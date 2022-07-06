تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة للغاية لتعزيز المشاريع التي تعود بالنفع على الطرفين

دبي: تماشياً مع رؤيتهما المتبادلة الهادفة إلى تعزيز التعاون في المجال السيبراني؛ وقعت كي بي ام جي لوار جلف مذكرة تفاهم مع شركة سي بي اكس القابضة " CPX Holding " ، المزود الرائد والأول لحلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية في دولة الإمارات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدولة ومساعدة الحكومات والشركات على حماية بياناتهم. وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على خلق فرص تنموية جديدة والدخول في مشاريع طموحة.

شهد حفل التوقيع، الذي أقيم في مكتب كي بي ام جي لوار جلف في دبي حضوراً بارزاً من الطرفين، يترأسهم خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة CPX ؛ ونادر حفار، رئيس مجلس إدارة كي بي ام جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جي لوار جلف.

ووفقًا لاستطلاع رأي عالمي صادر من كي بي ام جي بعنوان " CEO Outlook Pulse" للعام 2021، أكد الرؤساء التنفيذيون أن التهديدات السيبرانية تتصدر المركز الأول في التهديدات التي تواجه نمو شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت تحتل المركز الخامس في العام 2020، تفوقت على المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والضريبية وسلسلة التوريد. جدير بالذكر أن الاتفاقية تشكل أهمية بالغة، حيث تسهم في تعزيز أطر التعاون بين الطرفين والعمل معًا لإطلاق حملات تسويقية مشتركة، بما في ذلك الفعاليات والقيادة الفكرية، ومشاركة الموارد لمساعدة المؤسسات والشركات في دولة الإمارات على تحقيق قيمة للأعمال وتعزيز النمو.

بدوره قال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جي لوار جلف: "شهد النمو الرقمي في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً وارتفاعاً كبيراً؛ مما جعل مسألة الأمن السيبراني تتصدر أجندة أعمال مجالس الإدارات وقادة الأعمال اليوم. من هنا تبرز أهمية التعاون بين كي بي ام جي وبين شركةHolding CPX، لما له من دور في ترسيخ مكانتا المشتركة في السوق وتعزيز كل من محافظ خدماتنا من خلال الاستفادة من فريق الخبراء في الاستشارات الإلكترونية وهندسة النظم والخدمات السحابية وتكنولوجيا الأمن السيبراني ".

من جانبه؛ قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة CPX Holding : "يجب على الشركات تكثيف استثماراتها في المجال السيبراني للتخفيف من أي مخاطر إلكترونية قد تعيق النمو والابتكار. نحن فخورون بالتعاون مع كي بي ام جي، التي تعد إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية العالمية في المنطقة لتنفيذ الحلول والخدمات الإلكترونية المتطورة في دولة الإمارات ".

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عن شركة CPX Holding

سيبكس القابضة هي شركة رائدة في توفير الحلول والخدمات الفورية والمتطورة في الأمن السيبراني ومقرها أبوظبي. تعمل سيبكس، والتي تأسست في 2022، على حماية الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حلول متخصصة تسهم في الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

نزود عملاءنا وشركاءنا بإمكانات فعالة ومتطورة لضمان التزامهم بالمعايير الصارمة للأمن السيبراني وتسريع خطواتهم نحو تحقيق النضج السيبراني.

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نبذة عن كي بي ام جي انترناشيونال

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. يتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.

تعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

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