أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع (CredibleX) لدمج منصة تحليلات الائتمان للأعمال الصغيرة (SBCA) ضمن خدمات التمويل المدمجة التي تقدمها (CredibleX). ويعد هذا التعاون، الأول من نوعه في المنطقة، خطوة مبتكرة تتيح لـ CredibleX الاستفادة من رؤى تحليلية متقدمة مستندة إلى بيانات المعاملات المجمعة والمجهولة المصدر.ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وتحسين وصولها إلى التمويل.

وتُعد تقنية SBCA، التي طورتها ماستركارد، أداة متقدمة تقدم للمقرضين رؤى مالية دقيقة تعتمد على بيانات حقيقية، بعد موافقة العملاء، لتقييم الأداء المالي ومبيعات الشركات الصغيرة. وتساعد هذه المقاييس في تحسين عملية تقييم الأداء المالي للشركات، مما يمكّن كريدبل إكس من اتخاذ قرارات إقراض أكثر دقة، وتقليل وقت التحقق من الأهلية الائتمانية، وتعزيز إدارة المخاطر.

ويتعدى تأثير هذا التعاون مجرد تحسين الوصول إلى التمويل، إذ تسهم في تعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. تواجه العديد من هذه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود أو نقص الوثائق الرسمية. ومن خلال مؤشرات SBCA، يمكن لـ CredibleX إجراء تقييم أكثر شمولًا للصحة المالية للأعمال، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على شروط قروض أفضل والوصول إلى تمويل أكبر. وتعزز هذه المبادرة فرص نمو هذه الشركات، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة الدولة كمركز للابتكار وريادة الأعمال.

وقالت سيلين بهادرلي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد : "يعكس تعاوننا مع CredibleX التزام ماستركارد بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. تُعد منصة SBCA بمثابة نقطة تحول، حيث توفر رؤى غير مسبوقة حول أداء هذه الشركات. ونعمل معاً على تمكينها من الوصول إلى التمويل بسهولة، والحصول على شروط قروض محسنة، واغتنام فرص نمو أكبر."

ومن جانبه، قال حسن رضا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتجات لدى CredibleX : "يمثل هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتعزيز الشمول المالي والابتكار. ومن خلال الجمع بين خبرة CredibleX في مجال الإقراض وقدرات ماستركارد التحليلية المتقدمة، نضع معياراً جديداً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمد على البيانات في المنطقة."

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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