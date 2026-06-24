دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتفلت مايكروسوفت و"سيبكس" CPX، إحدى شركات مجموعة G42، بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة She Protects، وهي مبادرة وطنية رائدة صُممت لإلهام وتمكين الطالبات في جامعات دولة الإمارات، وتزويدهن بالمهارات والشهادات المهنية والخبرات العملية اللازمة لخوض مسارات مهنية في الأمن السيبراني. ويمثل البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة إعداد المواهب الوطنية في الأمن السيبراني، وتوسيع مشاركة المرأة في أحد أسرع المجالات التقنية نموًا في العالم.

أُقيم حفل التخرج في فندق زعبيل سراي، نخلة جميرا، دبي، وشهد إلقاء كلمة لسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بحضور قيادات رفيعة من مايكروسوفت وCPX، في تأكيد على انسجام مبادرة She Protects مع طموحات دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي آمن ومرن ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وعلى امتداد البرنامج، أتمت المشاركات رحلة تعلم شاملة جمعت بين التدريب المؤهل للحصول على شهادات معترف بها عالميًا والخبرة العملية المباشرة في الدفاع السيبراني. وشمل المنهج التدريب على شهادة معتمد من مايكروسوفت SC-900 لأساسيات الأمان والامتثال والهوية، إلى جانب تدريب في التوعية بالأمن السيبراني ومشهد التهديدات بقيادة CPX، ومختبرات سيبرانية غامرة قائمة على المحاكاة ومدعومة من Cyberbit، وورش عمل للجاهزية المهنية نُفذت بالتعاون مع IDEA HR وLinkedIn وINJAZ UAE.

واستنادًا إلى نجاح الدفعة الافتتاحية، أعلنت مايكروسوفت وCPX أيضًا عن إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، تأكيدًا على التزامهما بتطوير مواهب الأمن السيبراني في دولة الإمارات.

وتعليقًا على ذلك، قال معالي الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "بينما تسرّع دولة الإمارات مسيرتها نحو مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستؤدي المواهب في مجال الأمن السيبراني دورًا محوريًا في حماية بنيتنا التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار بثقة. وتساعد مبادرات مثل She Protects على توسيع قاعدة المواهب الوطنية، وفتح مسارات جديدة أمام المرأة في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز القدرات اللازمة لتأمين الاقتصاد الرقمي للغد".

وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة CPX: "الأمن السيبراني في جوهره هو مجال تقوده الكفاءات البشرية. ومع ازدياد التهديدات السيبرانية تعقيدًا في عصر الذكاء الاصطناعي، تحتاج المؤسسات والدول إلى رؤى متنوعة ومتخصصين على درجة عالية من المهارة للبقاء في موقع السبق. ومن خلال She Protects، نسهم في تنمية جيل جديد من كوادر الأمن السيبراني، وإتاحة فرص أوسع للنساء للمشاركة في صياغة مستقبل الأمن الرقمي في دولة الإمارات".

وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "يمثل هذا اليوم خطوة مهمة نحو فتح الأبواب أمام مسارات مهنية ذات أثر، وبناء قوة عمل أقوى وأكثر تنوعًا في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات. فقد اكتسبت خريجات مبادرة She Protects خبرات تأسيسية وتجارب عملية، وأتيحت لهن إمكانية الوصول إلى شبكات مهنية تساعدهن على الإسهام في المستقبل الرقمي للدولة. ويعكس إطلاق الدفعة الثانية التزامنا طويل الأمد بتطوير المواهب المحلية ودعم طموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي".

ومع استمرار الأمن السيبراني في ترسيخ مكانته كأحد أكثر التخصصات المهنية ديناميكية وطلبًا في العالم، تساعد مبادرات مثل She Protects المزيد من النساء على اكتساب المهارات وبناء الثقة والحصول على الاعتمادات المهنية اللازمة لخوض مسارات مهنية في هذا المجال.

صُممت مبادرة She Protects لتمنح المشاركات تعرضًا عمليًا مباشرًا لقطاع الأمن السيبراني، وتجربة عملية ذات قيمة، بما يتجاوز مجرد الحصول على الشهادات والتدريب التقني. فمن خلال فرص الإرشاد، والمحاكاة السيبرانية التفاعلية، وورش تطوير المسار المهني، اكتسبت المشاركات فهمًا أعمق لمسارات العمل في الأمن السيبراني، إلى جانب الثقة والمهارات اللازمة للانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى سوق العمل.

وتندرج المبادرة ضمن Microsoft Elevate UAE، بما يُعزز التزام مايكروسوفت بدعم التحول الرقمي للدولة وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير المهارات وتمكين جاهزية الكوادر العاملة. ومع استمرار نمو الطلب على متخصصي الأمن السيبراني في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تسهم برامج مثل She Protects في إعداد المواهب اللازمة لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية المؤسسات، وتمكين الابتكار الموثوق في اقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد.

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