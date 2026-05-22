دبي، الإمارات العربية المتحدة، جمعت سنوفليك، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الحوسبة السحابية للبيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادة البيانات والذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال فعالية”Data for Breakfast” الرائدة، لاستكشاف سبل تمكين المؤسسات من توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل بالاعتماد على أسس بيانات موثوقة. ومع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سلّطت الفعالية الضوء على أولوية إقليمية متزايدة تتمثل في الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى بناء أنظمة حوكمة قابلة للتوسع، قادرة على تحقيق أثر ملموس على الأعمال.

أصبح تبنّي الذكاء الاصطناعي واسع الانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستخدمه 84% من المؤسسات في وظيفة عمل واحدة على الأقل، إلا أن 11% فقط منها يحقق أثراً ملموساً على الأرباح. يعكس هذا الفارق واقعاً يتمثل في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي دون دمجه بشكل كامل في العمليات الأساسية مثل اتخاذ القرار ومسارات تحقيق الإيرادات. وقد شكّل هذا التحدي محوراً رئيسياً في فعالية “Data for Breakfast”، حيث لا تزال المؤسسات بحاجة إلى تعزيز المواءمة بين استراتيجية البيانات ونماذج التشغيل والنتائج التجارية.

تهدف مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي من سنوفليك، بما في ذلك "سنوفليك إنتيليجينس"، إلى معالجة هذا التحدي بشكل مباشر. وقد تطورت هذه الأداة لتصبح وكيلاً شخصياً للمستخدم، يفهم السياق الكامل لبيانات المؤسسة، مع ضمانات مدمجة للثقة والحوكمة والأمن. وعلى عكس أدوات المساعدات التقليدية (Copilots)، صُمم "سنوفليك إنتيليجينس" للعمل مباشرة عبر بيانات وأنظمة المؤسسة. تشمل أحدث التحسينات تمكين المستخدمين من أتمتة سير العمل الروتيني باستخدام اللغة الطبيعية، وربط تجارب الذكاء الاصطناعي بأدوات مثل البريد الإلكتروني والتقويم ومنصات التعاون وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، إضافةً إلى إتاحة الوصول عبر تطبيق مخصص على أجهزة iOS.

وبهذه المناسبة، صرّح ميشيل نادر، المدير العام لسنوفليك في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "لقد أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً للتنافسية الوطنية والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي المستقبلي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث تركّز المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حالياً على بناء أسس بيانات تمكّن من تطوير ذكاء اصطناعي قابل للتوسع والحوكمة والقياس. تُظهر فعالية “Data for Breakfast” كيف تتيح سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي من سنوفليك للمؤسسات مساراً عملياً لتحقيق قيمة أعمال ملموسة، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وتطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن على مستوى المؤسسة.”

شاركت شركة الإمارات للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعالية”Data for Breakfast” لاستعراض كيفية تعزيز عملياتها التأمينية من خلال رحلة تحول رقمي طموحة قائمة على أسس بيانات قوية. وأوضحت الشركة أنها انتقلت إلى منصة سنوفليك وبدأت التشغيل الفعلي خلال ثلاثة أشهر فقط، مما أسهم في تعزيز عمليات إصدار عروض التأمين حتى إبرام الوثائق (Quote-to-Bind)، وبناء بيئة عمل تشغيلية موحدة مع اتفاقيات مستوى خدمة أكثر قوة، وتحسين شفافية معالجة المطالبات لكل من الوسطاء والعملاء، ودعم اتخاذ قرارات أسرع، ورفع مستوى الرؤية التشغيلية، وتعزيز الأتمتة عبر مختلف الأعمال.

وقال كارلوس بيدادي، رئيس استراتيجية التحول الرقمي في شركة الإمارات للتأمين: "كان هدفنا مع سنوفليك بناء أسس بيانات قوية تحقق قيمة مباشرة للأعمال. تتحول منصة البيانات لدينا اليوم لتصبح بمثابة العقل المركزي لشركة الإمارات للتأمين، حيث تمكّننا من فهم العملاء والوسطاء والأداء والمخاطر بشكل أعمق، كما تدعم قدرات سنوفليك وخارطة طريقها طموحنا في توسيع بنية الذكاء الاصطناعي، وتطوير عمليات الاكتتاب، وإحداث تحول في قطاع التأمين في دولة الإمارات."

وتواصل سنوفليك توسيع التزامها في المنطقة من خلال مبادرات المهارات والتطوير، بما في ذلك توسّع مبادرة "مليون عقل"في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تمكين آلاف المتعلمين في المملكة بحلول عام 2030 من خلال التدريب التطبيقي في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي. يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء وطنيين رئيسيين، ويدعم رؤية السعودية 2030 عبر بناء قدرات عملية للاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة، مع تسارع الاستثمارات في البيانات والذكاء الاصطناعي والقدرة التنافسية والحكومة الرقمية وجاهزية القوى العاملة والإنتاجية.

من خلال فعالية “Data for Breakfast”، أكدت سنوفليك مجدداً على دور بنية البيانات والحوكمة باعتبارهما الأساس للذكاء المؤسسي، بما يمكّن المؤسسات من الانتقال من حالات استخدام معزولة للذكاء الاصطناعي إلى أنظمة مترابطة قادرة على دعم قرارات أكثر دقة، وتسريع العمليات، وتحقيق نمو أعمال مستدام على المدى الطويل.

