارات التي لطالما اشتهرت بطموحها وريادتها وسجلها الحافل بالإنجازات الاستثنائية.

ومن جانبها، قالت مبالي نكوسي، مُحكِّمة رسمية لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية™: "موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ هي المرجع العالمي المعتمد لتوثيق الإنجازات القياسية. ومنذ انطلاقتنا عام 1955، نواصل تطبيق المعايير الصارمة ذاتها على جميع الأرقام القياسية؛ إذ يخضع كل لقب قياسي لمجموعة واضحة من المعايير المدعومة بأدلة موثقة وقابلة للتحقق. كما يجب أن يكون كل رقم قياسي نعتمده قابلاً للقياس والتحقق، وأن يستوفي معاييرنا الرسمية بالكامل".

وأضافت: "فيما يتعلق بهذا الرقم القياسي، قام فريقنا بمراجعة بيانات المنصة والوثائق والإيداعات التنظيمية ومقارنتها بالمعايير الرسمية المعتمدة. وكان لزاماً أن يكون كل سهم مُرمّز مُحتسب ضمن الرقم القياسي مدرجاً ونشطاً ومتاحاً للتداول أمام الجمهور وقت تنفيذ المحاولة. وأكدت نتائج التقييم وجود 24,343 سهماً مُرمّزاً مستوفياً لشروط الاعتماد، وهو أعلى عدد موثق يتم تسجيله على منصة واحدة".

واختتمت: "استناداً إلى الأدلة التي تمت مراجعتها، أؤكد تحقيق منصة Dealing لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ عن فئة أكبر عدد من الأسهم المُرمّزة المتاحة للتداول على منصة واحدة، وعليه أتوجه إليهم بأحر التهاني والمباركات على هذا الإنجاز الكبير".

وتواصل منصة Dealing تطوير البنية التحتية التي تتيح وصولاً أكثر بساطة وشفافية وشمولاً إلى الفرص الاستثمارية حول العالم في ظل تسارع التحول الذي يشهده القطاع المالي العالمي نحو نموذج رقمي عابر للحدود وقائم على الترميز.

لمحة حول Dealing

Dealing هي منصة استثمار عالمية مدعومة من مجموعة فينفاسيا، صُممت لتعزيز بساطة وشفافية الاستثمار وتسهيل الوصول إليه من خلال تجربة سلسة عبر المواقع الإلكترونية والأجهزة الذكية. وتحمل المنصة لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ عن فئة "أكبر عدد من الأسهم المُرمّزة المتاحة للتداول على منصة واحدة"، وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة استثمارية عبر ما يزيد على 15 سوقاً عالمية، بما يشمل أكثر من 24 ألف سهم مُرمّز وما يتجاوز 12 ألف صندوق مؤشر متداول مُرمّز.

وتمتلك المنصة أكثر من 30 ترخيص وتسجيل تنظيمي على مستوى العالم، وتعتمد على بنية تقنية مملوكة بالكامل، ما يتيح لها الجمع بين الأطر التنظيمية الموثوقة وأدوات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، لتقديم تجربة استثمار آمنة وذكية وعابرة للحدود. وتلتزم المنصة برسم ملامح المرحلة المقبلة للتمويل العالمي، وتعمل على إرساء البنية التحتية لمستقبل يصبح فيه الاستثمار عالمياً ورقمياً ومنظماً ومتاحاً للجميع. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dealing.com.

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