​​​​​القاهرة، أعلنت ماونتن ڤيو عن وصول حجوزات مشروعها السكني الجديد "Creekview" بالقاهرة الجديدة لأكثر من 20 مليار جنيه. يمتد Creekview على مساحة 120 فدانًا، ويعتمد على مفهوم Creek Living الذي يتضمن تصميمًا مبتكرًا يجمع بين المسطحات المائية، والمساحات المفتوحة، وشبكة داخلية مرنة لسهولة التنقل داخل المشروع.

يتمتع Creekview بموقع متميز بالقرب من أبرز المحاور والطرق الرئيسية والخدمات الحيوية، وهو ما يوضح حجم الاقبال الكبير الذي شهده المشروع فور إطلاقه، ويعكس ثقة العملاء في مشروعات ماونتن ڤيو . كما يؤكد هذا النجاح حرص الشركة على تقديم تجربة سكنية استثنائية تجمع بين جودة الحياة، والتصميم المبتكر، والقيمة الاستثمارية المستدامة.

يضم المشروع ثلاث تجارب سكنية هي Creekview Heights وCreekview Valleys وCreekview Islands، لتلبية مختلف الأذواق والتوقعات، مع توفير بيئة معيشية تعتمد على الطبيعة والمياه، من خلال ما يضمه المشروع من جداول مائية، ومساحات خضراء مفتوحة، ومسارات للحركة، وإطلالات بانورامية، بما يعزز جودة الحياة، وسهولة التنقل، والخصوصية داخل مجتمع متكامل في واحدة من أكثر المناطق حيوية بالقاهرة الجديدة، بالقرب من شارع التسعين الجنوبي، والجامعة الأمريكية، وفندق ويستن.

يُعد "Creekview" أحدث مشروعات ماونتن ڤيو السكنية بعد "جريان" وGrand Valleys في شرق القاهرة التي تضم 8 مشروعات تابعة لماونتن ڤيو، من بينها ست مجتمعات قائمة تخدم أكثر من 17 ألف أسرة.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. ومنذ انطلاقها في السوق المصري، تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، وتمكنت على مدار مسيرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء مجتمعات ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا في أربع وجهات رئيسية هي شرق القاهرة، وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة.

تضم ماونتن ڤيو عددًا من الكيانات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس رؤيتها بصورة شاملة وتمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة، بما في ذلك Mountain View Clubs، الشركة المتخصصة في تقديم تجارب رياضية واجتماعية وترفيهية متكاملة، إلى جانب Mountain View Hospitality، شركة الضيافة التي ترتقي بتجربة العملاء من خلال مفاهيم ضيافة راقية، فضلًا عن مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية، المؤسسة التنموية المعنية بالمسؤولية والتنمية المجتمعية، والتي تعمل على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات. كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة داخل مجتمعاتها، مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، بما يعكس فلسفة ماونتن ڤيو في تصميم مجتمعات تعزز جودة الحياة وتمكن العائلات من بناء روابط إنسانية أكثر عمقًا واستدامة.

كما قامت الشركة بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، في خطوة تعكس رؤيتها التوسعية وطموحاتها الإقليمية. وتمثل توسعات الشركة في المملكة العربية السعودية محطة بارزة في مسيرتها، حيث يُعد إطلاق مشروعات مثل "وَن" و"حياه" خطوة محورية في هذا التوجه، بما يجسد رؤية ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات مبتكرة وعالية الجودة تلبي تطلعات الأسواق الإقليمية وتواكب أنماط الحياة العصرية.

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