بموجب الاتفاقية، ستكون شركة الواجهة الأمامية المحدودة الشريك الحصري لمنتجات وخدمات Crane+ في السعودية، مما يعزز إمكانية انتقال قطاعي الطاقة والتعدين إلى حقبة جديدة في المملكة والمنطقة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الواجهة الأمامية المحدودة، الشركة السعودية المتخصصة في مجال توفير منتجات وحلول متقدمة لقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والبحرية والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة Crane+ خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض. وستساهم هذه الشراكة في إحداث تحول إيجابي ونقلة نوعية بقطاعي الطاقة والتعدين في السعودية والمنطقة وتعزيز الابتكار والتعاون في الصناعة.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة الواجهة الأمامية المحدودة رسميًا الشريك الحصري لمنتجات وخدمات Crane+ المتطورة داخل المملكة، والمساهم الرئيسي في مسيرة التحول الرقمي لعمليات التعدين والنفط والغاز، وذلك من خلال دمج استخدام الروبوتات المستقلة ذات الحمولة العالية والشاحنات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار بعيدة المدى. وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الشركاء المتنامية لشركة الواجهة الأمامية المحدودة تعكس التزامها بالابتكار، مما يمهد الطريق لمستقبل لوجستي واعد وعمليات مهمة من خلال تطوير الجيل التالي من الأنظمة المستقلة.

وتتماشى هذه الشراكة مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، الرامي لأن تصبح السعودية قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًا عالميًا، وكذلك مع تطلعاته بإحداث نقلة نوعية في تطوير صناعة التعدين. ويشار إلى أن هذه الاتفاقية كانت واحدة من اثنتين تم الإعلان عنهما في اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي 2024 في الرياض.

وبهذه المناسبة، علق ماجد الغسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الواجهة الأمامية المحدودة، قائلاً: "إن هذه الشراكة الحصرية مع Crane+ ستعزز أهدافنا الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، وترسيخ مكانتنا الريادية في مجال تقنيات التحكم الذاتي، فضلًا عن أنها ستساهم بإحداث نقلة نوعية وثورة في قطاعات التعدين والنفط والغاز والخدمات اللوجستية من خلال استخدام الطائرات بدون طيار والشاحنات ذاتية القيادة، بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030. ويتمثل هدفنا الأساسي بجعل التكنولوجيا المستقلة أو الذاتية التحكم، في جوهر العمليات الصناعية، ووضع معايير جديدة للكفاءة والسلامة والاستدامة. وفي حين نقود هذه المسيرة التحويلية، نلتزم بتقديم أحدث التقنيات وقيادة الابتكار والتميز والبقاء في الطليعة في مجال تزويد تقنيات التحكم الذاتي".

بدوره، قال المتحدث باسم شركة Crane+: “تعتبر هذه الشراكة الحصرية مع شركة الواجهة الأمامية المحدودة، الرائدة في تقديم الحلول المتقدمة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، خلال مؤتمر التعدين الدولي إنجازًا عظيمًا بالنسبة لنا، وتظهر التزامنا المشترك بالتميز والابتكار والتقدم في مجال التحول الرقمي. سنسعى معًا إلى إعادة تشكيل مشهد قطاع التعدين والنفط والغاز في المملكة والمنطقة الأوسع، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المستقلة".

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لمحة عن شركة الواجهة الأمامية المحدودة

الواجهة الأمامية المحدودة، شركة سعودية رائدة في مجال توفير المنتجات والحلول المتقدمة، ولديها أقسامًا وشركات تابعة ومشاريع مشتركة تركز على خدمات حقول النفط والطاقة المتجددة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات الصناعية والبحرية، فضلًا عن خدمة تأمين القوى العاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية والدول المجاورة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.frontend.sa/