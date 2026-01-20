إسطنبول: أعلنت Dataroid، وهي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليلات البيانات وتفاعلات العملاء، عن إتمام جولة استثمارية من مرحلة ما قبل الاستثمار الأولى (السلسلة "أ") بقيمة 6.6 ملايين دولار أمريكي، قادها صندوق رؤوس أموال المجازفة FinAI التابع لشركة Tacirler Asset Management وبمشاركة صندوق رؤوس أموال المجازفة Future Impact التابع لشركة Tacirler Asset Management وصندوق شركة Endeavor Catalyst.

تأسست Dataroid على يد كل من Fatih İşbecer وElif Parlak وCan Elmas، وهي منصة تمكّن المؤسسات من قياس تفاعلات العملاء وتجاربهم الرقمية عبر مختلف القنوات واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرارات الفورية التي تعزز الإيرادات ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء.

منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا باعتبارها الوجهة القادمة للنمو الإستراتيجي

صرحت، Özge Atalay، الشريك المؤسس في صندوق رؤوس أموال المجازفة FinAI في تعلقيها على هذا الاستثمار قائلةً: "إن البنية التقنية التي طوّرتها Dataroid، والمُصمَّمة خصيصًا لتناسب القطاعات شديدة التنظيم مثل التمويل والخدمات المصرفية، تمتلك مقومات التوسع في الأسواق العالمية بما يؤهلها للتحول إلى معيار معتمد في الصناعة في فترة وجيزة. وبعد أن أثبتت الشركة نجاحها بالفعل في تركيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فإنها تدخل اليوم مرحلة جديدة من النمو الدولي. وباعتباره أول استثمار لصندوق FinAI، تمثل Dataroid فرصة إستراتيجية ومحورية بالنسبة لنا."

صرح Fatih İşbecer، الشريك المؤسس لشركة Dataroid، قائلًا:"أتاح لنا تعاوننا مع البنوك في تركيا، التي تخدم عشرات الملايين من العملاء الرقميين، تطوير قدراتنا في التحليلات والذكاء الاصطناعي على نطاق حقيقي مع الالتزام بالقيود التنظيمية، مما وفَّر قاعدة قوية للتوسع العالمي.

ولكونها المنصة الرائدة في مجال التحليلات الرقمية للقطاع المصرفي والخدمات المالية في تركيا، تسهم Dataroid اليوم في تحسين التجربة الرقمية لما يزيد على 120 مليون مستخدم. كما أننا نضع توسيع هذا القدر من القيمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الجديدة على رأس أولوياتنا.وبفضل هذا التمويل الجديد، نهدف إلى تعزيز قدرات منتجاتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات استخراج الرؤى الآلية والتحليلات التنبئية، ودعم اتخاذ القرارات الذاتية، مع تسريع المبادرات التسويقية العالمية لتعزيز حضورنا في الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

كما صرحت Elif Parlak، الشريك المؤسس لشركة Dataroid قائلةً: "تعتزم Dataroid توظيف هذا التمويل الجديد في توسيع عملياتها في الأسواق المستهدفة وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، إلى جانب تسريع مبادرات التسويق العالمية ومواصلة تطوير قدراتها في مجال تحليلات الخدمة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي".

Dataroid تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير ملموس على قطاع الأعمال

بالاستعانة بهذا الاستثمار الجديد، ستواصل شركة Dataroid تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة عملائها على تحسين أداء الإيرادات مباشرةً وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين تجاربهم الرقمية الشاملة. وبدلًا من التركيز على التحليلات المستقلة، تم تصميم نظام الذكاء الاصطناعي من Dataroid للعمل على بيانات العملاء المباشرة على نطاق واسع، محوّلًا الرؤى إلى إجراءات فعالة عبر القنوات الرقمية الحيوية.

تعتزم الشركة توسيع نطاق استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين مباشرة في لوحات تحكم المستخدمين، لتتيح للفرق التعرف على فرص زيادة الإيرادات ورصد نقاط الخلل وتحديد الأولويات لاتخاذ إجراءات ذات تأثير مالي ملموس وقابل للقياس. وستدعم هذه الإمكانيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التحليلات التنبؤية واستخراج الرؤى الآلية وتقديم توصيات مخصصة بما يساعد المؤسسات المالية على تعزيز معدلات التحويل وخفض معدل تسرّب العملاء وتحسين القيمة الدائمة لهم، توازيًا مع خفض تكاليف وتعقيدات إجراءات التحليل اليدوية.

بفضل هذه التحسينات، سيتمكن مستخدمو Dataroid من التعامل مع بياناتهم بطرق أكثر وضوحًا وفاعلية، ما يتيح لفرق المنتج والتسويق والتكنولوجيا العمل بتوافق نحو تحقيق النتائج التي تؤثر مباشرة على أرباح الشركة، بدلًا من الاكتفاء برصد الأرقام والمؤشرات.

مكانة Dataroid في السوق وأداء نموها

وفقًا لتقارير عام 2025 الصادرة عن G2، إحدى أبرز منصات تقييم شركات تكنولوجيا الأعمال في العالم، تصدّرت Dataroid منصات التحليلات الرقمية في الشرق الأوسط، كما حققت المرتبة الأولى في فئة أفضل دعم ضمن فئتي تحليلات المنتجات وتجربة العملاء، استنادًا إلى تقييمات العملاء الموثّقة.

اختتمت Dataroid عام 2025 بنسبة احتفاظ صافية بالإيرادات بلغت 127 في المائة ودون أي خسارة في العملاء أو الإيرادات. وكانت الشركة قد جمعت سابقًا مليوني دولار أمريكي في ديسمبر 2023 من صندوق استثمار رؤوس أموال المجازفة الخاص بمجموعة Koç وصندوق رؤوس أموال المجازفة لبنك İşbank بمناسبة الذكرى المئوية له.

نبذة عن Dataroid

Dataroid هي منصة للتحليلات الرقمية وقياس تفاعلات العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للشركات قياس تفاعلات العملاء وتجاربهم عبر مختلف القنوات الرقمية، مما يمكّنها من إجراء تحليلات دقيقة واتخاذ قرارات فورية بناءً على البيانات التي تم جمعها. وتجمع المنصة بين قدرات إثراء البيانات الفردية والتحليلات السلوكية وإدارة أداء التطبيقات ونمذجة البيانات ضمن نظام متكامل، ما يوفر لفرق التسويق والمنتجات والتكنولوجيا رؤية شاملة ومتكاملة حول العملاء. وتُستَخدم منصة Dataroid حاليًا في مؤسسات متوسطة وكبيرة جدًا ضمن قطاعات الخدمات المالية والطيران والبيع بالتجزئة، لإعادة صياغة تجربة أكثر من 120 مليون مستخدم.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: https://www.dataroid.com/

نبذة عن Tacirler Asset Management

منذ تأسيسها في عام 2012، ترتكز شركة Tacirler Asset Management على أكثر من ثلاثة عقود من خبرة علامة Tacirler في أسواق رؤوس الأموال. وتتبع الشركة إستراتيجية إدارة نشطة لمحافظها الاستثمارية، حيث تُدير أصولًا تقدر بنحو مليار دولار أمريكي، وتُشرف بشكل مباشر على صناديق استثمارية متخصصة في فئات الأصول البديلة، مثل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، بالتعاون مع أبرز الشركاء المؤسسيين في تركيا.

