تعاون جديد يهدف لتعزيز قدرة الشركات على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر بما في ذلك التنبيهات والتحديثات حول موقع الموظف وعمليات الإخلاء أثناء الأزمات

يعد حل إدارة مخاطر السفر الأول من نوعه ضمن مزايا البطاقات المصرفية التجارية في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع «Crisis24»، التابعة لشركة «GardaWorld» والرائدة في مجال إدارة المخاطر والاستجابة للأزمات والاستشارات وحلول الحماية العالمية، بهدف تزويد حاملي بطاقات السفر والنفقات من ماستركارد بمنصة شاملة لإدارة المخاطر، تعزز من عروضها الخاصة بإدارة مخاطر السفر. وتتوفر المنصة في جميع أنحاء منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم تقييمات المخاطر المتعلقة بالسفر والأعمال وتوصيات الحد من تبعاتها. ويأتي هذا التعاون في ظل الأهمية المزايدة للحفاظ على سلامة الموظفين في مكان العمل وأثناء السفر ودعماً للشركات والمؤسسات في هذا الصدد.

وتكمل منصة «Crisis24» المبتكرة الجديدة لإدارة المخاطر حلول ماستركارد الحالية الخاصة بالسفر والنفقات، وهي الأولى من نوعها ضمن مزايا البطاقات المصرفية التجارية في المنطقة. ويضمن حل إدارة مخاطر السفر توفير تجارب سفر ناجحة وآمنة للموظفين والشركات، حيث يمكن للشركة اتباع نهج استباقي لإدارة التهديدات التي من المحتمل أن تواجه مواقعها أو موظفيها، فضلاً عن ضمان سلامتهم خلال السفر بغرض العمل.

وحول هذا التعاون، قال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "من المهم للغاية اتباع نهج يركز على الأفراد في إدارة المخاطر، فهم من أهم موارد الشركات.

وتسهم شراكتنا مع «Crisis24»، في تعزيز عروضنا القوية الخاصة بالسفر والنفقات من خلال توفير حل رائد لإدارة المخاطر لتمكين الشركات من تعزيز سلامة الموظفين والارتقاء بجودة التجارب أثناء السفر بغرض العمل".

من جانبه، قال كريج سويت، المدير العام لمنطقة شمال أوروبا لدى «Crisis24»: "يسعدنا التعاون مع ماستركارد لتزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى حلول إدارة مخاطر السفر الأكثر شمولاً، حيث تجمع منصتنا بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكبر فريق من المحللين الذين يراقبون ويقدمون المعلومات حول مجموعة واسعة من المخاطر في جميع أنحاء العالم. تمكن حلولنا الشركات من رعاية موظفيها من خلال مساعدتها على اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر التي تواجه الموظفين بشكل استباقي على الصعيدين الدولي والمحلي".

وتتيح حلول السفر والنفقات من ماستركارد إمكانية التحكم وتعزيز مستويات الأمان والشفافية عبر العديد من نقاط الاتصال الخاصة بالمدفوعات. ويعتبر إضافة إمكانية ضمان سلامة الموظفين خطوة جديدة ومهمة ضمن حلول السفر والنفقات القيّمة من ماستركارد، والتي تم تصميمها بالاستناد إلى عقود طويلة من الخبرة واتباع أفضل ممارسات القطاع وآراء المستخدمين. ويمكن الوصول إلى المنصة المتكاملة وسهلة الاستخدام عبر الإنترنت أو التطبيق، حيث تتوفر معلومات عن الموقع وتقييمات المخاطر والتنبيهات وعمليات الإخلاء1 في حالة الأزمات.

يعمل هذا الحل على دعم جهود المؤسسة لتحسين مستويات الأمان من خلال إجراء تقييمات استباقية للمخاطر على أساس ما يمكن تحقيقه من مكاسب على مستوى الأنشطة التجارية، وتطوير وتنفيذ استراتيجية خاصة بالأمان، وإنشاء بروتوكولات تنبيه لتوصيل المعلومات المهمة للموظفين على الفور.

يتميز حل إدارة مخاطر السفر بسرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام وبقدرات حيوية في مجال المعلومات. ويعمل على تصنيف وتقييم المحتوى بطريقة ذكية وشاملة لضمان تقديم رؤية واضحة متكاملة. ويمكن تهيئة هذا الحلّ ليتوافق مع سياسات أي مؤسسة، لتعزيز قدرتها على فهم مشهد المخاطر العالمية. ويمكن للمستخدمين طلب تقارير مفصلة وتحليلها من المنصة مباشرةً.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة Crisis24 Horizon

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن «Crisis24»

تعتبر «Crisis24»، التابعة لشركة «GardaWorld»، شركة رائدة في مجال إدارة المخاطر والاستجابة للأزمات والاستشارات وحلول الحماية العالمية، وتقدم خدماتها للأشخاص الأكثر نفوذاً في العالم والعلامات التجارية الهامة والمنظمات البارزة، وتوفر خدمات عالية التخصص، وخدمات أمنية وطبية واستشارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك بدعم من مراكز العمليات العالمية المتقدمة في الشركة وفريق العمل من المحللين ذوي المهارات العالية مع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة crisis24.garda.com.