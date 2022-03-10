عمان - بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد التحضر المستدام (CSU) منذ إنشائه في العام 2009، دُعي الدكتور طلال أبوغزاله لافتتاح حفل ​​توزيع جوائز اتحاد التحضر المستدام CSU)) 2022، والذي سيعقد في جمعية القرن (Century Association) في نيويورك في 16 آذار 2022.

ستُلقي الدكتورة ميمونة شريف؛ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الخطاب الرئيسي في الحفل، وسيلقي البروفيسور لانس ج. براون، رئيس الاتحاد والرئيس السابق للمعهد الأمريكي للهندسة المعمارية في نيويورك، ملاحظات افتتاحية.

يعد حفل جوائز اتحاد التحضر المستدام CSU)) الحدث الرئيسي السنوي لمنظمة عالمية مقرها نيويورك تضم المهنيين والأكاديميين والممارسين في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط الحضري المخصصة لتعزيز التحضر المستدام في جميع أنحاء العالم.

ويعمل اتحاد التحضر المستدام CSU)) بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز فهم أفضل للنهج الشامل عبر القطاعات للتصميم والتخطيط الحضري المستدام والمرن من خلال حوارات رفيعة المستوى عن السياسات وتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في المؤتمرات الرئيسية والفعاليات والندوات عبر الإنترنت في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاص بالتنمية الحضرية المستدامة.

سيكرم حفل جوائز 2022 العديد من الشخصيات البارزة والمهنيين والمديرين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم لمساهماتهم البارزة في جعل المدن أكثر استدامة وشمولية ومرونة من خلال عملهم على إحداث بصمة في الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط الحضري.

ومن بين المكرمين المؤلف الكاميروني الحائز على جوائز البروفيسور إمبولو مبو، الذي سيحصل على جائزة الاستدامة. وسيتم تكريم الدكتورة جوديث رودين الرئيس السابق لمؤسسة روكفلر بجائزة الرئيس. كذلك، ستُكرَّم الدكتورة آنا كاجومولو تيبايجوكا، المديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالجائزة العالمية، وسيتسلم الدكتور توماس فورنييه، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، جائزة البطل.

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