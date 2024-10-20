CyBirb، الشركة الرائدة في مجال أمن Web3، تعلن اليوم عن إطلاقها الرسمي في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني للبلوكشين والامتثال في جميع أنحاء المنطقة. ومع حصولها على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي(ADGM)، تستعد CyBirb لتقديم خدمات أمنية متطورة مصممة خصيصًا لنظام Web3، بهدف تعزيز المنظومة الشاملة للبلوكشين في المنطقة، وحماية الشركات من التهديدات السيبرانية، وبناء الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.

تمثل توسعة CyBirbخطوة هامة في سبيل تعزيز أمن البلوكشين ودعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يأتي قرار إطلاق العمليات في أبوظبي العالمي (ADGM) مدعوماً بسمعة المركز المالي في مجال الابتكار والمعايير التنظيمية المتطورة. هذا وتستعد CyBirbلتقديم مجموعة متكاملة من الحلول الأمنية المتقدمة، بما في ذلك تدقيق العقود الذكية، وأمن التطبيقات اللامركزية (DApp)، وفحص المحافظ ومراقبة المعاملات، واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

صرح مانان شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CyBirb: "إن افتتاح مكتبنا في أبوظبي العالمي (ADGM) يمثل تغييرًا كبيرًا في مجال أمن البلوكشين في المنطقة وذلك بفضل تقديمنا حلولاً عالمية المستوى للأمن السيبراني في مركز للابتكار والتميز التنظيمي. نحن واثقون من أن وجودنا ضمن مجتمع أعمال أبوظبي العالمي (ADGM) سيمكننا من وضع معايير جديدة على المستوى العالمي في أمن وامتثال .“Web3

وتخطط الشركة للتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في أبوظبي العالمي (ADGM)، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية والمؤسسات الأكاديمية، لتعزيز خدماتها باستمرار والمساهمة في تقوية المنظومة الشاملة للبلوكشين. وفي تعليق له على هذه الشراكات، أضاف مانان شاه: "تعد هذه الشراكات جزءًا أساسيًا من مهمتنا لإنشاء منظومة آمنة ومزدهرة للبلوكشين. ومن خلال التعاون مع القادة في مختلف القطاعات، نحن لا نقدم فقط حلولاً أمنية – بل نبني أساسًا لمستقبل Web3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

يرحب أبوظبي العالمي (ADGM) بشركة CyBirb ويسرنا أن تصبح جزءا من مجتمع أعمال أبوظبي العالمي (ADGM). إن التزام أبوظبي العالمي (ADGM)بتعزيز التقنيات الحديثة وتوفير بيئة آمنة و وداعمة لابتكارات Web3 والبلوكشين يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في المنطقة ".

نبذة عن CyBirb

CyBirb هي شركة رائدة في مجال أمن Web3 متخصصة في الأمن السيبراني للبلوكشين والامتثال. وبدعم من شركة Avalance، وهي شركة للأمن السيبراني ذات خبرة تزيد عن 15 عامًا في خدمة عملاء Fortune 500، تمكن CyBirb الشركات التي تعمل في مجال البلوكشين من التعامل بثقة مع تعقيدات أمن Web3.

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