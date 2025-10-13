الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سامرج، الشركة الرائدة في مجالات التحول الرقمي وحلول البيانات المتقدمة، عن مشاركتها في فعاليات Data Streaming World Tour 2025 التي أُقيمت في مدينة الرياض مؤخراً.

وخلال الفعالية، قدّم محمود سالم، خبير هندسة الحلول في سامرج، رؤية الشركة وخبرتها حول مفهوم "التخصيص اللحظي"، وهو نهج مبتكر يُعيد تعريف تجربة التفاعل مع العملاء ويسهم في تحقيق نمو ملموس في أداء الأعمال. وأوضحت سامرج أن هذا التوجه الجديد يعكس التزامها المستمر بتمكين المؤسسات من الاستفادة الذكية من البيانات لحظياً، وتحويلها إلى تجارب مخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم بشكل فوري ودقيق.

قوة التخصيص اللحظي

في كلمته الرئيسية، استعرض محمود سالم دور التخصيص اللحظي في تمكين المؤسسات من الانتقال من معالجة المشكلات إلى توقع احتياجات العملاء وتقديم تجارب استباقية وذكية. ومن خلال أمثلة واقعية، أوضح سالم كيف أن الأنظمة المصرفية التقليدية كثيراً ما تُحبط العملاء بسبب تكرار حدوث الأعطال والتأخر في الخدمات، في حين توفر الأنظمة القائمة على الأحداث الفورية للمؤسسات إمكانية التنبؤ باحتياجات العملاء، ومعالجة المشكلات فور حدوثها وتعزيز ولاء العملاء بشكل مستمر.

وأوضح سالم أنه وفقاً لدراسات في هذا القطاع فإن 71% من المستهلكين يتوقعون تفاعلات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، فيما يُعبّر 76% منهم عن شعورهم بالإحباط عندما لا تتم تلبية هذه التوقعات. وأضاف أن الشركات الرائدة في مجال التخصيص تحقق حالياً نمواً في الإيرادات يتراوح بين 6% و10%، متفوقة على منافسيها بما يصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وأشار سالم: "لم يعد التخصيص مجرد ميزة إضافية بل أصبح ضرورة، فالمنظمات التي تستفيد من البيانات المتدفقة هي التي ستُحدد أسواق الغد."

التحرر من قيود الأنظمة التقليدية

تناولت الجلسة كيف يتسنى للمؤسسات تحديث بنيتها الرقمية والتخلص من الاعتماد على أنظمة ETL التقليدية والمنصّات الرئيسية القديمة، وذلك من خلال اعتماد منصّات تدفق البيانات (Event Streaming) وواجهات برمجة التطبيقات (Data APIs) الحديثة. واستعرض سالم خطة شاملة لبناء مؤسسات قائمة على الحدث، تتسم بالمرونة العالية، وسرعة الاستجابة، والتركيز العميق على تجربة العميل.

وشملت النقاط الرئيسية في العرض:

الانتقال من أنظمة معالجة البيانات الدورية (Batch-Driven ETL) إلى قنوات تدفق بيانات فورية (Real-Time Streaming Pipelines)

إلى قنوات تدفق بيانات فورية تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات لحظية قائمة على البيانات .

دمج نماذج AI/ML مباشرة في العمليات الادارية لتعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين الكفاءة .

مباشرة في العمليات الادارية لتعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين الكفاءة تقديم تجربة إنسانية على نطاق واسع، بحيث يشعر ملايين العملاء بأنهم أفراد مميزون تحظى احتياجاتهم بالاهتمام والتقدير .

رؤية تواكب المستقبل

وقال محمود سالم، خبير هندسة الحلول في سامرج: "إنّ تبني مفهوم التخصيص اللحظي كاستراتيجية يضمن جاهزية المؤسسات للمستقبل. فمع الاستثمار في البنية التحتية المناسبة وتنمية المهارات المتخصصة، يمكن للمؤسسات أن تضع نفسها في موقع الريادة — لا لتلبية توقعات العملاء اليوم فحسب، بل لتنبؤ احتياجاتهم غداً.

واختتم قائلاً: "التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الهدف. هدفنا هو جعل تجربة العميل أكثر إنسانية، وأكثر خصوصية، وأكثر عمقاً — وعلى نطاق واسع. وعندما تنجح الشركات في ذلك، فإن النتائج تتحدث عن نفسها: ولاء أقوى، ونمو مستدام، وأثر طويل الأمد."

نبذة عن شركة سامرج

تسهم سامرج في تمكين المؤسسات من إعادة ابتكار أعمالها رقمياً من خلال تسريع التحول الرقمي، واستثمار قوة البيانات، وتطوير حلول ذكية قابلة للتوسّع تتناسب مع متطلبات المستقبل. وبفضل خبرتها في المنصّات الرقمية والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعد سامرج المؤسسات على تحقيق التميز والابتكار المستدام في بيئة رقمية متغيرة باستمرار.

