سيتم إطلاق شواحن السيارات الكهربائيةفائقة السرعة في جميع أنحاء المملكة بما يتماشى مع الخطط الإستراتيجية للشركة. والمساهمة في تحسين البنية تحتية لتوفير سهولة عملية الشحن.

يعد إنشاء شبكة شواحن فائقة السرعة إضافة إستراتيجية وهادفة للشركة إلى الشبكة التي تم إنشاؤها في 2022 والتي تتضمن أكثر من 100 شاحن للتيار المتردد.

يستفيد قائدي السيارات الكهربائية أيضًا من تطبيق الكترومين المتوفر على المتجر الالكتروني لتحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية واستخدام الشواحن في عملية الشحن.

أعلنت شركة الكترومين وهي مزود حلول التنقل الذكي التابعة لمجموعة بترومين، عن إطلاق شواحن تيار مستمر إضافة إلى الشبكة الحالية للتيار المتردد لأول مرة في المملكة العربية السعودية ليتم إنشائها في مواقع استراتيجية في المنطقة وإنشاء مسارات شحن تربط المدن الرئيسية لتعزيز التنقل الكهربائي في المملكة.

ستتم إضافة شواحن التيار المستمر هذه إلى الشبكة الحالية التي تضم أكثر من ١٠٠ جهاز شحن تيار متردد في جميع أنحاء المملكة، والتي تم تركيبها في عام.٢٠٢٢ ويتم دعم شبكة الشحن هذه من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يركز على العملاء ويتم تقديم هذه الخدمة حاليا بدون مقابل.

نحن أيضًا أول شركة في المملكة العربية السعودية تقدم حلول شحن للمواقف العامة باستخدام أجهزة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تقدم الشركة أيضا مجموعة كاملة من خدمات الشحن - بدءًا من شواحن التيار المترد للقطاع السكني إلى أجهزة الشحن فائقة السرعة التي تعمل بالتيار المستمر للمواقف العامة، والتي تلبي احتياجات قطاعات الأفراد والأعمال. وتهدف الشركة إلى دعم سائقي السيارات الكهربائية من خلال المساهمة في تحسين البنية التحتية لتوفير سهولة عملية الشحن لمستخدمي السيارات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز هذا التغيير الإيجابي في سلوك القيادة وخيارات نمط الحياة.

وتعليقًا على الإطلاق الجديد، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين: “نحن فخورون جدًا بإطلاق أول شبكة عامة لشحن التيار المباشر في المملكة. حيث سيتم تحديد عدد أجهزة الشحن وطرحها حسب طلب العملاء ومبيعات السيارات الكهربائية ". في المملكة.

قال توني مازوني، مدير البنية التحتية والطاقة "نحن متحمسون لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية من الكترومين، يسعدنا توسيع شبكتنا في جميع أنحاء المملكة من خلال استخدام أجهزة الشحن بالتيار المستمر. تماشياً مع رؤية٢٠٣٠ للمملكة العربية السعودية، سيعزز هذا التوسع اعتماد المركبات الكهربائية".

هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في المملكة، حيث يمكن لشواحن التيار المستمر لدينا عادةً إضافة نطاق يقدر ب ١٥٠ كم في غضون ١٥ دقيقة من الشحن، اعتمادًا على نوع المركبة.

تقدم الشركة العديد من الحلول التكنولوجية والتي تساهم في تطوير النظام البيئي السعودي للمركبات الكهربائية وبما يتماشى مع الأولويات والالتزامات الوطنية كما أن٣٠٪ من السيارات في منطقة الرياض ستكون كهربائية بحلول عام ٢٠٣٠ حيث إن المملكة تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام ٢٠٦٠.

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حول شركة اليكترومين:

الكترومين هي الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول التنقل الإلكتروني المدفوعة بالتقنية لمركبات الركاب والأساطيل التجارية والحكومية والنقل العام ومشاريع البنية التحتية الكبيرة. تعمل الشركة على بناء شبكة شحن لتقديم تجربة شحن سلسة لسائقي المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، خبراء قطاع التنقل الكهربائي من جميع أنحاء العالم، يضمنون بأن الكترومين يمكنها توفير المعرفة والخبرة لسوق المملكة العربية السعودية.

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حول مجموعة بترومين:

بترومين هي المزود السعودي الرائد لحلول التنقل مع سمعة لا مثيل لها لمنتجات وخدمات عالية الجودة في الصناعة اليوم. تعمل في المملكة العربية السعودية، منذ عام ١٩٦٨، وبدأت في بناء اسمها من خلال إنتاج زيوت التشحيم عالية الجودة في المنطقة والتي نمت العمل الإضافي لتصبح مزودًا كبيرًا لحلول التنقل لتغطية رحلة السيارة بأكملها للعميل. مع أكثر من ٦٠٠٠ موظف، تصدر بترومين منتجاتها إلى أكثر من ٤٠ دولة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مع خدمات صيانة سيارات سريعة وموثوقة مدعومة بشبكة واسعة من مراكز الخدمة التي توفر تغطية لا مثيل لها في جميع أنحاء المنطقة.

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