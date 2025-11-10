الرياض: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات "سلام"، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "شركة الجودة لحلول الأعمال QBS"، بهدف التعاون في تطوير منصة "سلام CX" التي تعتبر أول منصة لخدمة تجربة العملاء (CX) في المنطقة تعتمد اللغة العربية باستخدام بالذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم منظومة متكاملة من الحلول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات، والجهات الحكومية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة. وستتضمن منصة "سلام CX" مجموعة شاملة من أدوات الأتمتة الذكية لخدمة العملاء، تشمل حلول صوت العميل (VOC)، والرد الآلي الصوتي (Callbots)، والمحادثة الآلية (Chatbots)، والمساعدات الصوتية (Voicebots)، بالإضافة إلى تحليلات الصوت، وواجهات "تحدث إلى بياناتك"، وقاعدة معرفة ديناميكية متطورة. وتعتمد هذه الحلول على أحدث التقنيات المتقدمة مثل التعرّف على الصوت، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والذكاء الاصطناعي التفاعلي، ونماذج اللهجات العربية، والتعلّم الآلي، وتكامل السحابة.

وقال عبد الله محمد خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة: "تم تصميم منصة "سلام CX" لتكون قوة تحوّل حقيقية في أداء الشركات والمؤسسات التي تخدم العملاء الناطقين باللغة العربية. ومن خلال بناء منصة تعتمد على اللغة العربية في جوهرها، فإننا لا نقوم بتوطين التقنيات العالمية فحسب، بل نعمل على تطوير حلول مبتكرة تفهم وتستجيب بدقة لخصوصية لغتنا وثقافتنا واحتياجات أعمالنا."

وتُسهم هذه الشراكة بشكل مباشر في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تُعدّ تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الخدمات الذكية من أبرز محركات التنافسية الوطنية. ومع تصنيف المملكة بأنها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة تتجاوز495 مليار ريال (131.9 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الطلب على حلول خدمة تجربة العملاء الذكية والقابلة للتطوير يشهد نمواً مضطرداً، ويعتبر حالياً الأكبر من أي وقت مضى.

تم تصميم منصة "سلام CX" لتكون سهلة التنفيذ والتشغيل، مما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد، وتقليل التعقيدات التقنية التي ترافق عادةً إعداد البنية التحتية الخاصة بالعمليات والخدمات وتقنية المعلومات. وستوفّر المنصة حلولاً جاهزة للتوصيل والتشغيل (Plug-and-Play) تتيح إطلاق الخدمات بسرعة وسلاسة، حتى للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية المحدودة.

وقال أحمد أبوقاعود، الرئيس التنفيذي لشركة الجودة لحلول الأعمال "QBS": " نحن سعداء بشراكتنا مع شركة اتحاد سلام للاتصالات والتي تنبع من رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. ومن خلال دمج الخبرة التقنية العريقة لشركة "سلام" مع قدرات شركتنا المتطورة في الهندسة والتنفيذ، نضمن تسريع عمليات الإطلاق، وتوفير دعم محلي فعّال، وتقديم قيمة حقيقية لكلٍّ من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات والشركات الكبرى."

من خلال هذا التعاون، تضع شركتا "اتحاد سلام للاتصالات"، و"الجودة لحلول الأعمال" معياراً جديداً في مجال تجربة العملاء المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، والتي تقدم حلولاً ذكية وشاملة تواكب الاحتياجات المحلية، مما يعكس فهماً عميقاً لمتطلبات السوق العربية وطبيعة عملائها.

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» احدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية. ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.salam.sa

عن شركة الجودة لحلول الأعمال

تُعد شركة الجودة لحلول الأعمال (QBS) من الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول الذكية تشمل الأنظمة المؤسسية، ومواقع الويب، وخدمات ذكاء الأعمال، والحلول السحابية المتقدمة.

تمتلك شركة الجودة لحلول الأعمال خبرة واسعة في تصميم أنظمة دعم القرار بالإضافة إلى توفير خبرات خارجية لتنفيذ المشاريع(Business Process Outsourcing) حسب الحاجة، إلى جانب تطوير واجهات استخدام مبتكرة وسهلة التفاعل، مما يساعد المؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق المرونة والاستدامة في بيئات العمل المتغيرة.

تلتزم شركة الجودة لحلول الأعمال بتمكين عملائها من تحقيق التحول الرقمي الشامل وتحسين الأداء المؤسسي عبر حلول تقنية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتضمن لهم الجاهزية والتميز في سوق تتسارع فيه وتيرة التغيير.

-انتهى-

#بياناتشركات