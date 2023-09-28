وقعت شركة DBE Holding، التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة ولديها شركات تابعة متخصصة في إنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع شركة Siemens في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ستقوم شركة DBE Global (DBEG) وشركة Siemens باستكشاف مجالات التعاون المشترك المتعلقة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع الاستدامة المحتملة في الشرق الأوسط، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة.

هذا وقد وقعت شركة DBE Global (DBEG)، التابعة لشركة DBE Holding، مذكرة تفاهم مع شركة Siemens في دبي. كما صرح رئيس مجلس إدارة DBE Holding، محمد طه بينار، أن الاتفاقية تعتزم في طياتها التعاون مع DBEG لدعم مشاريع شركة Siemens في الشرق الأوسط من خلال أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وخلال تصريحاته، فقد أفاد أيضًا بأن الشركتين تخططان للتعاون في تطوير مشاريع التعاقد على كفاءة وأداء الطاقة التي يمكن أن تكمل مشاريع DBE Global في الشرق الأوسط.

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