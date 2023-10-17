المنتج الجديد يوفر مزايا متعددة تشمل التتبع وإحكام إغلاق الحاويات والاستشعار بما يعزز كفاءة وسلامة قطاع الشحن

تم تطوير المنتج الجديد من قبل شركة Cypod Solutions النرويجية بالاستفادة من تقنيات شركة الثريا للاتصالات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول (YAHSAT)، عن إطلاقها حل CyLock Satcom الأول من نوعه لتقنيات إنترنت الأشياء IoT، والذي يتيح تتبع ومراقبة حاويات الشحن عبر شبكتها من الأقمار الصناعية في خطوة نوعية تعزز كفاءة قطاع الشحن حول العالم.

ويعكس إطلاق هذا المنتج، الذي تم تطويره من قبل شركة Cypod Solutions النرويجية بالاستفادة من نظم الثريا المتقدمة التزام الثريا بالابتكار والتميز والحرص على تقديم حلول متفوقة تًلبي المتطلبات المتنوعة والمتزايدة في قطاع الخدمات اللوجستية حول العالم. كما يعد هذا الحل المبتكر المعتمد على تطبيقات إنترنت الأشياء، الخيار المثالي للشركات الساعية لتحسين عمليات شحن الحاويات لديها وتعزيز تدابير السلامة وتأمين نقل البضائع الحساسة والهامة.

وقد تم تصميمه لإحداث نقلة نوعيّة في تتبع حاويات الشحن وتعزيز السلامة في قطاع الخدمات اللوجستية براً وبحراً وجواً والسكك الحديدية، حيث يوفر مجموعة من الأدوات والمزايا اللازمة لتحسين عمليات شحن الحاويات، وبالتالي رفع كفاءة الأعمال بشكل عام.

ويقدم CyLock Satcom مجموعة من التقنيات التي تزود الشركات الناشطة في قطاع الخدمات اللوجستية بمجموعة واسعة من مزايا التتبع الفريدة بما في ذلك:

التتبع الفعال للحاويات: يوفر CyLock Satcom إمكانات التتبع الفوري، ما يمنح الشركات بيانات دقيقة لموقع الحاويات الخاصة بها خلال نقلها في البحر والبر.

حلول سلامة الحاويات: يمكن للشركات تعزيز أمن البضائع القيّمة خلال عملية النقل، بفضل آلية القفل وفتح القفل عن بُعد في حل CyLock.

نقل المواد الحساسة: تستطيع القطاعات التي تنقل المواد الحساسة مثل المعدات الطبية، الاعتماد على استشعار البيانات في الوقت الفعلي من خلال استخدام CyLock Satcom لمراقبة الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة، وابنعاث الغازات ومعدلات الضغط والضوء لضمان التوريد الآمن لبضائعها ضمن انسب الظروف الملائمة لطبيعتها.

نقل البضائع الهامة: تستطيع الشركات التي تنقل البضائع الهامة الاعتماد على ميزات CyLock المتطورة لحماية بضائعها القيّمة بدءاً من بلد المنشأ وحتى الوجهة الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "يمثل إطلاقCyLock Satcom خطوة مهمة في سياق استراتيجية الياه سات للنمو في مجال إنترنت الأشياء، كما يعكس التزامها الراسخ بتقديم الحلول المبتكرة التي تمكن القطاعات المختلفة من مواجهة تحديات الأعمال. وبصفته الحل الأول من نوعه في السوق، يمتلكCyLock Satcom المدعوم بنظم الاتصالات المتطورة من الثريا إمكانات هائلة لتطوير قطاع الشحن بالحاويات، ونحن نتطلع لرؤية النتائج والنقلة النوعية التي سيُحدثها هذا المنتج الجديد فيما يخص تتبع ومراقبة حاويات الشحن وضمان سلامتها في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال رور بيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Cypod Solutions: "يُعدّ CyLock Satcom إنجازاً استثنائياً في قطاع النقل، حيث يقدم حلاً شاملاً يعتمد على تطبيقات إنترنت الأشياء بما يلبي الاحتياجات المحددة لعمليات شحن الحاويات عبر النقل البري والجوي والسكك الحديدية. إننا ندرك التحديات التي تواجهها الشركات في هذا القطاع، لذلك يمثل CyLock Satcom الحل الأمثل لتوفير مزايا التتبع والأمان الأكثر تقدماً".

والجدير بالذكر أن CyLock Satcom مجهز بوضعيتين للعمل، حيث يمكنه العمل ضمن شبكات 4G/Wi-Fi الفضائية والأرضية. كما يمكن تثبيته داخل الحاويات ووصله بمصدر طاقة خاص به، ويضم نظامه وحدة Thuraya SM2700/3700.

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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نبذة حول شركة الثريا للاتصالات:

تقدم شركة الثريا للاتصالات، التي تأسست عام 1997، مجموعة من حلول الاتصالات المبتكرة الموجهة لمختلف القطاعات، بما فيها البحرية والحكومية والعسكرية والإعلامية والفضائية وتلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والمنظمات الأهلية الإنسانية. تتيح شبكة الثريا المتقدمة اتصالات واضحة وتغطية دون انقطاع لثلثي الكرة الأرضية من خلال خدمة الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية(MSS) ، والمحطات الطرفية صغيرة المنافذ (VSAT) ، بينما تغطي العالم بأسره بفضل إمكاناتها المتفردة في خدمات التجوال الدولي بواسطة النظام العالمي

لاتصالات الهواتف المحمولة. وبفضل المجموعة المتنوعة لأجهزة هواتف الثريا وأجهزة النطاق الترددي العريض ذات التفوق التقني

والموثوقية العالية، تضمن الثريا سهولة كبيرة في الاستخدام وقيمة وجودة وكفاءة كبيرة للمستخدمين. وتكرس الثريا ريادتها في القطاع من خلال الشراكات المثمرة التي تتيح لها تطوير الحلول المبتكرة والتطبيقات الداعمة التي تلبي المتطلبات سريعة التغير للسوق. وتؤكد الثريا التزامها بتزويد الجميع بإمكانات الاتصال تحت أي ظروف، من خلال توفير الأدوات الأساسية الضرورية لتأمين الاتصال الحيوي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.thuraya.com أو متابعتنا على تويتر @ThurayaTelecom

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ir@yahsat.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: corporatecomms@yahsat.ae، yahsat@hkstrategies.com

نبذة عن Cypod Solutions AS

توفر Cypod Solutions AS، شركة تقنيات إنترنت الأشياء ومقرها هولميستراند بالنرويج، حلول الاتصال والتتبع الآمنة والمدعمة بتقنية إنترنت الأشياء لحماية الأصول والمرافق والأفراد والعمليات التجارية، وتشمل بوابات إنترنت الأشياء والأجهزة والمستشعرات متعددة الوظائف والاتصال الآمن من طرف إلى طرف ومنصة إدارة إنترنت الأشياء مع تصور البيانات والتحليل التنبئي.

ينصبّ تركيزنا الرئيسي في الشركة على تأمين سير الأعمال وتعزيز السهولة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للعملاء. وتستعد الشركة التي تضم خبراء البحث والتطوير المتخصصين ومكاتب المبيعات في النرويج ودبي ومصر لتصبح رائدة على المستوى الدولي. وستسهم شراكة Cypod Solutions مع شركة الثريا للاتصالات الفضائية بتقديم الحلول المتطورة التي تتجاوز توقعات الشركات والعملاء في جميع أنحاء العالم. انضموا إلى Cypod Solutions لتصلوا إلى آفاق جديدة في العالم الحيوي لإنترنت الأشياء.