دبي، الإمارات العربية المتحدة :أعلنت مجموعة وصل، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الدولة، عن استكمال بيع وحدات مباني D وE من مشروع «ساوث غاردن» خلال وقت قياسي وضمن فعالية خاصة نُظمت في فندق ون آند أونلي رويال ميراج يومي 26 و27 أغسطس 2025، ما يمثل علامة فارقة في حرص "وصل" على تقديم مجتمعات حرّة التملّك تجمع بين القيمة والجودة، ويعزز مكانتها كركيزة أساسية في مشهد الإسكان المستقبلي في دبي.

وجاء ذلك امتدادًا للنجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع في عام 2024 وتضم المرحلة الجديدة مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق ذات غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، ضمن مشروع "وصل غيت" الحيوي في منطقة جبل علي. ويتميّز المشروع ببيئة سكنية هادئة محاطة بالمساحات الخضراء، ومرافق حصرية تشمل حديقة خاصة، ومسبح مخصص للسكان، ونادٍ رياضي متكامل. وفي قلب المجتمع يقع "فستيفال بلازا مول"، إلى جانب دور عبادة متنوعة تضم مساجد وكنائس ومعابد، بما يعزز مكانة "وصل غيت" كوجهة عصرية صُممت لتكون موطنًا للجميع.

ويتمتع مشروع ساوث غاردن بموقع استراتيجي بمحاذاة شارع الشيخ زايد، ما يوفّر وصولًا سريعًا إلى أبرز مناطق الأعمال في دبي. كما يتميّز بقربه من محطة الطاقة على الخط الأحمر لمترو دبي، والتي تبعد خطوات قليلة عن المشروع. هذا المزيج بين قرب المترو والطريق السريع يمنح السكان سهولة تنقّل استثنائية داخل الإمارة.

وفي إطار دعمها المستمر لـ برنامج "تملّك العقار الأول" وبالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خصّصت "وصل" حصة معتبرة من وحدات المرحلة الجديدة للمشترين المؤهلين قبل طرحها للعامة. وقد تم تسعير هذه الوحدات وفق إطار البرنامج بأقل من 5 ملايين درهم، ما أتاح فرصًا حقيقية للسكن في شقق عالية الجودة، دون المساومة على التصميم أو الموقع أو القيمة.

قال محمد البحر، مدير إدارة تطوير الأعمال لمجموعة وصل: "إن الثقة التي أولانا إياها المشترون الجدد لا تُقدّر بثمن، وهي انعكاس للمكانة التي رسّختها ’وصل‘ كمحرك رئيسي في بناء مجتمعات تنبض بالحياة وتتماشى مع تطلعات دبي المستقبلية. ومن خلال هذا المشروع، نُجسّد رؤيتنا في توفير مساكن نوعية تلبّي احتياجات السوق، وتمنح المواطنين والمقيمين فرص تملّك حقيقية تُراعي الجودة، والاستدامة، والقيمة طويلة الأمد."

ويعكس المشروع قدرة "وصل" على تسعير مشاريعها بأسلوب استراتيجي يحافظ على قيمة العقار ويحقق عوائد استثمارية مجزية، مع التزامها المستمر بأعلى المعايير في التصميم المعماري، والاستدامة، وتخطيط المجتمعات.

نبذة عن مجموعة وصل

تُعد مجموعة وصل من كبرى شركات التطوير والإدارة العقارية في دبي، وقد تأسست من قبل مؤسسة دبي العقارية (DREC) للإشراف على أصولها وتنمية محفظتها العقارية.

تمتلك المجموعة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية، والتجارية، والضيافة، والصناعية، مما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في تشكيل المشهد العمراني لإمارة دبي.

تضم محفظة وصل أكثر من 55,000 وحدة سكنية وتجارية، وما يزيد عن 1,000 مبنى و5,500 قطعة أرض متعددة الاستخدامات، ما يجعلها من الأعمدة الرئيسية في القطاع العقاري بالإمارة.

تلتزم المجموعة بدعم رؤية دبي طويلة المدى من خلال مشاريع تطويرية مستدامة، وابتكارات ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة أولى للعيش والعمل والاستثمار.

www.wasl.ae

