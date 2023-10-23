الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "سيبيريا"، الرائدة بتقديم خدمات الإنترنت وأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق أول مركز للحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة في المملكة العربية السعودية، من خلال أبرز شركائها "أكاماي تكنولوجيز". وقد أشارت "سيبيريا" أن هذا المركز سيكون الأول من نوعه في المملكة، نظراً لكونه جزءًا من شبكة المراكز الموزعة حول العالم ("برولكسيك") والمخصصة للحماية من هجمات حجب الخدمة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المركز في شهر نوفمبر من هذا العام 2023م.

تعدّ منطقة الشرق الأوسط قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً خلال السنوات المقبلة، مما قد يؤدي الى زيادة وتوسع نطاق وخطورة التهديدات السيبرانية. ومع تنامي مثل هذه التهديدات، وازدياد عدد العملاء الذين يسعون للحصول على حماية دائمة من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة، يعتبر وجود مركز للحماية من مثل هذه الهجمات داخل المملكة العربية السعودية أمراً بالغ الأهمية وذلك لتحسين زمن الاستجابة وتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين.

تنشط شركة "أكاماي" في تقديم خدماتها لحلول توصيل المحتوى والأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية منذ سنوات عديدة من خلال مراكز طرفية محلية – موصولة بالشبكة الاساسية التي تدعم الشبكة الطرفية اليوم – موزعة على نطاق واسع يمتد على أكثر من 4,100 نقطة وصول عبر 131 دولة حول العالم.

وفي ظل تصاعد التهديدات والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، فإن إطلاق مركز جديد للحماية ومنصة "برولكسيك" المعززة من "أكاماي تكنولوجيز" من شأنه توفير الحماية الأمثل من التهديدات والمخاطر التي تستهدف القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الخطوة أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص للقطاعات المعرّضة للمخاطر العالية، مثل الجهات الحكومية، ومقدمي الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، وخدمات التعليم، والمؤسسات الكبرى، وشركات المجموعات، والتجارة الإلكترونية وغير ذلك. ستسهم هذه التدابير في تحسين زمن الاستجابة والأداء بشكل عام خلال عملية التصدي للهجمات السيبرانية.

وفي هذا السياق، يقول جاك دياب، الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأعمال في "سيبيريا": "يُعتبر إطلاق مثل هذا المركز داخل المملكة العربية السعودية والمعدّ للحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة بمثابة تأكيد آخر على أن المملكة ماضية في تحقيق دوراً رئيسياً على مستوى العالم وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وسيساهم هذا المركز في الحفاظ على التوازن بين الخصوصية الرقمية والأمن السيبراني"

من جهتها، تقول جينيس بهاتيا، المديرة الإقليمية لتطوير قنوات المبيعات في "أكاماي تكنولوجيز": "لقد شهد الاقتصاد في السنوات الأخيرة نموًا سريعاً بفضل بروز وتنوع الشركات الناشئة الجديدة والشركات القائمة متعددة الجنسيات. يترافق هذا النمو مع توسّع نطاق الهجمات الإلكترونية، الأمر الذي يؤكد على أهمية التركيز المحلي على الأمن السيبراني. ومن خلال قائمة خدمات دائمة التطور وآلاف المختصين في مجال الأمن السيبراني، نؤكد اقرارنا بأهمية ومكانة هذا السوق العالمي الرئيس". وختمت قائلة: "نلتزم بحماية بيانات عملائنا وتعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية".

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لمحة عن "سيبيريا"

تعد شركة "سيبيريا" أحد أهم مزودي خدمات الإنترنت وأمن المعلومات في المنطقة. انطلاقاً من مقرها الرئيسي في الرياض - المملكة العربية السعودية، تقدّم "سيبيريا" خدماتها لمئات الشركات والمؤسسات الحكومية والمالية والصغيرة والمتوسطة الحجم منذ عام 1996، ولديها مكاتب في الرياض وجدّة والخُبر.

تقدم "سيبيريا" خدمات مدارة رائدة وخاضعة لأحكام اتفاقيات مستوى الخدمة العالمية، مما يساعد عملاءها على الاتصال بالإنترنت بسلاسة وجودة عالية من حيث السرعة، استقرار الخدمات، الاستجابة والأمن الرقمي.

للمزيد من المعلومات حول خدمات الإنترنت والأمن السيبراني من "سيبيريا"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cyberia.net.sa او متابعة "سيبيريا" على LinkedIn.

لمحة عن "أكاماي"

تعمل "أكاماي" على تعزيز وحماية التعامل عبر الإنترنت وقد أصبحت "أكاماي" الخيار المفضل لدى الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم، فتمكنت من بناء وتقديم وحماية تجاربها الرقمية وذلك لمساعدة مليارات الأفراد على العيش والعمل واللعب يومياً. وتسمح "سحابة أكاماي المتّصلة" (Akamai Connected Cloud)، وهي منصة سحابية طرفية موزعة على نطاق واسع، بجعل التطبيقات والخبرات أقرب الى المستخدمين وتبقيهم بمنأى عن التهديدات.

للمزيد من المعلومات حول حلول "أكاماي" للحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتسليم المحتوى، يرجى زيارة الروابط الإلكترونية التالية: akamai.com وakamai.com/blog، أو متابعة "أكاماي تكنولوجيز" على X وLinkedIn.